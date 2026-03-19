Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Tim e Fastweb+Vodafone si accordano per le nuove antenne 5G, una svolta per il mercato e gli utenti: tutte le novità in arrivo

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Il 19 marzo 2026 è una data di rottura definitiva nel mondo delle telecomunicazioni italiane. È stato registrato un cambio di marcia netto rispetto alle strategie del passato. Per un decennio si è parlato principalmente di “dismissione”, con le grandi telco pronte a vendere le proprie torri per far cassa e aiutare i bilanci.

Oggi, invece, si fa un passo indietro e Tim, Fastweb e Vodafone hanno siglato un accordo non vincolante per la creazione di una joint-venture paritetica. L’obiettivo? Costruire e gestire fino a 6.000 nuovi siti per la telefonia mobile in tutt’Italia.

Una mossa che non è soltanto sintomo di un’intesa tecnica per accelerare il roll-out del 5G. è una vera e propria sfida lanciata ai giganti delle infrastrutture passive, come Cellnex e Inwit, che oggi controllano più del 90% dei macro-siti italiani.

Nuova strategia

Smettere d’essere dei semplici affittuari di spazi su torri altrui, tornando a essere padroni delle proprie fondamenta. Ecco la strategia evidenziata da questa unione d’intenti. Si vuole migliorare l’efficienza operativa, allineando i costi sostenuti a quella che è la media europea. Al tempo stesso, però, mantenendo il controllo tecnologico chiave per le reti di nuova generazione.

L’infrastruttura che verrà sarà basata su un modello di accesso aperto. Ciò vuol dire che i siti in questione saranno disponibili anche a operatori terzi. La joint-venture, di fatto, si trasformerà in un nuovo player del mercato infrastrutturale.

A conti fatti, si tratta di un nuovo step nell’avvicinamento tra i tre “attori” del settore. Basti pensare all’accordo annunciato a gennaio 2026 per quanto riguarda la ran sharing, ovvero la condivisione della parte attiva della rete (nei Comuni con meno di 35.000 abitanti). Questo nuovo scenario prevede un investimento di circa 600 milioni di euro per la sola parte passiva, dando il via a una sfida decisamente fisica.

Cosa cambia per gli utenti

Per quanto si stia parlando di manovre societarie ad alto livello, sul lungo periodo sono innegabili delle ricadute sul quotidiano dei consumatori. Ecco gli aspetti principali:

copertura 5G capillare e veloce, con l’eliminazione di molte “zone d’ombra” grazie alla costruzione di migliaia di nuove torri (connessioni ultra-rapide in aree finora trascurate);

migliore qualità del servizio , ottimizzando il segnale dei vari operatori grazie alla condivisione delle torri e, in alcuni casi, degli apparati attivi;

, ottimizzando il segnale dei vari operatori grazie alla condivisione delle torri e, in alcuni casi, degli apparati attivi; sostenibilità ambientale e urbana, con torri condivise invece di tre differenti per zona;

e urbana, con torri condivise invece di tre differenti per zona; stabilità dei prezzi prevedibile, per quanto non garantita, grazie a un generale allineamento delle cifre da parte delle compagnie.

Le incognite

Il progetto non sarà una passeggiata, considerando i contratti di lungo periodo detenuti da Inwit e Celinex. In alcuni casi si arriva fino al 2038. È tutto nelle mani dei legali, con Fastweb e Vodafone che sostengono la scadenza imminente di alcuni accordi. Dall’altra parte, però, si discute in merito a una validità pluriennale delle intese. L’intero piano è inoltre subordinato al beneplacito delle Autorità competenti (Antitrust), che dovranno valutare i rischi per la concorrenza dettati da questa alleanza.