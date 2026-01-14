Acer Nitro, super promo sul monitor FHD da 23,8’’: costa meno di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Monitor 23,8'' FHD a 200 Hz con IPS, 0,5 ms e FreeSync Premium: oggi è in promozione su Amazon con un forte sconto.

È il momento giusto per aggiornare la tua postazione: il acer Nitro KG242YX1bmiipx è in sconto del 38% su Amazon. Parliamo di un display pensato per dare fluidità e reattività ai giochi, con sincronizzazione che riduce scatti e artefatti, cornici visive pulite e una connettività versatile. C’è anche l’audio integrato per un setup essenziale. Scopri l’offerta su Amazon.

Senza entrare troppo nel tecnico, quello che colpisce è l’esperienza concreta: immagini stabili nei titoli più dinamici, interazione pronta ai comandi e una resa piacevole anche per film e serie TV. Un monitor equilibrato per chi cerca prestazioni convincenti e praticità quotidiana.

acer Nitro KG242YX1bmiipx

acer Nitro KG242YX1bmiipx: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi il acer Nitro KG242YX1bmiipx è proposto a 79,90€ con uno sconto del 38%. In termini pratici, significa un risparmio di circa 49 euro rispetto al prezzo di listino. Un’ottima occasione per portarsi a casa un monitor affidabile e orientato al gaming senza sforare il budget.

acer Nitro KG242YX1bmiipx

acer Nitro KG242YX1bmiipx: le caratteristiche tecniche

Il cuore della proposta è il pannello IPS da 23,8" con risoluzione FHD (1920×1080), capace di offrire colori più accurati e ampi angoli di visione: una base solida tanto per i giochi quanto per l’intrattenimento quotidiano.

Per chi cerca la massima scorrevolezza, spiccano la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz e il tempo di risposta di 0,5 ms, una combinazione che riduce al minimo scie e sfocature nelle scene più frenetiche. A completare l’esperienza c’è AMD FreeSync Premium, che armonizza fotogrammi e frequenze per ridurre tearing e stuttering durante il gioco.

Non mancano accorgimenti per il comfort visivo grazie a Acer VisionCare, utili nelle lunghe sessioni al PC, e una luminosità di 250 nits adeguata all’uso in ambienti interni. Sul fronte connettività trovi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 per la massima compatibilità con PC e console; ci sono anche speaker integrati e in confezione è incluso il cavo HDMI per iniziare subito ad utilizzarlo.

acer Nitro KG242YX1bmiipx