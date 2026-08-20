Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Finiti i giorni di relax in spiaggia, settembre porta con sé il classico rituale del rientro. Che si tratti di tornare ufficialmente in ufficio o di riattivare la routine dello smart working da casa, la tentazione di cedere alla nostalgia dell’estate è forte. Come ritrovare subito la motivazione giusta? Trasformando la scrivania in una vera e propria postazione ad alte prestazioni, bella da vedere ma soprattutto perfetta per lavorare al meglio.

Troppo spesso ci accontentiamo di una postazione improvvisata tra cavi intrecciati che occupano ogni spazio (e impossibili da sbrogliare), schermi posizionati troppo in basso che ci costringono a piegare il collo (fino a farci venire la gobba alla Leopardi), o ancora con luci inadeguate che affaticano la vista a fine giornata. Lavorare o studiare in un ambiente disordinato e scomodo si traduce in una sola cosa: ci affatichiamo prima del tempo, perdendo la concentrazione.

Per fortuna non serve una grande "rivoluzione" per svoltare la nostra routine quotidiana e con questi accessori dal design curato e dalle specifiche avanzate, selezionati per voi da Libero Tecnologia, potrete ottimizzare lo spazio e proteggere la salute.

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Barra LED da monitor Quntis (51 cm)

Diciamolo, l’illuminazione è troppo spesso viene sottovalutata col rischio di danneggiare la salute dei nostri occhi, specialmente durante i mesi autunnali quando, per forza di cose, le ore di luce naturale diminuiscono. Ebbene, le soluzioni non mancano, come la barra LED da monitor Quntis da 51 cm, in grado di risolvere il problema dello spazio occupato dalle tradizionali lampade da tavolo. Si installa direttamente sulla parte superiore del display, più semplice di così!

Progettata specificamente per schermi da 15 a 22 pollici, la barra Quntis sfrutta una proiezione ottica asimmetrica a 45° che illumina la superficie di lavoro senza generare alcun riflesso sul pannello del monitor. È dotata di un telecomando wireless a disco per regolare la temperatura colore (3000K-6500K) e la luminosità. Alimentata via USB, vanta un elevato indice di resa cromatica (CRI > 95) per un comfort visivo ideale durante le ore serali.

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A cosa serve? Illumina l’area di lavoro in modo omogeneo, eliminando i riflessi sullo schermo del monitor;

Illumina l’area di lavoro in modo omogeneo, eliminando i riflessi sullo schermo del monitor; Chi dovrebbe comprarlo? Chi lavora spesso fino a sera e vuole proteggere la vista, liberando spazio prezioso sulla scrivania.

Supporto per PC portatile Babacom

Utilizzare a lungo il proprio laptop adagiandolo direttamente sulla scrivania ci obbliga a piegare il collo in modo innaturale, con conseguenti acciacchi e dolori del caso. Per ovviare a questo problema (che a lungo andare può diventare davvero noioso), possiamo usare dei supporti per PC come quello proposto da Babacom. Interviene sollevando lo schermo all’altezza dello sguardo e ci consente di mantenre una postura corretta.

Costruito interamente in lega di alluminio ad alta resistenza, questo supporto pieghevole adotta un meccanismo a doppia asta rinforzata con inclinazione e altezza completamente regolabili. La conformazione aperta a gabbia facilita la dissipazione termica del laptop, agendo come radiatore passivo, e i cuscinetti in silicone antiscivolo distribuiti sulla superficie e sui fermi inferiori bloccano saldamente dispositivi da 10 fino a 16 pollici.

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A cosa serve? Solleva lo schermo del portatile all’altezza degli occhi, migliorando al contempo la ventilazione delle componenti interne;

Solleva lo schermo del portatile all’altezza degli occhi, migliorando al contempo la ventilazione delle componenti interne; Chi dovrebbe comprarlo? Chi usa il portatile come computer principale e soffre di dolori a collo e spalle, a causa di una posizione inclinata e scorretta.

Caricatore UGREEN Nexode 65W

Se c’è una cosa che fa dare di matto a chi lavora alla scrivania è vedere cavi sparsi qua e là, aggrovigliati come se non ci fosse un domani (che, in effetti, non c’è vista la difficoltà a sbrogliarli), e non riuscire mai a trovare un punto di carica per i propri dispositivi. Poteva mancare l’accessorio giusto per questo problema? Ovviamente no. In questo caso ci possiamo affidare al caricatore UGREEN Nexode 65W, con cui caricare simultaneamente tutto ciò che ci occorre per il lavoro (e non).

Sfruttando la tecnologia dei semiconduttori al Nitruro di Gallio (GaN), UGREEN racchiude in un caricatore ultra-compatto una potenza di erogazione pari a 65W. Dispone di tre porte integrate (due USB-C Power Delivery 3.0 e una USB-A) gestite da un chip di distribuzione intelligente dell’energia che calibra l’erogazione in base ai dispositivi connessi e integra sistemi di protezione attiva contro surriscaldamento, corto circuito e sovraccarico.

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A cosa serve? Ricarica contemporaneamente fino a tre dispositivi (laptop, smartphone, tablet) da un unico alimentatore ultra-compatto;

Ricarica contemporaneamente fino a tre dispositivi (laptop, smartphone, tablet) da un unico alimentatore ultra-compatto; Chi dovrebbe comprarlo? Chi vuole eliminare i vecchi caricatori ingombranti e velocizzare la ricarica dei propri dispositivi.

Altoparlanti da scrivania Edifier MR4

Che sia per ascoltare la musica quando ci concentriamo o per una videocall di lavoro (che, specialmente in smart working, non mancano mai), anche rendere piacevole ed efficiente l’esperienza acustica è fondamentale. Gli altoparlanti da scrivania Edifier MR4 nascono come monitor da studio compatti e, a differenza dei diffusori commerciali che enfatizzano i bassi, restituiscono una riproduzione sonora fedele, fondamentale per percepire la voce umana con estrema chiarezza durante i meeting online e per ridurre la fatica d’ascolto.

Nello specifico, si tratta di una coppia di monitor attivi da studio compatti, che erogano una potenza totale di 42W RMS con amplificazione in Classe D. Dotati di woofer da 4 pollici e tweeter a cupola da 1 pollice, offrono ingressi bilanciati TRS da 6,35 mm, RCA stereo e AUX. Sul pannello posteriore sono presenti controlli hardware per l’equalizzazione delle alte e basse frequenze, con modalità audio selezionabili Monitor (neutra per call e montaggio) e Music.

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A cosa serve? Fornisce una riproduzione audio pulita e bilanciata per videoconferenze, musica e contenuti multimediali;

Fornisce una riproduzione audio pulita e bilanciata per videoconferenze, musica e contenuti multimediali; Chi dovrebbe comprarlo? Chi cerca una qualità acustica superiore per le chiamate di lavoro e per ascoltare musica (senza affaticare l’udito).

Poggiapiedi ergonomico COMFIER

Vada per i cavi, per i dispositivi e per tutto ciò che utilizziamo sulla nostra scrivania. Ma non dimentichiamo che per lavorare al meglio occorre pensare anche alle nostre gambe. La postura è importante, meglio ancora se con qualche "coccola" in più, che non guasta mai, come suggerisce il poggiapiedi ergonomico COMFIER, che porta il comfort da scrivania a un livello superiore.

Questo accessorio di terza generazione combina il supporto posturale a un modulo di riscaldamento rapido e motori per il massaggio a vibrazione integrati. Costruito con un’anima in memory foam ad alta densità che non cede sotto il peso e rivestito in tessuto traspirante sfoderabile, favorisce la corretta angolazione caviglia-ginocchio stimolando la circolazione e, come se non bastasse, include un telecomando per gestire autonomamente i livelli di calore e l’intensità della vibrazione.

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A cosa serve? Offre un supporto inclinato ergonomico unito a funzioni di riscaldamento e massaggio a vibrazione;

Offre un supporto inclinato ergonomico unito a funzioni di riscaldamento e massaggio a vibrazione; Chi dovrebbe comprarlo? Chi passa molte ore seduto, soffre di piedi freddi o gambe pesanti e cerca un sollievo immediato mentre lavora.

Scrivania elettrica FlexiSpot E5 Pro

E se cambiassimo direttamente la scrivania? Chi vuole compiere una "rivoluzione" ancor più drastica, può optare per la scrivania elettrica regolabile in altezza FlexiSpot E5 Pro, che risponde alla necessità di alternare la posizione seduta a quella eretta, pratica raccomandata per contrastare i rischi legati alla sedentarietà prolungata.

Si tratta di una postazione dinamica di alto livello che, grazie a un sistema a doppio motore elettrico silenziato, consente di regolare l’altezza con precisione millimetrica ed eroga una capacità di carico elevata per sostenere setup multi-monitor e PC fissi pesanti senza alcuna oscillazione. Il controller digitale con display LED integrato include slot di memoria per salvare le altezze preferite e un sistema di rilevamento ostacoli avanzato.

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