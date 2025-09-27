Nata ad Agrigento, laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro. Scrivo di Economia e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità, i temi caldi e le nuove tecnologie.

Nvidia e OpenAI hanno appena firmato un accordo che non è soltanto un affare industriale, poiché considerato da molti come un punto di svolta nella corsa globale all’intelligenza artificiale (AI. Con un investimento monstre da 100 miliardi di dollari, Jensen Huang – visionario fondatore e CEO di Nvidia – ha scommesso apertamente sul futuro di OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT.

Cosa prevede l’accordo tra Nvidia e OpenAI

Nvidia, leader indiscussa nel campo dei chip grafici e dei processori per l’AI, garantirà ad OpenAI milioni di unità di calcolo indispensabili per addestrare le nuove generazioni di algoritmi. In cambio, acquisirà quote crescenti della start up che, con ChatGPT e le sue evoluzioni, ha già cambiato il nostro modo di lavorare, comunicare e persino immaginare il futuro.

Il termine utilizzato da molti analisti – “monumentale partnership strategica” – non è un’esagerazione. Nvidia venderà tra i 4 e i 5 milioni di chip aggiuntivi, equivalenti a circa 10 Gigawatt di potenza di calcolo, una cifra che rappresenta un quinto dell’attuale capacità installata negli Stati Uniti. La prima infrastruttura dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2026, con la nuova generazione di processori battezzata Vera Rubin, in onore della celebre astronoma.

Per Nvidia il guadagno è doppio, perché da un lato consolida la posizione dominante in un mercato sempre più competitivo, dall’altro entra direttamente nel capitale di OpenAI, assicurandosi un posto privilegiato nel tavolo in cui si decideranno le sorti dell’intelligenza artificiale nel mondo.

Dal lato opposto, l’azienda di ChatGPT, ottiene invece l’accesso esclusivo alla “benzina” che alimenta i suoi modelli. Una potenza di calcolo enorme e sempre più scarsa, che sta diventando la vera moneta del XXI secolo.

Il peso geopolitico di questa alleanza

Questa alleanza va letta anche in chiave geopolitica. L’intelligenza artificiale non è più solo una tecnologia, è un’infrastruttura critica, paragonabile al petrolio del Novecento o al nucleare durante la Guerra fredda. Disporre di data center capaci di sviluppare modelli sempre più sofisticati significa controllare l’economia, la sicurezza e persino l’immaginario collettivo dei prossimi decenni.

La corsa agli investimenti miliardari lo dimostra. Oltre a Nvidia e OpenAI, anche Oracle ha messo sul piatto 300 miliardi in cinque anni con il progetto Stargate, destinato a costruire i data center del futuro. Tutti sanno che chi controlla questa potenza avrà un vantaggio competitivo enorme, sia sul piano economico che politico.

Le reazioni del mercato

Non a caso, Wall Street ha subito festeggiato. Le azioni Nvidia sono salite del 4% in un solo giorno, riportando la società ai massimi storici e a una capitalizzazione vicina ai 4.500 miliardi di dollari, la più alta al mondo. Un segnale chiaro, vuol dire cioè che gli investitori scommettono sul fatto che questo matrimonio tra chip e algoritmi porterà ricavi straordinari.

Non tutti, però, hanno motivo di brindare. Microsoft, per esempio, pur rimanendo partner e finanziatore di OpenAI, vedrà in questo modo diminuire il suo ruolo centrale. E persino Elon Musk, dal canto suo, ha definito l’accordo “preoccupante”, segnalando come la concentrazione di potere tecnologico nelle mani di pochi attori possa avere conseguenze imprevedibili.

Rischi e opportunità

L’entusiasmo non deve far dimenticare i rischi. Da un lato, c’è la questione antitrust. Un’integrazione verticale così massiccia tra chi produce i chip e chi sviluppa i software potrebbe destare perplessità tra i regolatori. Tuttavia, con un’amministrazione americana che guarda a Nvidia e OpenAI come ai suoi campioni nazionali, è improbabile che arrivino ostacoli significativi.

Dall’altro lato, c’è il problema dell’equilibrio competitivo. Una partnership di queste dimensioni rischia di soffocare la concorrenza, rendendo sempre più difficile per startup o aziende emergenti accedere alle risorse necessarie. L’AI potrebbe così diventare un settore dominato da pochi oligopoli globali, con ripercussioni sia sull’innovazione che sulla distribuzione dei benefici economici.

Ma ci sono anche enormi opportunità. L’alleanza accelera l’arrivo di applicazioni avanzate in medicina, energia, scienze dei materiali e finanza. Potrebbe rendere più vicina la promessa di una IA generale capace di affrontare problemi complessi ben oltre le capacità umane.

Chi vince? Per ora, sicuramente Nvidia e OpenAI. Perdono i concorrenti più piccoli, che rischiano di rimanere tagliati fuori da una corsa miliardaria. Infatti, il vero interrogativo riguarda invece la società. Se la potenza di calcolo è la base della nuova economia, come verrà distribuito questo potere? Resterà concentrato nelle mani di poche multinazionali o verrà regolato per favorire una diffusione più equa dei benefici?

Per chi osserva da fuori, la domanda non è più se l’AI cambierà il mondo, ma chi guiderà questo cambiamento.