Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Acer

In Sintesi

Grazie all’offerta su Amazon l’Acer Aspire 3 è un’ottima opzione per il periodo del "Back to School", ma anche per chi vuole un device leggero e sottile perfetto per lavorare in mobilità.

Il notebook ha una scheda tecnica di buon livello per la sua fascia di prezzo, con un processore Ryzen 7 5700U, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Acer Aspire 3 è uno dei notebook più interessanti da prendere in occasione del periodo di "Back to School" che inizia, come da tradizione, dopo il Ferragosto. Sfruttando la nuova offerta Amazon, infatti, il laptop è ora disponibile con un prezzo ridotto a 579 euro, con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

L’offerta riguarda la versione con chip Ryzen 7 5700U a cui si affiancano 16 GB di RAM e 1 TB di SSD (essenziale per poter archiviare tutti i propri dati). Per sfruttare la promozione basta premere sul banner qui di sotto. Il notebook di Acer è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi all’assistenza post-vendita e alla consegna veloce.

Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

La scheda tecnica del notebook Acer Aspire 3

La scheda tecnica della versione in offerta oggi di Acer Aspire 3 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD oltre al già citato processore Ryzen 7 5700U con CPU octa-core e con GPU integrata. Si tratta di un ottimo chip in rapporto alla fascia di prezzo in cui si colloca il notebook.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 50 Wh che può garantire un’autonomia elevata, permettendo l’utilizzo senza problemi anche in mobilità. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook supporta la connettività Wi-Fi 6 e può contare su una tastiera full-size con layout italiano.

Acer Aspire 3 è un notebook leggero, con un peso di 1,7 chilogrammi, e abbastanza sottile, con uno spessore da chiuso inferiore ai 2 centimetri. Si tratta, quindi, di un modello pensato per l’uso in mobilità. Il notebook è anche la soluzione giusta per lo studio oltre che per il lavoro da remoto, permettendo agli utenti di sostituire un PC fisso.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, Acer Aspire 3 rappresenta oggi un’ottima opzione per poter acquistare un laptop economico ma di qualità, con una dotazione di memoria eccellente e un buon processore.

Acer Aspire 3, l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 3 con un prezzo scontato a 579 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD LCD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver