Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

GoPro MAX, action camera impermeabile con video sferico 5.6K30 e stabilizzazione HyperSmooth Max, è in sconto del 50%.

Amazon

Quando riprendi un’avventura, scegliere in anticipo l’inquadratura può farti perdere momenti importanti. La GoPro MAX registra a 360° e oggi è proposta con uno sconto del 50%.

GoPro MAX 200,65 € -50% 399,99 € Risparmi 199,34 € Acquista su Amazon

La ripresa sferica permette di scegliere l’inquadratura anche dopo aver registrato, così da ricavare dallo stesso video prospettive differenti. Con l’app GoPro Quik puoi ritagliare le immagini, seguire automaticamente un soggetto e preparare contenuti da condividere direttamente dal telefono. La fotocamera supporta anche riprese standard con un solo obiettivo e include una batteria Enduro, una protezione per le lenti e il cavo USB-C.

GoPro MAX in offerta: sconto del 50% per le riprese a 360°

Se vuoi raccontare un’escursione o un’attività senza rinunciare a possibili angolazioni, la GoPro MAX offre la libertà di selezionare il punto di vista in post-produzione. Su Amazon è disponibile a 201 euro, con uno sconto del 50%: la GoPro MAX è disponibile con uno sconto del 50%. Le informazioni disponibili non indicano un coupon, un’opzione di pagamento a rate, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso.

Amazon

Acquista subito GoPro MAX in offerta

La action camera GoPro con video sferico 5.6K30 e stabilizzazione

Per chi vuole realizzare riprese flessibili senza fissare una sola inquadratura prima di iniziare, la GoPro MAX combina video a 360° e modalità tradizionali. Ecco cosa può offrire nelle riprese di ogni giorno:

Video sferico 5.6K30: registra ciò che accade intorno alla fotocamera e consente di selezionare in seguito gli angoli da mostrare. La stessa registrazione può diventare una ripresa in soggettiva o un selfie video.

registra ciò che accade intorno alla fotocamera e consente di selezionare in seguito gli angoli da mostrare. La stessa registrazione può diventare una ripresa in soggettiva o un selfie video. Ritaglio e tracciamento con GoPro Quik: puoi convertire le riprese sferiche in video standard e lasciare che l’app segua automaticamente il soggetto, per preparare contenuti da condividere dal telefono.

puoi convertire le riprese sferiche in video standard e lasciare che l’app segua automaticamente il soggetto, per preparare contenuti da condividere dal telefono. Fissaggio invisibile: usando un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, la camera può rimuoverla dall’inquadratura, per ottenere riprese che sembrano realizzate da un’altra persona.

usando un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, la camera può rimuoverla dall’inquadratura, per ottenere riprese che sembrano realizzate da un’altra persona. Modalità a obiettivo singolo: registra video standard fino a 1440p o 1080p, oltre a foto e sequenze accelerate. È un’opzione pratica quando non serve una ripresa sferica.

registra video standard fino a 1440p o 1080p, oltre a foto e sequenze accelerate. È un’opzione pratica quando non serve una ripresa sferica. Stabilizzazione HyperSmooth Max e blocco dell’orizzonte: nella modalità a obiettivo singolo aiutano a mantenere le riprese più stabili e l’orizzonte livellato.

nella modalità a obiettivo singolo aiutano a mantenere le riprese più stabili e l’orizzonte livellato. Struttura impermeabile e robusta: il design è pensato per accompagnare attività e avventure; nella confezione sono inclusi batteria Enduro, protezioni per le lenti, supporto adesivo curvo e cavo USB-C.

GoPro MAX 200,65 € -50% 399,99 € Risparmi 199,34 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta subito dello sconto del 50% sulla GoPro MAX finché è disponibile.

FAQ Qual è la risoluzione dei video a 360° della GoPro MAX? La GoPro MAX registra video sferici a 5.6K30. Posso ricavare video standard dalle riprese a 360°? Sì. L’app GoPro Quik consente di ritagliare le riprese sferiche in video standard. La GoPro MAX può registrare senza usare la modalità a 360°? Sì. La modalità a obiettivo singolo permette di realizzare video standard fino a 1440p o 1080p. La GoPro MAX è impermeabile? Sì, è descritta come una action camera impermeabile.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.