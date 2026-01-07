Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Acer ha ufficialmente presentato una line-up articolata di laptop pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico molto ampio, che spazia dai gamer ai professionisti, fino ai creativi. Al CES 2026 di Las Vegas, l’azienda con sede a Taipei ha svelato una serie di novità che arriveranno sugli scaffali nei prossimi mesi.

La presenza di Acer al CES 2026 segue una strategia dichiaratamente trasversale: coprire il maggior numero possibile di segmenti del mercato notebook, dai modelli premium sottili e leggeri alle soluzioni mainstream, passando per le nuove proposte gaming. Al centro dell’offerta ci sono i PC Copilot+ con Windows 11 e una dotazione hardware orientata all’elaborazione in locale legata all’intelligenza artificiale, supportata dalle nuove piattaforme Intel Core Ultra Series 3 e, su alcuni modelli, dai processori AMD Ryzen AI 400 Series.

Acer e i laptop con Intel Core Ultra Series 3

Nei modelli Swift AI basati su Intel Core Ultra Series 3, Acer punta sulla combinazione tra prestazioni e strumenti pensati per l’uso quotidiano, dalla produttività alle videochiamate. Swift 16 AI viene proposto con processori fino a Intel Core Ultra X9 388H e scheda grafica integrata Intel Arc B390, abbinati a un display OLED touch da 16 pollici in 3K con refresh fino a 120 Hz. Tra gli elementi distintivi spicca il touchpad aptico, descritto come il più grande della categoria secondo un’analisi interna Acer, con supporto allo stilo MPP 2.5 e un’impostazione d’uso che richiama interazioni di tipo più creativo.

Swift Edge 14 AI e Swift Edge 16 AI si collocano invece sul versante della portabilità estrema, puntando su un profilo ultrasottile e leggero. Il telaio in lega di acciaio inossidabile e magnesio è affiancato dalla certificazione MIL-STD 810H. Entrambi i modelli arrivano con processori fino a Intel Core Ultra 9 386H e configurazioni che includono fino a 32 GB di memoria LPDDR5x e fino a 1 TB di SSD PCIe 4.0. Anche in questo caso l’OLED gioca un ruolo centrale, con pannelli fino a 3K e refresh fino a 120 Hz.

Swift Go 14 AI e Swift Go 16 AI completano l’offerta Intel Core Ultra Series 3 con un’impostazione più versatile. Acer parla di chassis in alluminio e apertura a 180 gradi, con opzioni di display che spaziano dal 2K WUXGA agli OLED 3K touch WQXGA+.

I laptop AMD Ryzen AI 400

Accanto a Intel, Acer ha esteso la propria offerta Copilot+ PC anche ai processori AMD Ryzen AI 400 Series, basati su architettura “Zen 5”. L’annuncio coinvolge tre aree precise: un modello Swift, la linea Aspire e una variante Nitro dedicata al gaming.

I nuovi Acer Predator e Nitro

Il capitolo dedicato al gioco si apre con Predator Helios Neo 16S AI, presentato come un portatile con chassis metallico e uno spessore dichiarato di 18,9 mm. Acer indica configurazioni fino a Intel Core Ultra 9 386H e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5070 per notebook, abbinate a un pannello OLED da 16 pollici in WQXGA con refresh a 165 Hz.

La gamma Nitro si amplia con Nitro V 16 AI e Nitro V 16S AI, modelli descritti come pensati per un pubblico ampio, con un approccio più orientato al rapporto qualità-prezzo e un design meno aggressivo. Restano però elementi tipici del segmento gaming, come la tastiera RGB a quattro zone sul Nitro V 16S AI. In entrambi i casi vengono citate configurazioni con CPU fino a Intel Core Ultra 7 355 e GPU fino a RTX 5070 per notebook, accompagnate da display da 16 pollici WUXGA con refresh fino a 180 Hz.