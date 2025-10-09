Il notebook Acer Aspire GO 15 è in offerta su Amazon e rappresenta l'opzione giusta per chi è alla ricerca di un portatile per studio e lavoro

Acer

In sintesi

Offerta Amazon: Acer Aspire GO 15 è disponibile a 479 euro, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi. Venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida e garanzia ufficiale.

Caratteristiche principali: Processore AMD Ryzen 7 5825U (8 core), 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display da 15,6 pollici, Windows 11 e tastiera full-size con layout italiano.

Acer Aspire GO 15 è il notebook giusto da prendere oggi per chi è alla ricerca di un portatile dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, per lo studio e il lavoro da remoto.

Grazie alla promozione in corso su Amazon è ora possibile acquistare il notebook con un prezzo ridotto a 479 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

acer Aspire Go 15 AG15-42P-R21G PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5825U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

La scheda tecnica dell’Acer Aspire GO 15

Acer Aspire GO 15 può contare su una scheda tecnica completa che include il processore AMD Ryzen 7 5825U con CPU a 8 core e con GPU Radeon integrata. Il chip ha tutte le carte in regola per offrire buone prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, e consumi ridotti, con effettivi positivi sull’autonomia.

Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD, una combinazione ottimale per la fascia di prezzo dove la dotazione di memoria può fare la differenza nell’uso di tutti i giorni e dove è ancora possibile trovare diversi notebook con 8 GB di RAM.

Il modello è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione HD. C’è spazio anche per una tastiera full-size con layout italiano oltre a una buona dotazione di porte. Il sistema operativo è Windows 11, con aggiornamenti costanti e nuove funzioni rilasciate periodicamente.

Sfruttando la promo in corso, il notebok di Acer diventa oggi uno dei "best buy" della sua categoria e può rappresentare la soluzione giusta per chi ha bisogno di un modello completo per lo studio e il lavoro.

Acer Aspire GO 15, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire GO 15 con un prezzo scontato a 479 euro e con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

La promo è valida solo per un breve periodo e rappresenta un’occasione unica per poter mettere le mani su un ottimo notebook, veloce e con una buona autonomia, anche senza spendere troppo.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

acer Aspire Go 15 AG15-42P-R21G PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5825U, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver