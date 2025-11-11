Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

TikTok pubblica il Shop Safety Report 2025, che descrive come la piattaforma stia rafforzando la sicurezza per gli acquisti in-app.

Le nuove misure puntano a garantire trasparenza, fiducia e tutela contro frodi, truffe e prodotti contraffatti.

Nato come social di intrattenimento e condivisione di brevi video, TikTok è diventato in pochi anni anche una piattaforma per lo shopping. Attraverso la funzione TikTok Shop, infatti, gli utenti possono acquistare direttamente i prodotti mostrati nei video o nelle dirette dei creator. Questa evoluzione ha trasformato TikTok in un vero e proprio marketplace integrato. Tuttavia, ogni volta che si compra online è importante prestare attenzione alla sicurezza e gli utenti del social restano spesso diffidenti, preferendo acquistare online tramite altri canali più tradizionali. Per questo motivo la piattaforma ha deciso di introdurre nuove misure per proteggere i consumatori e favorire un ambiente di acquisto più sicuro e affidabile.

Acquistare su TikTok è sicuro?

Per sottolineare ciò che è già stato fatto, oltre a ciò che verrà fatto in futuro, TikTok ha pubblicato il TikTok Shop Safety Report, un rapporto che contiene tutte le azioni intraprese per rendere più sicura l’esperienza di shopping in-app.

L’obiettivo principale del documento è rafforzare la fiducia dei consumatori e, di conseguenza, incentivare l’utilizzo dell’e-commerce direttamente sulla piattaforma. Attraverso i video e i contenuti dei creator, TikTok punta a promuovere un’esperienza di acquisto immediata e coinvolgente, in cui il prodotto può essere acquistato senza uscire dall’app.

Nonostante queste innovazioni, però, molti utenti sono ancora diffidenti nei confronti degli acquisti diretti sui social, preferendo affidarsi a piattaforme di e-commerce più consolidate. Ecco perché TikTok sta investendo in sistemi di verifica e sicurezza sempre più avanzati.

Come funzionano le nuove misure di protezione su TikTok Shop

Le misure di TikTok per rendere più sicuri gli acquisti in-app hanno a che fare soprattutto con la verifica sia dei venditori sia dei prodotti in vendita, per confermare l’affidabilità dei primi e l’autenticità dei secondi. Come ha fatto sapere la piattaforma stessa, nel corso del 2025 in seguito a questi controlli numerosi profili di venditori e annunci sono stati rimossi.

Queste azioni rientrano in una strategia più ampia volta a creare una nuova cultura dello shopping digitale, basata su trasparenza e rispetto delle regole del marketplace. Il Rapporto sulla Sicurezza di TikTok Shop delinea appunto le principali misure adottate per combattere frodi, truffe, contraffazioni e violazioni delle policy interne, garantendo agli utenti un ambiente d’acquisto più controllato e affidabile.

Come evitare truffe e frodi acquistando su TikTok

Nello specifico, nel primo semestre del 2025 TikTok ha respinto 1,4 milioni di richieste di registrazione di venditori che non rispettavano gli standard di sicurezza. Sono stati invece più di 700.000 i negozi eliminati dalla piattaforma perché non si attenevano alle regole.

Inoltre, più di 70 milioni di inserzioni sono state eliminate perché relative a prodotti contraffattio potenzialmente pericolosi, e ben 200.000 annunci di articoli vietati sono stati rimossi dopo la pubblicazione.

Un’attenzione particolare è stata rivolta al processo di verifica dell’identità e della registrazione aziendale dei nuovi venditori. Durante un periodo di prova iniziale, a questi vengono imposti limiti al numero di prodotti e di ordini gestibili. Tali limiti decadono dopo un certo periodo di tempo, quando i venditori dimostrano di rispettare pienamente le regole del marketplace.

Per chi acquista, il consiglio principale resta quello di verificare sempre la reputazione del venditore, leggere le recensioni, controllare le informazioni sul prodotto e diffidare di prezzi troppo bassi o offerte poco chiare. In questo modo è possibile sfruttare le potenzialità del social commerce mantenendo alto il livello di sicurezza.