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GoPro LIT HERO, action camera leggera e impermeabile con luce integrata, video 4K60 e foto da 12 MP è in offerta con sconto del 33%.

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Riprendere le proprie avventure con il telefono spesso significa video mossi, poca luce e zero libertà di movimento. Con la GoPro LIT HERO, oggi proposta con uno sconto del 33%, puoi passare a una vera action camera: è leggera, compatta, si infila ovunque e ti segue senza fatica tra sport, viaggi e vlog.

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Questa action cam nasce per chi vuole immagini fluide e pronte da condividere senza doversi perdere in impostazioni complicate. Il corpo è robusto e impermeabile fino a 5 metri, ideale per fango, neve e mare. I video in 4K Ultra HD a 60 fps permettono slow motion 2x di grande impatto, mentre la luce integrata con tre livelli di luminosità ti aiuta a salvare le scene notturne o in interni scuri. Il peso di soli 93 grammi la rende perfetta da montare su casco, attrezzatura o da usare a mano libera, con una qualità di immagine pensata proprio per l’azione.

GoPro LIT HERO in offerta: sconto del 33% e video 4K60

In questo momento la GoPro LIT HERO è proposta a 179,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino: un taglio di prezzo importante per entrare nel mondo GoPro senza puntare ai modelli di fascia più alta. Considerando le caratteristiche, si posiziona in modo aggressivo rispetto ad altre action cam compatte con 4K, offrendo in più la luce integrata e la classica robustezza del marchio. Se cerchi una soluzione pronta da usare per sport, viaggi e contenuti social, questa è una delle opzioni più interessanti del momento: il GoPro LIT HERO è disponibile con uno sconto del 33%, ideale per chi vuole alzare la qualità dei propri video senza svenarsi.

La action camera GoPro con la luce integrata e i video 4K60

Se ti capita spesso di riprendere in notturna, sott’acqua o in movimento, questa action cam è pensata per risolvere proprio quei limiti che smartphone e compatte mostrano subito.

Design ultracompatto da soli 93 g : il peso piuma la rende perfetta da tenere sempre nello zaino o in tasca e da montare su casco, petto o attrezzature senza farti sentire il minimo ingombro.

: il peso piuma la rende perfetta da tenere sempre nello zaino o in tasca e da montare su casco, petto o attrezzature senza farti sentire il minimo ingombro. Struttura robusta e impermeabile fino a 5 m : puoi usarla in piscina, al mare, sulla neve o nel fango senza custodie aggiuntive, ideale per chi pratica sport outdoor e vuole riprendere senza paura di rovinare la camera.

: puoi usarla in piscina, al mare, sulla neve o nel fango senza custodie aggiuntive, ideale per chi pratica sport outdoor e vuole riprendere senza paura di rovinare la camera. Luce integrata con tre livelli di luminosità : ti permette di illuminare soggetti e ambienti bui, rendendo utilizzabili anche le riprese in condizioni di scarsa luce e ampliando moltissimo le situazioni in cui puoi registrare.

: ti permette di illuminare soggetti e ambienti bui, rendendo utilizzabili anche le riprese in condizioni di scarsa luce e ampliando moltissimo le situazioni in cui puoi registrare. Video Ultra HD 4K fino a 60 fps : i 60 fotogrammi al secondo garantiscono movimenti fluidi e slow motion 2x di forte impatto, perfetti per trick, sport veloci e scene d’azione che vuoi mettere in risalto.

: i 60 fotogrammi al secondo garantiscono movimenti fluidi e slow motion 2x di forte impatto, perfetti per trick, sport veloci e scene d’azione che vuoi mettere in risalto. Foto da 12 MP e frame da 11 MP dai video : puoi estrarre immagini nitide direttamente dalle clip registrate, così non devi scegliere in anticipo se scattare foto o girare video.

: puoi estrarre immagini nitide direttamente dalle clip registrate, così non devi scegliere in anticipo se scattare foto o girare video. Dotazione pronta all’uso: nella confezione trovi fotocamera LIT HERO, diffusore di luce, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio con vite e cavo USB-C, così puoi iniziare a registrare subito montandola su caschi o superfici curve.

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FAQ La GoPro LIT HERO è adatta per le riprese sott’acqua? Sì, la GoPro LIT HERO è robusta e impermeabile fino a 5 metri, ideale per piscina, mare e sport acquatici leggeri. Che qualità video offre la GoPro LIT HERO? La GoPro LIT HERO registra in 4K Ultra HD fino a 60 fps, permettendo slow motion 2x con movimenti molto fluidi. La GoPro LIT HERO ha una luce integrata per riprese al buio? Sì, è dotata di luce integrata con tre livelli di luminosità, utile per scene in scarsa luce o completamente al buio. Cosa è incluso nella confezione della GoPro LIT HERO? Trovi la fotocamera LIT HERO, diffusore di luce, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio con vite e cavo USB-C.