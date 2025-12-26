Addio a Vince Zampella: morto il creatore di Call of Duty

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

Una delle menti più influenti del mondo dei videogiochi è deceduta in un tragico incidente automobilistico: il suo contributo ha segnato intere generazioni di giocatori.

Vince Zampella, storico co-fondatore di Infinity Ward e leader di Respawn Entertainment, è morto all’età di 55 anni in un incidente stradale a Los Angeles. Autore di enormi successi come Call of Duty, Titanfall e Apex Legends, la sua influenza ha lasciato un segno indelebile nell’industria videoludica.

La tragedia sull’Angeles Crest Highway

Il mondo dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Vince Zampella, figura chiave dello sviluppo videoludico moderno, morto il 21 dicembre 2025 all’età di 55 anni in un incidente stradale a Los Angeles, in California. Secondo quanto ricostruito dalle autorità e dai media statunitensi, Zampella stava guidando la sua Ferrari 296 GTS lungo l’Angeles Crest Highway, una strada panoramica a nord della città, quando il veicolo ha perso il controllo all’uscita di un tunnel, è andato a sbattere contro un guardrail e ha preso fuoco. Zampella è rimasto intrappolato nell’abitacolo e ha perso la vita sul colpo, mentre un altro passeggero è deceduto successivamente in ospedale.

Un percorso che ha rivoluzionato il gaming

La carriera di Vince Zampella ha attraversato quasi tre decenni di storia videoludica. Nato nel 1970, ha iniziato come designer e, insieme ai colleghi Jason West e Grant Collier, ha co-fondato nel 2002 lo studio Infinity Ward, dando vita alla serie Call of Duty, lanciata ufficialmente nel 2003. Quel titolo sarebbe diventato uno dei più grandi fenomeni di sempre nel mondo dei videogiochi, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo e un impatto enorme sul mercato degli sparatutto in prima persona.

Dopo controversie con Activision, nel 2010 Zampella ha co-fondato Respawn Entertainment, poi acquisita da Electronic Arts, contribuendo alla creazione di altri successi come Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi. Più recentemente, è stato coinvolto anche nella leadership artistica della serie Battlefield.

Le reazioni dell’industria e il suo lascito

La notizia della morte ha scosso profondamente la community videoludica e i colleghi di settore. Electronic Arts, proprietaria di Respawn, ha descritto la sua scomparsa come una “perdita inimmaginabile”, sottolineando come il suo lavoro abbia ispirato milioni di giocatori e sviluppatori nel mondo.

Anche altri studi come Infinity Ward, Battlefield e Treyarch hanno pubblicato messaggi di cordoglio, ricordando Zampella non solo come un creativo visionario, ma anche come una figura che ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei videogiochi moderni. Giornalisti e addetti ai lavori, fra cui Geoff Keighley, hanno espresso profonda tristezza per la perdita, ricordando non solo il talento professionale di Zampella, ma anche la sua capacità di valorizzare team e idee.

Oltre Call of Duty: un’eredità di giochi e innovazione

Zampella non è ricordato solo per Call of Duty. La sua influenza ha attraversato molteplici titoli e generi. Con Respawn ha contribuito a rivoluzionare gli shooter con Titanfall e ha portato nuovi standard alla narrativa e alle meccaniche multiplayer con Apex Legends, divenuto uno dei battle royale più apprezzati e influenti dell’ultimo decennio.

Anche le esperienze single player come Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars Jedi: Survivor dimostrano la versatilità del suo approccio creativo, combinando esplorazione, storia e azione con grande capacità di coinvolgimento.

L’impatto sui fan e progetti futuri

Il franchise Call of Duty, oltre a generare vendite globali astronomiche, ha avuto un impatto culturale profondo: tornei esports internazionali, community di milioni di giocatori e persino produzioni cinematografiche collegate al marchio. Un film live-action basato sulla serie è attualmente in sviluppo con Paramount Pictures, ulteriore testimonianza dell’influenza duratura dell’opera di Zampella.

La sua morte interrompe una carriera che molti nel settore consideravano ancora in piena evoluzione, con colleghi convinti che non avesse ancora espresso tutto il suo potenziale creativo.