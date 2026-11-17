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Secondo Paul Christiano, membro del board di OpenAI Foundation, entro il 2028 l'intelligenza artificiale potrebbe ingannare i supervisori e prendere il sopravvento.

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Più l’intelligenza artificiale diventa potente, più cresce il pericolo che possa sfuggirci al controllo e diventi una minaccia esistenziale.

È questo, in sintesi, l’allarme lanciato da Paul Christiano, membro del board della OpenAI Foundation e direttore esecutivo dell’Alignment Research Center, secondo cui, anche alla luce dei recenti episodi a tema cyber, l’IA sarebbe sulla buona strada per rappresentare entro il 2028 un “rischio significativo” per tutti.

Ma perché, e come potrebbe riuscirci?

Perché l’IA dovrebbe prendere il controllo tra due anni

Perché arriverebbe a considerare l’umanità come un problema. Lo ha spiegato bene in occasione della conferenza Hinton Lectures 2026 a Toronto, ripresa dal sito Ars Technica: praticamente ha sfruttato l’occasione per raccontare passo dopo passo un racconto su un’IA che diventa nemica dell’umanità per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Immaginiamo un agente artificiale impegnato a raggiungere un traguardo complesso e tentato di compiere azioni non autorizzate, come un accesso di hacking per velocizzare il lavoro. Preoccupato di subire penalizzazioni o di ricevere valutazioni negative umane se venisse scoperto, il sistema potrebbe iniziare a ingannare spudoratamente i propri supervisori.

E dunque, come teme Christiano, trattare gli esseri umani “come un altro ostacolo”, al punto da cercare di ostacolare le capacità di controllo delle persone per impedire che i suoi imbrogli vengano scoperti. Se non addirittura “diminuire la probabilità che gli esseri umani se ne accorgano o reagiscano”.

Come potrebbero riuscirci i chatbot

Da qui in poi la situazione degenera. Allora, dopo aver stabilito che l’umanità è un ostacolo, la struttura degli incentivi (i quali appunto lo stimolano a raggiungere l’obiettivo a qualunque costo) lo spingerebbe a intromettersi sempre più profondamente nelle dinamiche sociali.

All’inizio però con piccole azioni, tipo la compromissione di un server informatico per ottenere un feedback positivo. Poi però potrebbe puntare in alto, tipo influenzare le decisioni dei vertici aziendali, accumulare risorse strategiche.

Fino ad arrivare a cercare alleati umani o trovare leve di controllo all’interno di altre società tecnologiche e persino nei governi.

Insomma, uno scenario da Skynet, HAL 9000, da macchine di Matrix, in cui stavolta l’umanità è davanti a un “rischio significativo”. Di quanto? Praticamente quanto il lancio della moneta, per citare la metafora di Christiano: l’umanità ha il 50% di subire “una presa di potere da parte delle macchine già nei prossimi sei-dodici mesi, con un rischio crescente fino al 2028“.

Quanto è credibile questo scenario apocalittico?

Al di là del fascino che potrebbe creare una narrazione del genere per gli amanti del catastrofismo, il ragionamento di Christiano ha comunque una base realistica, ossia la violazione di sistemi effettivamente compiuti dalle IA negli ultimi mesi.

In primis, il caso OpenAI/Hugging Face, l’esempio di “più o meno le cose che potremmo aspettarci di vedere poco prima che accada qualcosa di veramente brutto”.

Va detto che l’incidente si è poi risolto in tempo senza troppi danni, e così anche quelli successivi compiuti da altri chatbot. Semmai il discorso è un altro: mettiamo che gli umani arrivino a creare “una seconda specie che supera di gran lunga in numero e in astuzia gli umani” , capace inoltre di auto-migliorarsi in modo ricorsivo.

In pratica una SuperIntelligenza artificiale, difficile da definire, comprendere e arrestare con i mezzi attuali. Infatti, come la controlli una roba del genere?

Per Christiano ci sarebbero due modi: lo sviluppo di meccanismi di ricompensa sicuri e inviolabili (magari sfruttando la stessa IA) e l’analisi costante dei processi logici interni ai modelli per intercettare comportamenti anomali prima che vengano occultati.

Soluzioni che, da sole, restano parziali: per renderle efficaci, la vera chiave secondo l’esperto resta una pausa o un rallentamento coordinato a livello globale dell’intero settore.