Libero
OFFERTE

A meno di 50€ le cuffie con audio spaziale a 360°: promo imperdibile

Audio spaziale 360°, microfono con cancellazione del rumore e comfort in memory foam: le cuffie gaming multisistema sono ora in offerta da non perdere.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

A meno di 50€ le cuffie con audio spaziale a 360°: promo imperdibile Amazon

Cerchi cuffie da gioco affidabili e confortevoli? Le SteelSeries Arctis Nova 1 sono oggi protagoniste di un’ottima offerta Amazon con sconto del 39%. Parliamo di un modello leggero e comodo, ideale per sessioni prolungate grazie ai cuscinetti in memory foam e a una fascia elastica che distribuisce bene il peso. L’audio è immersivo e pulito, con ottima resa della scena sonora, mentre il microfono retrattile fornisce comunicazioni chiare riducendo i rumori di fondo. Una scelta centrata per chi vuole qualità e praticità senza complicazioni.

Con l’sconto del 39%, il prezzo scende a 42,49€ e il risparmio è di circa 27 euro rispetto al listino. Se vuoi cogliere l’occasione, ecco il link diretto all’offerta. Un affare per chi desidera un set di cuffie cablate multisistema, pronte per PC e console, con una resa sonora coinvolgente e un microfono all’altezza del gaming competitivo e delle chat vocali.

SteelSeries Arctis Nova 1

SteelSeries Arctis Nova 1

42,49 €69,99 € -27,50 € (39%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

SteelSeries Arctis Nova 1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon le SteelSeries Arctis Nova 1 sono in offerta a 42,49€ con sconto del 39%, per un risparmio di circa 27 euro rispetto al prezzo di listino. Una cifra molto interessante per cuffie gaming cablate con audio immersivo e microfono a cancellazione del rumore, ideali per chi gioca su più piattaforme con un unico headset.

La proposta è particolarmente appetibile per chi cerca un prodotto semplice da usare, pronto per PC e console, senza rinunciare a comfort e qualità sonora. Clicca sul link e verifica subito disponibilità e tempi di consegna.

SteelSeries Arctis Nova 1

SteelSeries Arctis Nova 1

42,49 €69,99 € -27,50 € (39%)

SteelSeries Arctis Nova 1: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’esperienza è l’audio spaziale a 360°, che aiuta a percepire in modo accurato passi, ricariche e direzione dei suoni. Le cuffie sono compatibili con Tempest 3D Audio su PS5 e con Microsoft Spatial Sound, così ottieni una scena sonora ampia e dettagliata sulle piattaforme supportate.

Il sistema ComfortMAX assicura una vestibilità ottimale: padiglioni rotanti e regolabili, cuscinetti in memory foam AirWeave e fascia elastica distribuiscono la pressione in modo uniforme. Con un peso di circa 270 g, risultano leggere e gradevoli anche nelle maratone di gioco. In dotazione un cavo da 1,2 m e un’estensione da 1,5 m per adattarsi a diverse postazioni.

Il microfono ClearCast Gen 2 offre cancellazione del rumore fino a 25 dB per chat nitide; è retrattile e scompare nel padiglione quando non serve, per un look pulito. I comandi di volume e mute sono a portata di mano sul padiglione.

Grazie al jack 3,5 mm, le Arctis Nova 1 sono multipiattforma: si collegano a PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e a molti dispositivi mobili. Una soluzione flessibile, senza batterie né Bluetooth, per chi vuole qualità costante e latenza al minimo.

SteelSeries Arctis Nova 1

SteelSeries Arctis Nova 1

42,49 €69,99 € -27,50 € (39%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963