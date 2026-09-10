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Quali sono centrocampisti comprare al Fantacalcio 2026-2027? Lo abbiamo chiesto a ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity.

Per un team dream decisamente promettente non bastano solo attaccanti e difensori: decisivi sono anche i centrocampisti, e nel calciomercato di quest’anno la scelta è stata più che variegata.

Fin troppa, anzi: per questo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity, quali possano essere i 10 migliori centrocampisti da reclutare al Fantacalcio 2026-2027. E con questo prompt: “Guardando all’attuale calciomercato, mi potresti dire quali potrebbero essere i 10 migliori centrocampisti da reclutare al Fantacalcio 2026-2027?“.

Secondo ChatGPT questi sono i 10 migliori centrocampisti per il Fantacalcio 2026-2027

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot, con attiva l’opzione “Pensa". Di seguito la risposta alla nostra domanda:

In meno di 6 secondi ChatGPT ha presentato una rosa di tutto rispetto, considerando elementi come “bonus potenziali, ruolo al Fantacalcio, titolarità e centralità nel gioco“. GPT parte con Scott McTominay, per il chatbot “il primo nome assoluto“, avendo già dimostrato “di poter trasformare il centrocampo in una fonte costante di +3 e +1: nel 2025-26 ha mantenuto la doppia cifra realizzativa e arriva da una stagione da protagonista“. Prosegue con Nico Paz, “il giocatore con il più alto potenziale di crescita", ma con un bel rischio: quello di “pagarlo moltissimo all’asta“, anche se alla fine “il profilo è da primo slot“. Ultimo nel podio c’è Hakan Çalhanoğlu, “una scelta meno esplosiva di Paz o McTominay, ma forse ancora più affidabile nel medio periodo“. Al quarto posto mette Riccardo Orsolini, “listato centrocampista […] continua a giocare in zone avanzate e questo aumenta enormemente il suo valore al Fantacalcio“. Segue Christian Pulisic: “da centrocampista può valere molto più di un normale trequartista, perché ha abitudini realizzative da giocatore offensivo“. E poi Kevin De Bruyne, il cui talento “resta fuori categoria“. Tra gli ultimi ChatGPT segnala Adrien Rabiot, “meno appariscente di altri nomi, ma estremamente interessante per rapporto tra voto e bonus“; Nicolò Barella, “il classico giocatore che magari non sarà il più pagato dell’asta, ma che può diventare un secondo slot di lusso“; Nikola Vlašić, “tra quelli immediatamente dietro ai super-top“, e Francisco Conceição, il cui “posizionamento avanzato lo rende particolarmente interessante nel listone dei centrocampisti“. Infine l’IA di OpenAI conclude con una nota: “non sceglierei necessariamente il giocatore più forte in assoluto, ma quello con il miglior rapporto tra prezzo d’acquisto e bonus attesi“. E se fosse per lui, “il mio centrocampo ideale partirebbe da un top come McTominay/Paz/Çalhanoğlu**, affiancato da un secondo slot come Barella o Rabiot e poi da uno o due profili emergenti“. La top 10 dei centrocampisti firmata Google Gemini Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“esteso"). Di seguito la sua risposta alla domanda: Con la stessa velocità e brevità che abbiamo visto nell’analisi precedente sugli attaccanti, anche Gemini inizia la sua top 10 di centrocampisti per il Fantacalcio 2026/2027 con Scott McTominay, “la chiamata più ambita in assoluto per la costante presenza in zona gol“. Subito accanto a lui Christian Pulisic, “un vero e proprio attaccante aggiunto“. A completare il trio Nico Paz, giudicato dall’IA di Google “punto di riferimento creativo e uomo bonus su tutti i piazzati“. Fuori podio abbiamo Hakan Calhanoglu, “una garanzia per la media voto impeccabile e la precisione dagli undici metri“, Riccardo Orsolini e Franck Kessié, per poi passare a Nicolò Zaniolo e Jonathan Rowe, entrambi centrocampisti che però agiscono nel tridente offensivo o a ridosso della punta, “un dettaglio che ne alza il valore all’asta per il numero di occasioni da gol che riescono a generare“. Infine, abbiamo Adrien Rabiot, “costante nelle prestazioni e sempre pronto a portarsi a casa gol e assist“, e Kevin De Bruyne, con il suo bonus nelle giocate decisive. Claude ti presenta la sua top 10 di centrocampisti Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento" al massimo consentito (“Max"). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Mettendoci circa 7 minuti e battendo anche i tempi lunghi dell’analisi sui migliori moduli da gioco, Claude ha presentato una lista dei migliori 10 centrocampisti per il Fantacalcio decisamente esauriente.

Rispetto alle altre IA, Claude ha voluto mettere alla prima posizione Çalhanoğlu: è “il più caro del reparto, intorno ai 40 crediti nei listoni più recenti, ma resta il primo slot più sicuro“. Prosegue poi con Nico Paz, “probabilmente il nome più atteso dell’asta per qualità offensiva pura“, e McTominay, “sicurezza quasi assoluta sui bonus“.

Scendendo dal podio abbiamo Pulisic e Orsolini, quest’ultimo “uno dei pochi centrocampisti ad aver chiuso in doppia cifra anche l’ultima stagione"; e poi Rabiot, “il miglior centrocampista rossonero della scorsa stagione“, e Barella, che nonostante tutto “resta tra i big del campionato grazie alla continuità: 3 gol e 9 assist nell’ultima stagione“, e visto che costa meno di Çalhanoğlu, “circa 27 crediti, è forse il miglior rapporto qualità-prezzo tra i big“.

In fondo abbiamo De Bruyne, “un gradino sotto rispetto ai fenomeni assoluti del reparto“, ma sempre “uno dei centrocampisti di maggior qualità tecnica del campionato“; Da Cunha, “ottimo nome da bonus senza svenarsi" e Zaccagni, “un nome sicuro per continuità di gol e assist dalle corsie“. Infine, qualche outsider da tenere d’occhio: Zielinski, Kessié e Modric.

Alla fine dell’output Claude chiude con un consiglio: “se giochi in una lega Mantra col ruolo di trequartista (T), nomi come Mastantuono, Vlašić e Baturina escono dal centrocampo classico e si comprano a parte, in un’altra fase dell’asta — quindi non contarli su questa lista se la tua lega li tratta separatamente“.

Perxplexity non ha dubbi: questi sono i centrocampisti da reclutare

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Seguendo uno schema pressoché uguale a quello dell’analisi sui difensori da reclutare al Fantacalcio, Perplexity presenta la sua top 10 dividendola in tre sezioni.

Alla sezione I Top Assoluti, l’IA ha indicato i nomi che garantiscono titolarità e un elevato potenziale di bonus. Ossia: Nico Paz, “il primo nome da citare per chi cerca un centrocampista da doppia cifra“; Scott McTominay, “una delle prime scelte assolute“; Riccardo Orsolini, “altro candidato alla doppia cifra“; e Hakan Çalhanoğlu, “la scelta più sicura per chi cerca regolarità e bonus dai calci piazzati“.

Passando a I Top e le Certezze da Prima Fascia, riguardante i giocatori che offrono “un ottimo rapporto qualità-prezzo e che possono fare la differenza in una lega“, Perplexity suggerisce Christian Pulisic, “in grado di fornire voti alti e bonus interessanti"; Federico Dimarco, “statisticamente il centrocampista con più bonus attesi per la stagione 2026/27, grazie al suo ruolo di esterno alto“; e Kevin De Bruyne, “un top da segnalare per la sua qualità“.

Infine, alla sezione Ottimo Rapporto Qualità/Prezzo, l’IA consiglia i nomi che, a detta sua, “offrono solidità e potenziale“. Ovvero: Adrien Rabiot, “una certezza per il reparto centrale rossonero“; Ederson, “indicato come uno dei tre migliori rapporti qualità/prezzo sotto i 20 crediti" e Nicolò Zaniolo, “un nome da tenere d’occhio per tecnica e visione della porta“.

Verso la fine aggiunge inoltre una strategia d’asta: per il reparto centrale, consiglia di stare come mediana di budget “intorno al 32% del budget totale (circa 160 crediti su 500 per una lega classica)“. E di non svuotare le casse su troppi giocatori, “ma di assicurarsi 1 o 2 top sicuri (come Paz o McTominay) e circondarli di titolari solidi“.