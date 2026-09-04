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Abbiamo messo alla prova ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity chiedendo la squadra ideale per l'asta del Fantacalcio 2026. Ecco cosa dicono.

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È tempo di Fantacalcio 2026, e in molti si stanno divertendo a creare le proprie formazioni tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Il mercato però è vasto, ed è un attimo sbagliare la scommessa dell’anno.

Per questo abbiamo chiesto alle principali intelligenze artificiali, da GPT a Gemini fino a Claude e Perplexity, quale potrebbe essere la migliore formazione possibile per quest’anno. E con questo prompt: “Guardando all’attuale calciomercato, mi potresti dire quale potrebbe essere la migliore formazione possibile per il Fantacalcio 2026?“.

ChatGPT ci dice quale è la sua migliore formazione

Nel caso dell’IA di OpenAI, ci siamo rivolti a ChatGPT 5.6, la versione più recente del chatbot. Di seguito la risposta alla nostra domanda:

In pochi secondi (circa 6) ChatGPT presenta una squadra di calcio sostanzialmente a trazione Inter, con nomi come Lautaro quale primo attaccante per quotazione, Malen il secondo, Nico Paz come centrocampista più quotato e Dimarco come difensore più costoso.

Proprio sul fronte della difesa si segnalano oltre a Dimarco anche Wesley insieme a Akanji con Bremer al centro. In alternativa a questo terzetto: Bastoni, Mancini e Rrahmani.

Passando al centrocampo, GPT consiglia per il nostro Fantacalcio 2026 Calhanoglu, McTominay e Nico Paz, con primo potenziale cambio Kevin De Bruyne.

Infine all’attacco il chatbot inserisce Donyell Malen, Lautaro Martínez e Rasmus Højlund.

Guardando alla panchina, GPT è netto: la top 11 è “Maignan – Bastoni – Mancini – De Bruyne – Pulisic – Thuram – Gonçalo Ramos“. Mentre “i miei cinque giocatori da prendere a ogni costo sarebbero Malen, Lautaro, Calhanoglu, Nico Paz e Dimarco“.

Google Gemini ci presenta il suo dream team per quest’anno

Abbiamo voluto chiedere direttamente alla versione più nuova del chatbot di Google, Gemini 3.6 Flash, impostando però l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“esteso”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Anche Gemini risponde a tempi di record (circa 7 secondi) e stila una squadra seguendo questo obiettivo: “bilanciare una titolarità indiscutibile con un potenziale di bonus davvero elevato“.

Il risultato è un dream team con alla porta Mike Maignan o Mile Svilar, e sulla linea difensiva “due colonne indiscutibili come Alessandro Bastoni e Federico Dimarco“, con bonus di Evan Ndicka “o un profilo di spinta sulle corsie esterne come Yan Couto“.

A centrocampo invece Gemini punta su Hakan Calhanoglu, affiancato da Christian Pulisic e come completamento Scott McTominay e Nico Paz.

Infine, all’attacco il tridente da primo posto è composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Gonçalo Ramos (oppure Kenan Yildiz), mentre come punta d’area di rigore Artem Dovbyk.

Claude ci stima la formazione ideale per il Fantacalcio 2026

Per il chatbot di Anthropic abbiamo selezionato la versione più recente, Claude Sonnet 5, e a sua volta abbiamo impostato l’opzione “ragionamento” al massimo consentito (“Max”). Di seguito la sua risposta alla domanda:

Come in altri casi, pure qui Claude ci mette diversi minuti (circa 4) per rispondere in maniera accurata. Infatti, rispetto alle altre IA, è l’unica a riassumere il tutto con un’infografica.

In breve, l’IA di Anthropic propone come team per il Fantacalcio 2026 il seguente battaglione:

in porta Svilar;

in difesa Dimarco con Mancini, Wesley e Bremer (“se preferisci un centrale puro al posto del secondo esterno“);

con (“se preferisci un centrale puro al posto del secondo esterno“); a centrocampo Nico Paz, Orsolini e McTominay , con bonus di Calhanoglu e De Bruyne;

, con bonus di e e in attacco Lautaro, Malen e Thuram.

Infine, unica a farlo, Claude inserisce pure una nota per il budget indicativo relativo all’asta: “5-8% portieri, 12-18% difensori, 25-30% centrocampisti, 45-55% attaccanti“.

Perplexity valuta quale possa essere il team perfetto per il 2026

Come nelle volte precedenti, anche qui per Perplexity ci siamo limitati ad accedere alla piattaforma ufficiale, e a lanciare il prompt. Questo è il risultato per la domanda:

Veloce come le prime IA ma molto più sintetico e schematico, Perplexity propone come team dream del Fantacalcio 2026 una formazione che vede in porta Butez, come difensori Dimarco, Nuno Tavares, Wesley e Diego Carlos. Come centrocampisti Çalhanoglu, Frattesi e Berneschi. E come attaccanti Malen, Lautaro Martínez e Gonçalo Ramos.

A differenza delle altre IA propone diverse alternative per tutte le aree. Come portieri Palmisani, Mandas, Svilar, e come difensori Di Lorenzo, Spinazzola, Buongiorno. Poi, come centrocampisti Kike Pérez, Nico Paz, De Bruyne e come attaccanti Hojlund, Douvikas, Colombo, Kolo Muani.

Infine, consiglia come modulo il 4-3-3 “tra i più equilibrati”, anche se “alcune guide suggeriscono anche il 4-2-3-1 per massimizzare i centrocampisti offensivi“.