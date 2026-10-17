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GoPro MAX, action camera 360° oggi scontata del 50%

GoPro MAX, action camera impermeabile per video sferici con risoluzione 5,6K e riprese a 360°, oggi costa la metà

3 min di lettura

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Redazione

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Quando una ripresa non riesce a includere tutto ciò che succede intorno, rischi di perdere momenti importanti. La GoPro MAX aiuta a catturare le scene da ogni angolazione ed è proposta con uno sconto del 50%.

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La ripresa sferica permette di scegliere in seguito l’inquadratura più adatta, trasformando lo stesso filmato in prospettive diverse. Con l’app GoPro Quik puoi ritagliare i video, seguire automaticamente un soggetto e preparare contenuti da condividere. La modalità a obiettivo singolo consente anche di realizzare riprese standard, mentre la stabilizzazione e il blocco dell’orizzonte aiutano a ottenere immagini più stabili durante le attività.

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GoPro MAX in offerta: sconto del 50%

Se vuoi una videocamera capace di passare dalle riprese immersive a quelle tradizionali, la GoPro MAX è disponibile a 199,90 euro, con uno sconto del 50%. Il prezzo indicato dal tool è l’unico riferimento disponibile per valutare la promozione: non sono riportati confronti con altri prodotti, né informazioni su rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda della GoPro MAX a 199,90 euro per verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.

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La videocamera GoPro con video sferico 5,6K e struttura impermeabile

Se vuoi documentare un’avventura senza dover scegliere subito cosa inquadrare, le riprese a 360° offrono una prospettiva versatile. Ecco le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano:

  • Video sferico 5,6K a 30 fotogrammi al secondo: registra ciò che accade attorno alla videocamera e scegli successivamente il punto di vista, così puoi ricavare più tipi di inquadratura dalla stessa ripresa.
  • Ritaglio e tracciamento nell’app GoPro Quik: puoi selezionare una porzione del filmato e far seguire automaticamente il soggetto, per preparare video standard senza doverlo mantenere sempre al centro durante la registrazione.
  • Riprese con asta invisibile: la videocamera può essere montata su un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, che non appare nel filmato, per ottenere immagini con una prospettiva particolare.
  • Modalità a obiettivo singolo e stabilizzazione: oltre ai contenuti sferici, puoi realizzare video standard e time lapse; la stabilizzazione HyperSmooth Max e il blocco dell’orizzonte aiutano nelle riprese in movimento.
  • Corpo impermeabile e accessori inclusi: nella confezione sono indicati la batteria Enduro, una base adesiva curva, due protezioni per le lenti, una custodia in microfibra, fibbia, vite e cavo USB-C.

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FAQ

Che risoluzione video supporta la GoPro MAX?

Supporta video sferici 5,6K a 30 fotogrammi al secondo. La modalità a obiettivo singolo consente riprese standard a 1080p o 1440p.

La GoPro MAX può registrare video a 360°?

Sì, il prodotto è descritto come una action camera con acquisizione video sferica a 360°.

Come si modifica l’inquadratura dei video?

L’app GoPro Quik permette di ritagliare le riprese, scegliere il punto di vista e usare il tracciamento automatico del soggetto.

Che cosa è incluso nella confezione?

Sono indicati videocamera, batteria Enduro, supporto adesivo curvo, due protezioni per le lenti, custodia in microfibra, fibbia, vite e cavo USB-C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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