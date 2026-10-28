Insta360 X4 360°, offerta folle con maxi sconto
L'action cam Insta360 X4 per video a 360° e risoluzione 8K è in sconto del 29%. Nella confezione trovi anche utili accessori.
Quando l’azione è imprevedibile, può essere difficile ottenere riprese ampie e stabili senza perdere il momento. La Insta360 X4 permette di registrare a 360° e scegliere l’inquadratura in seguito: oggi è disponibile con uno sconto del 29%.
Questa action cam registra video immersivi in 8K e può essere usata anche per riprese grandangolari in 4K. La stabilizzazione FlowState e l’Horizon Lock 360° aiutano a mantenere i filmati fluidi e livellati durante il movimento; inoltre, con la funzione di reframing puoi decidere l’inquadratura dopo aver registrato, tramite l’app Insta360. La batteria consente fino a 135 minuti di ripresa.
Insta360 X4 in offerta: sconto del 29% e circa 194 euro di risparmio
La Insta360 X4 è proposta a 475 euro, con uno sconto del 29% e un risparmio di circa 194 euro rispetto al prezzo prima dello sconto. La possibilità di registrare in 8K a 360° e di usare la videocamera anche come action cam grandangolare in 4K la rende adatta a chi cerca riprese versatili. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promozione, pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso. Puoi consultare la Insta360 X4 con il 29% di sconto.
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La action cam con video 8K a 360° e impermeabilità fino a 10 metri
Se vuoi realizzare riprese dinamiche senza dover stabilire l’inquadratura prima di iniziare, alcune funzioni della videocamera possono fare la differenza:
- Video 360° in 8K e 5.7K a 60 fps: puoi registrare la scena in modo immersivo e scegliere successivamente il punto di vista, ampliando le possibilità di montaggio.
- Reframing tramite app: l’app Insta360 consente di decidere l’inquadratura dopo la ripresa, utile quando non puoi seguire ogni momento mentre filmi.
- Stabilizzazione FlowState e Horizon Lock 360°: aiutano a ottenere filmati più fluidi e livellati anche durante l’azione.
- Riprese grandangolari in 4K: puoi usarla come action cam tradizionale oppure registrare con il campo visivo MaxView a 170°.
- Impermeabilità fino a 10 metri e autonomia fino a 135 minuti: puoi portarla sott’acqua senza accessori entro il limite indicato e registrare a lungo con una carica. Con il Case Subacqueo Invisibile, l’impermeabilità arriva a 50 metri.
- Confezione con protezioni per le lenti rimovibili: include anche cavo USB-C, panno per obiettivi, astuccio portatile e manuale. Il selfie stick invisibile non è incluso in questa versione.
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FAQ
Sì, è impermeabile fino a 10 metri senza accessori. Con il Case Subacqueo Invisibile arriva fino a 50 metri.
La batteria permette di registrare fino a 135 minuti con una carica.
Sì, può registrare video grandangolari in 4K e offre la modalità MaxView a 170° in 4K30fps.
No, il selfie stick invisibile non è incluso in questa versione.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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