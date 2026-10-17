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Quando una ripresa non riesce a includere tutto ciò che succede intorno, rischi di perdere momenti importanti. La GoPro MAX aiuta a catturare le scene da ogni angolazione ed è proposta con uno sconto del 50%.

La ripresa sferica permette di scegliere in seguito l’inquadratura più adatta, trasformando lo stesso filmato in prospettive diverse. Con l’app GoPro Quik puoi ritagliare i video, seguire automaticamente un soggetto e preparare contenuti da condividere. La modalità a obiettivo singolo consente anche di realizzare riprese standard, mentre la stabilizzazione e il blocco dell’orizzonte aiutano a ottenere immagini più stabili durante le attività.

GoPro MAX in offerta: sconto del 50%

Se vuoi una videocamera capace di passare dalle riprese immersive a quelle tradizionali, la GoPro MAX è disponibile a 199,90 euro, con uno sconto del 50%. Il prezzo indicato dal tool è l’unico riferimento disponibile per valutare la promozione: non sono riportati confronti con altri prodotti, né informazioni su rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda della GoPro MAX a 199,90 euro per verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.

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La videocamera GoPro con video sferico 5,6K e struttura impermeabile

Se vuoi documentare un’avventura senza dover scegliere subito cosa inquadrare, le riprese a 360° offrono una prospettiva versatile. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

Video sferico 5,6K a 30 fotogrammi al secondo : registra ciò che accade attorno alla videocamera e scegli successivamente il punto di vista, così puoi ricavare più tipi di inquadratura dalla stessa ripresa.

: registra ciò che accade attorno alla videocamera e scegli successivamente il punto di vista, così puoi ricavare più tipi di inquadratura dalla stessa ripresa. Ritaglio e tracciamento nell’app GoPro Quik : puoi selezionare una porzione del filmato e far seguire automaticamente il soggetto, per preparare video standard senza doverlo mantenere sempre al centro durante la registrazione.

: puoi selezionare una porzione del filmato e far seguire automaticamente il soggetto, per preparare video standard senza doverlo mantenere sempre al centro durante la registrazione. Riprese con asta invisibile : la videocamera può essere montata su un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, che non appare nel filmato, per ottenere immagini con una prospettiva particolare.

: la videocamera può essere montata su un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, che non appare nel filmato, per ottenere immagini con una prospettiva particolare. Modalità a obiettivo singolo e stabilizzazione : oltre ai contenuti sferici, puoi realizzare video standard e time lapse; la stabilizzazione HyperSmooth Max e il blocco dell’orizzonte aiutano nelle riprese in movimento.

: oltre ai contenuti sferici, puoi realizzare video standard e time lapse; la stabilizzazione HyperSmooth Max e il blocco dell’orizzonte aiutano nelle riprese in movimento. Corpo impermeabile e accessori inclusi: nella confezione sono indicati la batteria Enduro, una base adesiva curva, due protezioni per le lenti, una custodia in microfibra, fibbia, vite e cavo USB-C.

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FAQ Che risoluzione video supporta la GoPro MAX? Supporta video sferici 5,6K a 30 fotogrammi al secondo. La modalità a obiettivo singolo consente riprese standard a 1080p o 1440p. La GoPro MAX può registrare video a 360°? Sì, il prodotto è descritto come una action camera con acquisizione video sferica a 360°. Come si modifica l’inquadratura dei video? L’app GoPro Quik permette di ritagliare le riprese, scegliere il punto di vista e usare il tracciamento automatico del soggetto. Che cosa è incluso nella confezione? Sono indicati videocamera, batteria Enduro, supporto adesivo curvo, due protezioni per le lenti, custodia in microfibra, fibbia, vite e cavo USB-C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.