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Insta360 X4 360°, offerta folle con maxi sconto

L'action cam Insta360 X4 per video a 360° e risoluzione 8K è in sconto del 29%. Nella confezione trovi anche utili accessori.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

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Insta360 X4 action cam 360° nera Amazon

Quando l’azione è imprevedibile, può essere difficile ottenere riprese ampie e stabili senza perdere il momento. La Insta360 X4 permette di registrare a 360° e scegliere l’inquadratura in seguito: oggi è disponibile con uno sconto del 29%.

Questa action cam registra video immersivi in 8K e può essere usata anche per riprese grandangolari in 4K. La stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock 360° aiutano a mantenere i filmati fluidi e livellati durante il movimento; inoltre, con la funzione di reframing puoi decidere l’inquadratura dopo aver registrato, tramite l’app Insta360. La batteria consente fino a 135 minuti di ripresa.

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Insta360 X4 in offerta: sconto del 29% e circa 194 euro di risparmio

La Insta360 X4 è proposta a 475 euro, con uno sconto del 29% e un risparmio di circa 194 euro rispetto al prezzo prima dello sconto. La possibilità di registrare in 8K a 360° e di usare la videocamera anche come action cam grandangolare in 4K la rende adatta a chi cerca riprese versatili. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la Insta360 X4 con il 29% di sconto.

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La action cam con video 8K a 360° e impermeabilità fino a 10 metri

Se vuoi realizzare riprese dinamiche senza dover stabilire l’inquadratura prima di iniziare, alcune funzioni della videocamera possono fare la differenza:

  • Video 360° in 8K e 5.7K a 60 fps: puoi registrare la scena in modo immersivo e scegliere successivamente il punto di vista, ampliando le possibilità di montaggio.
  • Reframing tramite app: l’app Insta360 consente di decidere l’inquadratura dopo la ripresa, utile quando non puoi seguire ogni momento mentre filmi.
  • Stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360°: aiutano a ottenere filmati più fluidi e livellati anche durante l’azione.
  • Riprese grandangolari in 4K: puoi usarla come action cam tradizionale oppure registrare con il campo visivo MaxView a 170°.
  • Impermeabilità fino a 10 metri e autonomia fino a 135 minuti: puoi portarla sott’acqua senza accessori entro il limite indicato e registrare a lungo con una carica. Con il Case Subacqueo Invisibile, l’impermeabilità arriva a 50 metri.
  • Confezione con protezioni per le lenti rimovibili: include anche cavo USB-C, panno per obiettivi, astuccio portatile e manuale. Il selfie stick invisibile non è incluso in questa versione.

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Approfitta subito dello sconto del 29% sulla Insta360 X4.

FAQ

La Insta360 X4 è impermeabile senza custodia?

Sì, è impermeabile fino a 10 metri senza accessori. Con il Case Subacqueo Invisibile arriva fino a 50 metri.

Quanto dura la batteria della Insta360 X4?

La batteria permette di registrare fino a 135 minuti con una carica.

La Insta360 X4 registra anche come action cam grandangolare?

Sì, può registrare video grandangolari in 4K e offre la modalità MaxView a 170° in 4K30fps.

Il selfie stick invisibile è incluso nella confezione?

No, il selfie stick invisibile non è incluso in questa versione.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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