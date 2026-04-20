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Amazon

L’offerta da non perdere per chi ama raccontare le proprie avventure: l’Insta360 X3 oggi scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 28%. Una soluzione compatta e versatile per riprese creative a 360, ideale per sport, viaggi e contenuti social senza complicazioni.

Insta360 X3

Questa action cam brilla per la qualità d’immagine e la fluidità: i video 360 fino a 5.7K risultano nitidi e coinvolgenti, mentre la stabilizzazione FlowState smorza le vibrazioni anche nelle scene più movimentate. L’interfaccia è intuitiva e, tramite l’app Insta360 con editing supportato dall’IA, rifinire e condividere i contenuti è questione di pochi tocchi. La struttura è impermeabile e adatta a molti contesti, con un’autonomia che regge uscite prolungate, perfetta anche per i giri in moto e per chi crea vlog in movimento.

Insta360 X3 in offerta su Amazon con lo sconto del 28%

In questo momento l’Insta360 X3 è proposta a 259,00€, prezzo reso possibile da uno sconto del 28%. All’interno della stessa pagina prodotto, l’Insta360 X3 è disponibile con uno sconto del 28%, un taglio che rende l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera una action cam 360 completa.

La action cam Insta360 con il video 360 5.7K e la stabilizzazione FlowState

Con la ripresa a 360 e gli strumenti di reframing basati su IA, registri tutto ciò che accade e scegli l’inquadratura migliore in post-produzione: l’HDR Active 360 a 5.7K cattura azione e dettagli con grande impatto visivo.

I doppi sensori da 1/2" da 48MP migliorano chiarezza e resa anche in condizioni difficili, permettendo foto 360 fino a 72MP e timelapse 8K per effetti creativi di alto livello.

Quando serve una classica action cam, la modalità a obiettivo singolo 4K (30fps) offre clip grandangolari pulite; con 2.7K MaxView ottieni un FOV fino a 170° per inquadrature amplissime.

La stabilizzazione FlowState e il 360 Horizon Lock mantengono l’orizzonte sempre fermo. L’"Impossible third-person view" fa scomparire l’asta per prospettive inedite e con Me Mode fino a 60fps ottieni riprese fluide del protagonista. Il touchscreen da 2,29 pollici facilita il controllo in movimento e il corpo è impermeabile, pronto per moto, sport invernali e video blog.

Insta360 X3

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