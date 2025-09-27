Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Metta ha annunciato l’arrivo degli Account Teen per Facebook e Instagram. Così l’azienda di Menlo Park vuole rendere più sicuri i social per gli adolescenti

In Sintesi

Meta ha esteso il lancio globale degli Account Teen su Facebook e Messenger, una modalità che introduce sistemi di protezione per i più giovani.

Questi account prevedono regole più stringenti per gli under 16, limitando la messaggistica e attivando opzioni avanzate per il parental control.

Meta ha annunciato l’arrivo globale degli Account Teen, una modalità di utilizzo di su Facebook e Messenger pensata per gli adolescenti.

Inizialmente lanciati su Instagram lo scorso autunno, questa particolare tipologia di account consentono di accedere a funzioni per il parental control e sistemi di protezione avanzate progettati appositamente per tutelare i minori online e garantire loro una permanenza sicura all’interno dei servizi dell’azienda di Menlo Park.

Come funzionano gli Account Teen

Con questo nuovo aggiornamento, gli adolescenti che utilizzano Facebook e Messenger saranno automaticamente inseriti in un’esperienza protetta da regole più stringenti: chi ha meno di 16 anni dovrà ottenere l’autorizzazione dei genitori per modificare qualsiasi impostazione.

La messaggistica viene limitata ai soli contatti già esistenti o alle persone seguite mentre storie, tag, menzioni e commenti possono provenire esclusivamente da amici o follower approvati.

Ulteriori misure prevedono notifiche che incoraggiano i ragazzi a disconnettersi dopo un’ora di utilizzo e l’attivazione della Modalità silenziosa durante le ore notturne, per favorire un equilibrio più sano tra tempo online e offline.

Parallelamente a queste novità, l’azienda di Menlo Park ha ufficializzato il lancio del programma School Partnership, rivolto alle scuole medie e superiori (per ora solo negli Stati Uniti), un’iniziativa che consente agli insegnanti di segnalare più rapidamente episodi di bullismo o altri problemi di sicurezza su Instagram, accelerandone la revisione e l’eventuale rimozione.

Un’opzione interessante che mette nelle mani degli insegnanti uno strumento potente proteggere i più giovani dall’odio e dai pericoli che possono sfociare in situazioni ben più gravi.

Perché Meta sta rilasciando gli Account Teen su Facebook e Messenger

L’arrivo degli Account Teen su Facebook e Messenger arriva in un momento molto particolare per Meta che, insieme alle altre grandi piattaforme, si trova sotto la crescente pressione dei legislatori statunitensi.

I social network sono stati accusati di non fare abbastanza per garantire la sicurezza degli utenti più giovani e in risposta a queste accuse, l’azienda di Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre questa particolare tipologia di account per garantire ai ragazzi la permanenza in un ambiente digitale più controllato, limitando l’esposizione a contenuti inappropriati e riducendo i contatti indesiderati.

Questo aggiornamento si inserisce in una più ampia strategia per mitigare i rischi legati all’impatto dei social media sulla salute mentale degli adolescenti, un tema al centro di un acceso dibattito pubblico anche qui in Europa.

La funzione, comunque, è in fase di rilascio negli Stati Uniti e, esattamente come accaduto per gli Account Teen su Instagram, dovrebbe essere disponibile anche in Italia dopo qualche tempo. Al momento, non c’è ancora una roadmap definita per la release ma, probabilmente, ne sapremo di più nelle prossime settimane.