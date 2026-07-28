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4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi, camera sportiva subacquea con Wi-Fi, touch screen, grandangolo 170° e scheda da 64GB è in offerta al 43% di sconto.

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4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi oggi è proposta con uno sconto del 43%, offrendo video fluidi in 4K e una dotazione completa ideale per sport e avventure all’aperto.

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action cam 4K con sensore da 48 MP e touch screen aggiornato punta su immagini nitide e un’interfaccia immediata. È pensata per seguire da vicino le tue attività: grazie al grandangolo da 170° cattura una scena ampia, la struttura impermeabile fino a 15 metri la rende adatta agli sport acquatici e il Wi‑Fi integrato semplifica l’invio rapido dei filmati allo smartphone, così puoi condividere al volo le tue uscite. Completano il quadro le due batterie da 1350 mAh e la scheda da 64GB, che permettono registrazioni prolungate senza pensieri su autonomia e spazio.

4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi in offerta: sconto del 43%

4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi a circa 51,31 euro, un prezzo aggressivo per una videocamera sportiva 4K completa di accessori. Nella confezione trovi una scheda di memoria da 64GB già pronta all’uso e ben 2 batterie da 1350 mAh, così puoi coprire uscite lunghe senza dover ricaricare di continuo. Per chi cerca una soluzione economica per vlog, sport e vacanze, il rapporto qualità/dotazione è molto competitivo rispetto a molti modelli della stessa fascia.

4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi è disponibile con uno sconto del 43%, una riduzione che la rende particolarmente interessante se vuoi avvicinarti al mondo delle action cam senza investire in brand più costosi. Se l’articolo è indicato come idoneo a spedizione Prime, potrai sfruttare consegna veloce e reso facilitato, ma ti conviene verificare direttamente sulla pagina prodotto perché disponibilità e condizioni possono cambiare rapidamente.

La videocamera sportiva con il 4K a 60 fps e la stabilizzazione EIS

Video 4K a 60 fps e foto fino a 48 MP : la combinazione di alta risoluzione e frame rate elevato consente riprese fluide, ideali per scene veloci come sport su due ruote, sci o running.

: la combinazione di alta risoluzione e frame rate elevato consente riprese fluide, ideali per scene veloci come sport su due ruote, sci o running. Nuovo touch screen chiaro e intuitivo : l’interfaccia touch semplifica l’accesso alle impostazioni e alle modalità di ripresa, permettendoti di cambiare velocemente setup anche con poco tempo a disposizione.

: l’interfaccia touch semplifica l’accesso alle impostazioni e alle modalità di ripresa, permettendoti di cambiare velocemente setup anche con poco tempo a disposizione. Corpo impermeabile fino a 15 metri : puoi usarla sott’acqua fino a circa 50 piedi senza custodie aggiuntive, una soluzione pratica per snorkeling, piscina o riprese in mare.

: puoi usarla sott’acqua fino a circa 50 piedi senza custodie aggiuntive, una soluzione pratica per snorkeling, piscina o riprese in mare. Stabilizzazione elettronica EIS con giroscopio a 6 assi : riduce urti, vibrazioni e inclinazioni improvvise della camera, così ottieni immagini più stabili anche montandola su casco, bici o tavola.

: riduce urti, vibrazioni e inclinazioni improvvise della camera, così ottieni immagini più stabili anche montandola su casco, bici o tavola. Grandangolo 170° con zoom 8x : l’ampio campo visivo ti aiuta a includere più scena nei video, mentre lo zoom permette di concentrarti su dettagli specifici senza cambiare posizione.

: l’ampio campo visivo ti aiuta a includere più scena nei video, mentre lo zoom permette di concentrarti su dettagli specifici senza cambiare posizione. Telecomando da polso da 2,4 GHz : puoi avviare o fermare le registrazioni fino a 5 metri di distanza, una comodità quando la camera è fissata in punti difficili da raggiungere. (Il telecomando non è impermeabile).

: puoi avviare o fermare le registrazioni fino a 5 metri di distanza, una comodità quando la camera è fissata in punti difficili da raggiungere. (Il telecomando non è impermeabile). Wi‑Fi 2,4 GHz e app dedicata : la connessione allo smartphone via app Viipulse ti consente di trasferire rapidamente clip e foto per condividerle sui social o archiviarle in cloud.

: la connessione allo smartphone via app Viipulse ti consente di trasferire rapidamente clip e foto per condividerle sui social o archiviarle in cloud. Scheda da 64GB inclusa e 2 batterie da 1350 mAh: hai spazio e autonomia sufficienti per sessioni lunghe, riducendo la necessità di portare schede extra o fermarti a ricaricare.

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FAQ Fino a che profondità posso usare la 4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi sott’acqua? La 4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi è impermeabile fino a circa 15 metri, pari a 50 piedi. Quanto dura la batteria della 4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi? Sono incluse due batterie da 1350 mAh, ognuna con un’autonomia fino a circa 85 minuti di ripresa. La 4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi ha il Wi‑Fi per condividere i video? Sì, integra Wi‑Fi 2,4 GHz e si collega tramite l’app Viipulse su smartphone iOS e Android. Il telecomando della 4K 60FPS 48MP Action Cam Euorosi è impermeabile? No, il telecomando da polso non è impermeabile e va tenuto all’asciutto.