GoPro MAX, action camera 360° oggi scontata del 50%: affare per tutti
GoPro MAX, action camera impermeabile con video sferico 5.6K30 e stabilizzazione HyperSmooth Max, è in sconto del 50%.
Quando riprendi un’avventura, scegliere in anticipo l’inquadratura può farti perdere momenti importanti. La GoPro MAX registra a 360° e oggi è proposta con uno sconto del 50%.
La ripresa sferica permette di scegliere l’inquadratura anche dopo aver registrato, così da ricavare dallo stesso video prospettive differenti. Con l’app GoPro Quik puoi ritagliare le immagini, seguire automaticamente un soggetto e preparare contenuti da condividere direttamente dal telefono. La fotocamera supporta anche riprese standard con un solo obiettivo e include una batteria Enduro, una protezione per le lenti e il cavo USB-C.
GoPro MAX in offerta: sconto del 50% per le riprese a 360°
Se vuoi raccontare un’escursione o un’attività senza rinunciare a possibili angolazioni, la GoPro MAX offre la libertà di selezionare il punto di vista in post-produzione. Su Amazon è disponibile a 201 euro, con uno sconto del 50%: la GoPro MAX è disponibile con uno sconto del 50%. Le informazioni disponibili non indicano un coupon, un’opzione di pagamento a rate, la scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso.
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La action camera GoPro con video sferico 5.6K30 e stabilizzazione
Per chi vuole realizzare riprese flessibili senza fissare una sola inquadratura prima di iniziare, la GoPro MAX combina video a 360° e modalità tradizionali. Ecco cosa può offrire nelle riprese di ogni giorno:
- Video sferico 5.6K30: registra ciò che accade intorno alla fotocamera e consente di selezionare in seguito gli angoli da mostrare. La stessa registrazione può diventare una ripresa in soggettiva o un selfie video.
- Ritaglio e tracciamento con GoPro Quik: puoi convertire le riprese sferiche in video standard e lasciare che l’app segua automaticamente il soggetto, per preparare contenuti da condividere dal telefono.
- Fissaggio invisibile: usando un’impugnatura o un’asta telescopica compatibile, la camera può rimuoverla dall’inquadratura, per ottenere riprese che sembrano realizzate da un’altra persona.
- Modalità a obiettivo singolo: registra video standard fino a 1440p o 1080p, oltre a foto e sequenze accelerate. È un’opzione pratica quando non serve una ripresa sferica.
- Stabilizzazione HyperSmooth Max e blocco dell’orizzonte: nella modalità a obiettivo singolo aiutano a mantenere le riprese più stabili e l’orizzonte livellato.
- Struttura impermeabile e robusta: il design è pensato per accompagnare attività e avventure; nella confezione sono inclusi batteria Enduro, protezioni per le lenti, supporto adesivo curvo e cavo USB-C.
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FAQ
La GoPro MAX registra video sferici a 5.6K30.
Sì. L’app GoPro Quik consente di ritagliare le riprese sferiche in video standard.
Sì. La modalità a obiettivo singolo permette di realizzare video standard fino a 1440p o 1080p.
Sì, è descritta come una action camera impermeabile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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