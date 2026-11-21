Google Fitbit Charge 6 al minimo storico: offerta shock
L'activity tracker di Google a un prezzo speciale grazie allo sconto del 44%. Oltre 40 modalità di allenamento e un'autonomia che copre un'intera settimana.
Vuoi seguire allenamenti e parametri di benessere senza portare sempre con te lo smartphone? Il Google Fitbit Charge 6 è disponibile con uno sconto del 44%.
Questo activity tracker integra il GPS, registra l’attività quotidiana e propone oltre 40 modalità di allenamento. Tra le funzioni indicate ci sono il monitoraggio continuo del battito cardiaco, i Minuti in Zona Attiva e il Livello di Recupero Giornaliero. Al polso permette anche di consultare notifiche e usare Google Maps, Google Wallet e i controlli di YouTube Music. Sono inclusi tre mesi di allenamenti personalizzati con Google Health Coach.
Google Fitbit Charge 6 in offerta: sconto del 44%
Se cerchi un tracker per controllare allenamenti e attività quotidiana, il Google Fitbit Charge 6 è proposto a 89,00 euro, con uno sconto indicato del 44%. Il Google Fitbit Charge 6 con sconto del 44% unisce funzioni di monitoraggio e strumenti smart da polso. Il tool non riporta informazioni su rate, coupon, scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi di reso.
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Il tracker Google con GPS integrato e oltre 40 modalità di allenamento
Per chi vuole tenere sotto controllo il movimento e consultare dati utili durante la giornata, questo activity tracker offre diverse funzioni in un dispositivo da polso:
- GPS integrato e oltre 40 modalità di allenamento: puoi registrare le attività e seguire sessioni diverse senza affidarti soltanto al conteggio dei passi.
- Monitoraggio continuo del battito cardiaco: insieme ai Minuti in Zona Attiva e al Livello di Recupero Giornaliero, aiuta a consultare diverse metriche relative all’attività fisica.
- Funzioni per il benessere: include il punteggio di gestione dello stress, sessioni di mindfulness e respirazione, monitoraggio SpO2, ECG e notifiche di battito cardiaco elevato o basso.
- Strumenti smart al polso: Google Maps, Google Wallet, controlli di YouTube Music e notifiche di chiamate, messaggi, calendario e app permettono di consultare informazioni senza dover cercare ogni volta il telefono.
- Fino a 7 giorni di autonomia e resistenza all’acqua fino a 50 metri: caratteristiche utili per ridurre le ricariche e utilizzare il tracker anche in acqua.
- Compatibilità con iOS 15 o versioni successive e Android OS 9.0 o versioni successive: verifica la versione del sistema operativo del tuo smartphone prima di configurarlo.
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FAQ
È compatibile con iOS 15 o versioni successive e Android OS 9.0 o versioni successive.
La durata indicata è fino a 7 giorni.
È indicata una resistenza all’acqua fino a 50 metri.
La confezione include il tracker, cinturini nelle taglie Small e Large e un caricatore compatibile con Fitbit Charge 5.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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