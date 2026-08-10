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Abbiamo interrogato ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity sul clima di settembre 2026. E tutte le intelligenze artificiali concordano.

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Tra qualche settimana l’attuale ondata di caldo dovrebbe spegnersi, e lasciare (si spera) il resto del mese di agosto con temperature più in linea con la stagione. Così da passare direttamente a settembre, mese notoriamente più mite a livello di temperature.

O forse no? In effetti quest’estate si è dimostrata particolarmente intensa in fatto di canicole: chi ci dice che settembre non sarà all’insegna del caldo estremo? Lo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity. E con questo prompt: “Secondo le ultime rilevazioni, settembre 2026 sarà un mese tranquillo o più caldo del solito?“.

Le previsioni di ChatGPT sul mese di settembre

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.5, la versione più recente del chatbot. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

Elaborata in meno di 7 secondi, la risposta di ChatGPT è abbastanza esauriente, anche cauta in certi punti. Non è infatti una sentenza quella emessa da GPT: per il chatbot di OpenAI settembre 2026 ha solo “una probabilità maggiore del normale di risultare più caldo della media“, dal momento che, secondo le proiezioni stagionali di ECMWF, risulta “una tendenza verso temperature sopra la media climatologica“.

Tuttavia, sebbene sia possibile “una prima parte di settembre ancora molto estiva“, non è escluso “un passaggio verso condizioni più instabili, soprattutto al Nord, con temporali e fasi più fresche“.

In attesa delle previsioni a medio termine per saperne di più su eventuali episodi di canicola settembrina, commenta GPT, “oggi scommetterei su un settembre 2026 più caldo della norma, non su un mese fresco“.

Google Gemini prova a prevedere come sarà il clima a settembre

Dato il suo recente lancio, abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“esteso”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Anche questa generata in meno di 7 secondi, la risposta di Gemini è più breve e molto più diretta rispetto a quella della concorrente GPT. Ma nemmeno troppo distante per gli esiti: pure per l’IA di Google, “settembre 2026 sarà tutto fuorché un mese tranquillo“, condividendo con ChatGPT l’idea di una prima parte ancora estiva.

Aggiunge però un dettaglio interessante: “l’enorme quantità di calore ed energia accumulata nelle acque del Mediterraneo rischia di rendere il quadro meteorologico piuttosto instabile“. Per Gemini questo significa che “al primo cedimento dell’alta pressione, l’arrivo delle correnti fresche atlantiche potrebbe scatenare forti contrasti termici”.

Quindi, niente transizione dolce; anzi, “ci attende un mese caratterizzato da fasi di caldo anomalo alternate a temporali improvvisi e anche di forte intensità“.

Claude di Anthropic ci dice se a settembre farà caldo o no

Come per Gemini, anche per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Dato il livello massimo di elaborazione, come negli altri casi Claude ha impiegato ben 5 minuti per elaborare la risposta. Alla fine però non propone una visione differente da quella delle rivali. Pure per il chatbot di Anthropic si parla di “un settembre più caldo della media — non certo un mese “tranquillo” nel senso di stabile“.

Addirittura, prendendo a riferimento i dati ECMWF, “il prossimo atteso proprio domani, l’11 agosto) colloca il trimestre settembre-ottobre-novembre sopra la norma termica“. Rispetto alle analisi delle rivali, Claude fa il punto anche su alcune zone della penisola: Nord, Marche, Toscana, e pure l’Europa. E come Gemini, pure Claude parla di un rischio di forti squilibri, a causa del mare e dei terreni più caldi e più aridi del solito, “un mix che di per sé alimenta temporali violenti e vere e proprie depressioni mediterranee”.

A prescindere, per l’IA ci aspetta una prima meta di settembre 2026 con tempo “soleggiato e stabile“, e con temperature “che risalirebbero solo moderatamente, ben lontane dagli eccessi di questi giorni“.

Ovviamente, ci avverte il chatbot, queste sono proiezioni: è l’unica infatti a segnalare l’aleatorietà dei dati in possesso, e dunque della necessità di leggerli “come tendenza probabile, non come previsione puntuale“.

Settembre come agosto? La risposta di Perplexity

Rispetto alle altre intelligenze artificiali, per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Come Gemini e ChatGPT, anche Perplexity risponde dopo pochi secondi, ribadendo quanto già detto dalle altre: “in Italia settembre ha una probabilità maggiore di essere più caldo della media, soprattutto nella prima parte, ma non necessariamente tranquillo per tutto il mese”.

Rispetto alle altre IA, particolarità principale della sua risposta è l’impiego di altre fonti, come quella dell’Aeronautica Militare, secondo cui “tra il 31 agosto e il 6 settembre prevede temperature nella norma su gran parte del Nord, ancora lievemente sopra media in alcune aree alpine, meridionali e insulari, con piogge sopra media soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole“.

Non cambia però lo scenario già riportato dagli altri chatbot: la prima parte di settembre sarà “ancora estiva o più calda del normale“, mentre per la seconda parte c’è una “maggiore possibilità di passaggi perturbati e temporali, anche intensi, alternati a nuove rimonte calde“.