Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Ci sono sere d’estate in cui il cielo sembra chiedere soltanto di essere guardato. Poi si prova a riconoscere quella luce più intensa sopra l’orizzonte e sorge il dubbio: è un pianeta oppure una stella? Il telefono può rispondere in pochi secondi. Per andare oltre la semplice identificazione, invece, occorre fare qualche scelta.

Il mercato riunisce dispositivi diversi, spesso presentati come se svolgessero tutti la stessa funzione. Un telescopio smart individua il soggetto e restituisce sullo schermo un’immagine elaborata. Uno star tracker lavora invece dietro le quinte, muovendo la fotocamera mentre l’otturatore rimane aperto.

Questa guida raccoglie i migliori accessori tech e le migliori app per osservare il cielo, scelti dalla redazione di Libero Tecnologia.

I migliori accessori tech per osservare il cielo in estate

In questa prima sezione, vedremo gli accessori progettati per l’osservazione del cielo. La selezione comprende dispositivi pensati per esigenze differenti.

Non esiste un corredo obbligatorio per godersi il cielo estivo. Chi vuole cominciare senza occuparsi della parte tecnica troverà nei telescopi smart il percorso più breve. Chi possiede già una fotocamera dovrebbe invece partire da un sostegno affidabile. Il tracker viene dopo, quando è chiaro il tipo di scatto che si vuole realizzare.

Telescopi smart

Un telescopio è uno strumento ottico che raccoglie e concentra la luce proveniente dallo spazio. Permette così di osservare oggetti celesti tanto lontani da risultare difficili, se non impossibili, da distinguere a occhio nudo.

Un telescopio smart non offre la stessa esperienza visiva di un modello classico con oculare. Integra l’ottica con una fotocamera e mostra il risultato sul telefono. L’app individua il soggetto, mentre il sistema di inseguimento ne segue il movimento apparente.

La scelta dipende soprattutto dal rapporto tra integrazione e portabilità. I dispositivi più completi ricordano una piccola postazione automatizzata. Quelli ultracompatti occupano meno spazio, ma possono offrire un’ottica più limitata. Prima dell’acquisto conviene verificare la compatibilità dell’app e la dotazione, soprattutto per capire se il treppiede è incluso. La possibilità di alimentare la batteria durante la sessione diventa invece importante quando si prevede di osservare a lungo. Chi pensa di cambiare ottica in futuro potrebbe preferire un impianto tradizionale.

Celestron 31145 NexStar 130SLT 582,06 € Acquista su Amazon

Celestron 22481 StarSense Explorer 399,99 € Acquista su Amazon

ZWO Smart Telescope AP 30/150 Seestar S30 475,00 € Acquista su Amazon

DWARFLAB Dwarf 3 Smart Telescope 1.038,44 € Acquista su Amazon

Bresser PushTo AR 80/400 261,00 € Acquista su Amazon

ISA Telescopio Smart 70/350 Rifrattore con App PushTo 205,90 € Acquista su Amazon

Celestron 31042 AstroMaster 114EQ 258,01 € -5% 270,39 € Risparmi 12,38 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A individuare e fotografare oggetti celesti attraverso un sistema controllato dallo smartphone.

A individuare e fotografare oggetti celesti attraverso un sistema controllato dallo smartphone. Chi dovrebbe comprarlo? Chi vuole ridurre la preparazione necessaria senza costruire un corredo fotografico tradizionale.

Adattatori smartphone per telescopio

Prima di acquistare un nuovo telescopio, si può sfruttare meglio quello che si possiede già. Un adattatore mantiene la fotocamera del telefono davanti all’oculare. Basta però un piccolo disallineamento per ottenere un’inquadratura parziale o instabile.

I supporti più semplici consentono di spostare il telefono sul piano dell’oculare. Le versioni più evolute permettono anche di regolare la distanza dalla lente, aiutando a controllare la vignettatura. Prima dell’ordine bisogna misurare il diametro dell’oculare e verificare l’apertura del morsetto destinato al telefono. Una custodia spessa potrebbe dover essere rimossa. La struttura non deve cedere sotto il peso del dispositivo, perché ogni movimento diventa evidente quando l’immagine è ingrandita.

Celestron 81055 NexYZ – Adattatore per smartphone 62,79 € -10% 69,90 € Risparmi 7,11 € Acquista su Amazon

SOLOMARK Adattatore per telefono 17,99 € Acquista su Amazon

SOLOMARK 19,46 € Acquista su Amazon

APEXEL – Adattatore per smartphone 24,99 € Acquista su Amazon

APEXEL – Adattatore magnetico 33,99 € -15% 39,99 € Risparmi 6,00 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A riprendere con il telefono ciò che viene mostrato dall’oculare.

A riprendere con il telefono ciò che viene mostrato dall’oculare. Chi dovrebbe comprarlo? Chi possiede già uno strumento ottico e vuole sperimentare senza cambiare configurazione.

Star tracker motorizzati

Qui cambia il pubblico di riferimento. Lo star tracker consente di tenere aperto l’otturatore più a lungo senza trasformare le stelle in scie. Ruota lentamente nella direzione opposta al moto apparente del cielo e richiede un allineamento polare adeguato.

I modelli compatti sono pensati soprattutto per una fotocamera abbinata a un obiettivo grandangolare. All’aumentare della lunghezza focale cresce la precisione richiesta, mentre un corredo pesante impone maggiore attenzione alla portata. Va controllato anche il contenuto della confezione: la testa a sfera o il cuneo equatoriale possono essere venduti separatamente. Alcuni tracker funzionano con pile sostituibili, mentre altri utilizzano una batteria integrata.

Vixen Polarie – Star Tracker 421,00 € Acquista su Amazon

POLARIE U – Star Tracker 605,90 € Acquista su Amazon

Sky Watcher S20530 Star Adventurer Latitude 94,48 € Acquista su Amazon

Fabater – Montatura equatoriale 91,81 € Acquista su Amazon

Supporto equatoriale DSLR 65,65 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A compensare il moto apparente delle stelle durante le esposizioni fotografiche.

A compensare il moto apparente delle stelle durante le esposizioni fotografiche. Chi dovrebbe comprarlo? Chi usa una fotocamera e vuole dedicarsi agli scatti notturni a largo campo.

Montature GoTo

Chi preferisce osservare attraverso l’oculare può cercare l’automazione nella montatura. Un sistema GoTo sposta il telescopio verso l’oggetto selezionato. Il montaggio iniziale e l’allineamento restano comunque necessari.

Le montature altazimutali seguono movimenti intuitivi e si prestano bene all’osservazione visuale. Quelle equatoriali richiedono una preparazione più accurata, ma risultano più adatte alle esposizioni lunghe. Il controllo può avvenire tramite una pulsantiera oppure attraverso un’app. Prima dell’acquisto bisogna verificare la portata e l’attacco del tubo ottico. Il GoTo velocizza la ricerca, ma non compensa un telescopio troppo pesante.

Celestron 11068 NexStar 1.287,70 € Acquista su Amazon

Celestron 94008 804,39 € Acquista su Amazon

Explore Scientific 456100 465,90 € Acquista su Amazon

Celestron 11036 NexStar 5SE 1.128,05 € Acquista su Amazon

KONUSMOTOR-130 – Telescopio astronomico 368,95 € Acquista su Amazon

Set telescopio Vixen SX2WL A80Mf con montatura GoTo 2.505,90 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A puntare automaticamente il telescopio verso l’oggetto selezionato.

A puntare automaticamente il telescopio verso l’oggetto selezionato. Chi dovrebbe comprarlo? Chi possiede un tubo ottico compatibile e vuole ridurre il tempo dedicato alla ricerca manuale.

Treppiedi stabili

Questo acquisto può salvare molte fotografie. Un tracker preciso serve a poco se il treppiede si muove quando si tocca la fotocamera. La portabilità deve quindi essere valutata insieme alla solidità.

I treppiedi da viaggio si chiudono occupando poco spazio. I modelli più pesanti sono scomodi da trasportare, ma offrono una base più ferma. Per fotografare il cielo è preferibile lavorare con le gambe poco estese e la colonna centrale abbassata. La testa deve sostenere il corredo senza scivolare dopo il serraggio. Se il tracker dispone di una base equatoriale, una testa aggiuntiva potrebbe non servire.

Manfrotto Element MII 128,34 € Acquista su Amazon

NEEWER BASICS 119,99 € -8% 129,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

K&F CONCEPT 66,49 € -17% 79,99 € Risparmi 13,50 € Acquista su Amazon

Treppiede Amazon Basics 20,99 € Acquista su Amazon

Treppiede SMALLRIG 59,93 € -25% 79,90 € Risparmi 19,97 € Acquista su Amazon

Neewer – Mini treppiede 49,99 € Acquista su Amazon

SIRUI 45,90 € -10% 50,90 € Risparmi 5,00 € Acquista su Amazon

Nineigh – treppiede fotocamera e smartphone 34,59 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A mantenere fermo il sistema fotografico durante gli scatti con tempi lunghi.

A mantenere fermo il sistema fotografico durante gli scatti con tempi lunghi. Chi dovrebbe comprarlo? Chi utilizza una fotocamera oppure monta lo star tracker su un sostegno separato.

Torce frontali con luce rossa

Lontano dalla città è facile commettere un errore: portare una normale torcia bianca. Appena viene accesa, gli occhi perdono l’adattamento al buio. Una frontale rossa permette di leggere una ghiera o recuperare un accessorio senza illuminare tutto ciò che si trova intorno.

Per questo impiego non serve inseguire la massima potenza. Conta di più poter attivare direttamente la luce rossa, senza passare dal fascio bianco. Una frontale ricaricabile evita di consumare pile. I modelli compatibili con batterie sostituibili offrono però una riserva utile quando si è lontani da una presa. Il fascio lampeggiante non offre vantaggi durante l’osservazione.

Torcia frontale rossa DARKBEAM 17,99 € Acquista su Amazon

COPIC – Torcia frontale LED 15,47 € -23% 19,99 € Risparmi 4,52 € Acquista su Amazon

BORUIT BR01 – torcia frontale LED a luce rossa con AAA 18,99 € Acquista su Amazon

Sofirn H05B/H35B – Lampada frontale con luce rossa 28,99 € Acquista su Amazon

Lepro – torcia frontale LED 24,99 €(12,50 € / unità) -11% 27,99 € Risparmi 3,00 € Acquista su Amazon

EOIWUY – Torcia frontale LED ricaricabile 17,13 €(8,57 € / unità) -14% 19,98 € Risparmi 2,85 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A sistemare l’attrezzatura al buio mantenendo le mani libere.

A sistemare l’attrezzatura al buio mantenendo le mani libere. Chi dovrebbe comprarlo? Chi osserva lontano dall’illuminazione urbana o condivide la postazione con altre persone.

Power bank ad alta capacità

Una sessione interrotta dal telefono scarico lascia un ricordo poco poetico. Il power bank diventa ancora più importante quando lo smartphone controlla il telescopio. Prima dell’acquisto vanno verificati la potenza richiesta e il tipo di collegamento.

Per alimentare uno smartphone non occorrono potenze estreme. Il discorso cambia se la batteria deve sostenere un telescopio compatibile. In quel caso bisogna controllare l’uscita richiesta. La capacità espressa in mAh aiuta a confrontare prodotti simili, ma non coincide con l’energia realmente disponibile dopo le conversioni. Un indicatore della carica residua permette di capire quanto margine rimane. Anche il peso diventa importante quando l’attrezzatura deve essere trasportata a piedi.

UGREEN Nexode – 145 W, 25.000 mAh 56,99 € -22% 73,44 € Risparmi 16,45 € Acquista su Amazon

Xiaomi 22.5 W da 20.000 mAh 20,99 € Acquista su Amazon

INIU 140 W da 27.000 mAh 59,99 € -40% 99,99 € Risparmi 40,00 € Acquista su Amazon

INIU Piccolo da 20.000 mAh – 22,5W 29,99 € -19% 36,99 € Risparmi 7,00 € Acquista su Amazon

Belkin BoostCharge da 10.000 mAh con porte USB-C e USB-A 19,99 € -33% 29,99 € Risparmi 10,00 € Acquista su Amazon

A cosa serve? A mantenere alimentati i dispositivi compatibili quando non ci sono prese nelle vicinanze.

A mantenere alimentati i dispositivi compatibili quando non ci sono prese nelle vicinanze. Chi dovrebbe comprarlo? Chi affronta sessioni lunghe o utilizza un telescopio alimentabile tramite USB.

Le migliori app per guardare il cielo

L’hardware rappresenta soltanto metà della serata. Un’app può identificare ciò che si trova sopra l’orizzonte oppure suggerire il momento più adatto per osservarlo.

Stellarium Mobile

Stellarium Mobile è il planetario tascabile più vicino all’esperienza offerta dal noto programma per computer. Ricostruisce il cielo in base alla posizione e all’orario scelto. Orientando il telefono, la mappa segue la porzione osservata e può sovrapporsi all’immagine della fotocamera tramite la realtà aumentata. Stellarium Mobile Plus amplia i cataloghi disponibili e permette di controllare alcune montature GoTo. La compatibilità va verificata, perché non tutti i telescopi utilizzano protocolli supportati.

Sky Tonight

Se la domanda non è soltanto "che cosa sto guardando?", ma anche "quando conviene uscire?", Sky Tonight è l’app perfetta. Alla mappa affianca un calendario astronomico. I promemoria, impostabili per un momento preciso, aiutano a programmare l’osservazione. È disponibile su iOS e Android. L’accesso di base è gratuito, ma prima del download conviene controllare nello store quali funzioni richiedano un acquisto nell’app.

Star Walk 2

Star Walk 2 punta sull’immediatezza visiva. La modalità Star Spotter segue i movimenti dello smartphone e aggiorna la carta celeste. Con la realtà aumentata, la mappa viene sovrapposta alla ripresa della fotocamera. È un approccio adatto a chi vuole sollevare il telefono e dare subito un nome a ciò che vede.

SkySafari

Quando le osservazioni diventano un’abitudine, SkySafari comincia ad assomigliare a un taccuino astronomico. Permette di creare liste personali. Le edizioni Plus e Pro possono inoltre controllare telescopi compatibili, dopo aver configurato la connessione. È l’app da valutare quando riconoscere un oggetto non basta più e si vuole preparare la sessione con metodo.

Cosa comprare per osservare il cielo notturno?

Osservare il cielo estivo non richiede per forza una dotazione complessa. La tecnologia diventa davvero utile quando risolve un problema preciso, come riconoscere ciò che si ha davanti o mantenere stabile l’inquadratura durante una lunga esposizione. La scelta dovrebbe quindi partire dall’esperienza che si desidera vivere, non dal numero di funzioni sulla confezione.

Chi vuole avvicinarsi all’astrofotografia con pochi passaggi può orientarsi verso un telescopio smart. Un adattatore per smartphone, invece, può dare nuova utilità a un telescopio tradizionale senza imporre un cambio completo di configurazione.

Per chi possiede già una fotocamera, ha più senso investire prima di tutto in un supporto affidabile. Lo star tracker potrà essere valutato in seguito, sulla base delle reali esigenze fotografiche.

Ci sono poi accessori meno visibili, ma spesso decisivi sul campo. La luce rossa evita di compromettere l’adattamento al buio, mentre una batteria esterna impedisce che la sessione finisca insieme alla carica del telefono.

Le app completano questo piccolo ecosistema, ma non devono sostituire l’osservazione. Aiutano a orientarsi e a pianificare, lasciando al cielo il ruolo principale.

Alla fine, l’accessorio migliore è quello che resta semplice da usare quando la luce scompare. Deve adattarsi al proprio equipaggiamento senza trasformare una passione in una procedura complicata. Con la scelta giusta, in un luogo buio resta soltanto il piacere di alzare lo sguardo con calma. Il 2026 regalerà tantissimi eventi astronomici, tra cui l’eclissi del 12 agosto, e questi accessori offrono un vantaggio concreto.