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Vuoi seguire allenamenti e parametri di benessere senza portare sempre con te lo smartphone? Il Google Fitbit Charge 6 è disponibile con uno sconto del 44%.

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Questo activity tracker integra il GPS, registra l’attività quotidiana e propone oltre 40 modalità di allenamento. Tra le funzioni indicate ci sono il monitoraggio continuo del battito cardiaco, i Minuti in Zona Attiva e il Livello di Recupero Giornaliero. Al polso permette anche di consultare notifiche e usare Google Maps, Google Wallet e i controlli di YouTube Music. Sono inclusi tre mesi di allenamenti personalizzati con Google Health Coach.

Google Fitbit Charge 6 in offerta: sconto del 44%

Se cerchi un tracker per controllare allenamenti e attività quotidiana, il Google Fitbit Charge 6 è proposto a 89,00 euro, con uno sconto indicato del 44%. Il Google Fitbit Charge 6 con sconto del 44% unisce funzioni di monitoraggio e strumenti smart da polso. Il tool non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.

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Il tracker Google con GPS integrato e oltre 40 modalità di allenamento

Per chi vuole tenere sotto controllo il movimento e consultare dati utili durante la giornata, questo activity tracker offre diverse funzioni in un dispositivo da polso:

GPS integrato e oltre 40 modalità di allenamento : puoi registrare le attività e seguire sessioni diverse senza affidarti soltanto al conteggio dei passi.

: puoi registrare le attività e seguire sessioni diverse senza affidarti soltanto al conteggio dei passi. Monitoraggio continuo del battito cardiaco : insieme ai Minuti in Zona Attiva e al Livello di Recupero Giornaliero, aiuta a consultare diverse metriche relative all’attività fisica.

: insieme ai Minuti in Zona Attiva e al Livello di Recupero Giornaliero, aiuta a consultare diverse metriche relative all’attività fisica. Funzioni per il benessere : include il punteggio di gestione dello stress, sessioni di mindfulness e respirazione, monitoraggio SpO2, ECG e notifiche di battito cardiaco elevato o basso.

: include il punteggio di gestione dello stress, sessioni di mindfulness e respirazione, monitoraggio SpO2, ECG e notifiche di battito cardiaco elevato o basso. Strumenti smart al polso : Google Maps, Google Wallet, controlli di YouTube Music e notifiche di chiamate, messaggi, calendario e app permettono di consultare informazioni senza dover cercare ogni volta il telefono.

: Google Maps, Google Wallet, controlli di YouTube Music e notifiche di chiamate, messaggi, calendario e app permettono di consultare informazioni senza dover cercare ogni volta il telefono. Fino a 7 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri : caratteristiche utili per ridurre le ricariche e utilizzare il tracker anche in acqua.

: caratteristiche utili per ridurre le ricariche e utilizzare il tracker anche in acqua. Compatibilità con iOS 15 o versioni successive e Android OS 9.0 o versioni successive: verifica la versione del sistema operativo del tuo smartphone prima di configurarlo.

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FAQ Il Fitbit Charge 6 è compatibile con iPhone e Android? È compatibile con iOS 15 o versioni successive e Android OS 9.0 o versioni successive. Quanto dura la batteria del Fitbit Charge 6? La durata indicata è fino a 7 giorni. Il Fitbit Charge 6 è resistente all’acqua? È indicata una resistenza all’acqua fino a 50 metri. Quali accessori sono inclusi nella confezione? La confezione include il tracker, cinturini nelle taglie Small e Large e un caricatore compatibile con Fitbit Charge 5.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.