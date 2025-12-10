Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il notebook Acer Travelmate P2 2025 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un laptop completo e di qualità da comprare oggi su Amazon

Acer

In sintesi

L’Acer Travelmate P2 2025 è in forte sconto su Amazon e può essere acquistato a 582 euro, un prezzo molto competitivo rispetto alle sue specifiche tecniche.

Il notebook offre display Full HD IPS, Intel Core i5-1334U, 16 GB di RAM espandibili, SSD da 512 GB, Wi-Fi 6E, tastiera retroilluminata e Windows 11 Pro, risultando ideale per studio e lavoro.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare l’ottimo Acer Travelmate P2 2025 con un prezzo davvero conveniente, in rapporto a quelle che sono le specifiche tecniche.

La promozione in corso, infatti, taglia il costo del notebook fino a 582 euro. Si tratta di un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un modello di qualità da prendere, in questo momento, su Amazon.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter acquistare un laptop completo e ricco di potenzialità.

acer Notebook Core i5-1334u, 10Core, Display FHD IPS 15,6", Ram 16Gb DDR5, SSD 512Gb, Wi-Fi6e, BT, 4 Usb di cui 2 type-C Thunderbolt, tastiera retroilluminata, fingerprint, Win 11Pro, Ready to use

Acer Travelmate P2 2025, la scheda tecnica

Il notebook Acer Travelmate P2 2025 può contare su un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS oltre al processore Intel Core i5-1334U, una garanzia assoluta per buone prestazioni e consumi ridotti.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM, con possibilità di espansione fino a 64 GB, e di 512 GB di SSD. Il notebook è dotato di una tastiera retroilluminata con tastierino numerico laterale. Da segnalare anche una batteria da 53 Wh.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro. La dotazione comprende anche il supporto WI-Fi 6e e tutte le porte necessarie per un utilizzo completo e senza limitazioni, comprese due porte USB-C Thunderbolt. Il modello ha un peso di 1,62 chilogrammi.

Si tratta, quindi, di un notebook senza punti deboli, pensato per lo studio e per il lavoro da remoto oltre che per l’utilizzo in mobilità. Il modello ha tutte le caratteristiche per offrire sempre buone prestazioni oltre a un’autonomia più che soddisfacente.

Acer Travelmate P2 2025: l’offerta di Amazon

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Travelmate P2 2025 con ottime condizioni. Il modello in questione è disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 582 euro, scegliendo la variante descritta in precedenza. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere la versione desiderata al carrello. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo di tempo.

