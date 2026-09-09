Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Abbiamo chiesto alle principali IA, da ChatGPT a Gemini, Claude e Perplexity, quali sono i difensori top da comprare all'asta del Fantacalcio 2026/2027. Ecco i nomi e i consigli strategici.

123RF

Non solo attaccanti: anche i difensori vanno presi in considerazione quando si parla di Fantacalcio 2026-2027. Soprattutto vista la numerosità di nomi oggi al centro delle pagine di cronaca sportiva.

Proprio per capire meglio quali possano essere i 10 migliori difensori da reclutare al Fantacalcio 2026-2027, lo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity. E con questo prompt: “Guardando all’attuale calciomercato, mi potresti dire quale potrebbero essere i 10 migliori difensori da reclutare al Fantacalcio 2026-2027?“.

ChatGPT segnala questi come i 10 migliori difensori per il Fantacalcio 2026-2027

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa". Di seguito la risposta alla nostra domanda:

Come accaduto nel caso degli attaccanti , anche qui ChatGPT risponde in pochi secondi (9 secondi, poco più della volta precedente) con un output che è il più lungo rispetto a quello delle altre IA, sempre focalizzando nella sua classifica punti chiave come bonus potenziali, rendimento, titolarità e utilità nel modificatore.

GPT inizia la sua top 10 con Federico Dimarco, considerato “il difensore numero uno al Fantacalcio“, per via del suo status “di esterno a tutta fascia e la sua continuità offensiva“. A seguire Wesley, “il nome che più può avvicinarsi a Dimarco per potenziale offensivo“, e Gleison Bremer, “una scelta di enorme affidabilità“.

Prosegue poi con Alessandro Bastoni, giudicato dal chatbot “meno esplosivo di Dimarco, ma probabilmente più rassicurante quando si cerca continuità di voto e rendimento della squadra“. Passa alla scommessa con Yann Bisseck, visto il potenziale da bonus altissimo, e addirittura giudica il successivo, Gianluca Mancini, “uno dei miei preferiti tra i centrali per rapporto tra voto e possibilità di bonus“.

In conclusione alla top 10 difensioni, l’IA di OpenAI segnala Strahinja Pavlovic, “uno dei profili che può garantire un discreto numero di bonus senza dover necessariamente spendere quanto per Dimarco o Bremer“, Manuel Akanji, che nonostante il turnover in una rosa molto competitiva “la qualità del giocatore è indiscutibile“, Giovanni Di Lorenzo, “un giocatore sul quale si può puntare per titolarità, continuità e modificatore“, e Rasmus Kristensen, “meno esplosivo rispetto ai primi nove, ma […] utile per completare una difesa senza dover necessariamente inseguire tutti i big" (nel titolo però aggiunge altri nomi: un’allucinazione?).

Infine, verso il fondo della sua risposta GPT si esprime su alcuni punti, tipo che Dimarco e Wesley “sono i due giocatori sui quali sarei disposto a spendere di più“, e che per un’asta eviterebbe “di spendere cifre folli su tre o quattro difensori“. Così per venire incontro anche sul lato budget.

La top 10 dei difensori da reclutare secondo Google Gemini

Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“esteso"). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Evitando preamboli o digressioni iniziali, Gemini risponde in pochi secondi (circa 5 secondi) e tira dritto con il primo della lista: Federico Dimarco, un centrocampista ben piazzato “visti i gol, gli assist e la gestione dei calci piazzati che garantisce“.

Al secondo posto mette Gleison Bremer, una garanzia per avere “medie voto altissime". A seguire Alessandro Bastoni, “il profilo perfetto per chi cerca costanza di rendimento, voti puliti e qualche assist di qualità“.

Fuori dal podio mette Strahinja Pavlovic e Leo Ostigard, ideali per chi ha come obiettivo “pescare centrali con il vizio del gol pesante“. E così Nahuel Molina, considerato dall’IA di Google “un investimento importante“. Insieme a lui, Wesley, “tra le opzioni più stuzzicanti del reparto per incisività negli ultimi venti metri e continuità di spinta“.

Infine il chatbot segnala Manuel Akanji, “impeccabile per media voto e quasi privo di passaggi a vuoto“, Oumar Solet, con un bel “plus dei calci di rigore“, e Gianluca Mancini, “una certezza assoluta per carisma, titolarità e presenza nell’area avversaria“.

Claude non ha dubbi su quali siano i migliori difensori

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“Max"). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Mettendoci quasi 5 minuti per rispondere (ancora di più rispetto a quando gli abbiamo chiesto consigli sulla migliore formazione per il Fantacalcio), Claude presenta come primo della top 10 sempre Dimarco, “la priorità assoluta per chi punta sul modificatore di difesa“.

Seguono sul podio, senza troppi commenti, Bremer e Mancini. Mentre al di fuori abbiamo Wesley, giudicato dall’IA “rivelazione della scorsa Serie A“, Akanji, che grazie ad un’esperienza internazionale e un profilo quasi privo di cartellini ed espulsioni offre un “rendimento costante“.

A sua volta abbiamo Bastoni (Inter), “pilastro del blocco nerazzurro“, Di Lorenzo, affidabile “nonostante qualche acciacco di troppo nell’ultima stagione“, Pavlovic (Milan), “uno dei centrali più prolifici del campionato“.

Infine abbiamo in fondo Rrahmani e Yan Couto, quest’ultimo “uno dei colpi più intriganti dell’ultimo mercato: titolare designato a destra, questo terzino offensivo a detta di Claude è “capace di portare bonus, a un costo ancora contenuto rispetto ai nomi sopra“.

Perplexity consiglia questa top 10 per il proprio Fantacalcio 2026-2027

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Come nelle altre analisi sul Fantacalcio, anche in quest’occasione Perplexity presenta un elenco sintetico della sua ideale top 10 dei difensori, strutturandola però in più sezioni, inedito rispetto alle altre IA.

Alla sezione I “Top" assoluti inserisce al primo posto Federico Dimarco, “il numero uno in difesa: gol, assist e modificatore“, mettendo poi al secondo posto Alessandro Bastoni, “leader difensivo con ottima titolarità e buon potenziale di bonus“, e al terzo Gleison Bremer, “centrale di garanzia, alto voto medio e buon rendimento nel modificatore“.

A scendere abbiamo Manuel Akanji, “difensore con “vizio del gol", affidabile e spesso bonus" e Wesley, “grande potenziale di assist e bonus, anche se da monitorare per la continuità“.

Alla sezione Ottimo rapporto qualità/prezzo invece inserisce Yann Bisseck, “centrale titolare in una delle difese più solide" e gli ex aequo Nicolò Rovella / Alessandro Buongiorno e Matteo Lovato / Gianluca Mancini.

Infine, per Sorprese e valore (fascia medio-bassa) l’IA suggerisce Comuzzo, Miranda e Tiago Gabriel (anche qui si segnala un’allucinazione) e Ziółkowski “perfetto come ottavo difensore o per coprire in caso di infortuni“.

Chiude il suo output con alcune strategie d’asta consigliate. Ad esempio, supponendo un’asta a 500 crediti, sul budget propone un 12-18% del totale (circa 60-90 crediti su 500), mentre sulla composizione ideale suggerisce 2-3 top (es. Dimarco + Bremer/Bastoni), 3 titolari solidi (Bisseck, Akanji, Wesley), 2-3 low cost con buona titolarità (Comuzzo, Ziółkowski, Tiago Gabriel). Infine, nel caso di modificatore di difesa, “se la tua lega lo usa, punta su 3-4 difensori con alta media voto (Bremer, Bastoni, Bisseck, Mancini)“.