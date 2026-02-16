73% di sconto da non perdere sullo smartwatch per fitness e chiamate

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Chiamate Bluetooth, 100+ sport, cardio e SpO2, display 1,83'' e IP68: scopri l’offerta OUKITEL Smartwatch con sconto 73% su Amazon.

Vuoi un wearable completo e leggero senza svenarti? L’OUKITEL Smartwatch oggi è protagonista di un’offerta con sconto del 73% su Amazon. Con un display ampio e leggibile anche all’aperto, è comodo al polso e si abbina facilmente a ogni outfit. Le chiamate dal polso e le notifiche semplificano la giornata, mentre il monitoraggio di battito, SpO2 e sonno aiuta a mantenere uno stile di vita più consapevole. L’autonomia di più giorni e la ricarica magnetica rapida completano un profilo pratico e affidabile. Scopri la promo con il link diretto.

Grazie alle oltre 100 modalità sportive, questo smartwatch si adatta a camminata, corsa, ciclismo, palestra e molto altro, con dati chiari e sempre a portata di polso. Il mix tra funzioni essenziali e facilità d’uso lo rende ideale per chi cerca affidabilità senza complicazioni, sia per l’allenamento sia per la vita quotidiana.

OUKITEL Smartwatch: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta l’OUKITEL Smartwatch a 26,99€ con un taglio del 73%. Un’occasione concreta per chi desidera uno smartwatch affidabile per chiamate, notifiche e sport, con una spesa contenuta. La promozione è disponibile attraverso il link diretto.

Se cerchi un compagno smart semplice da usare e ricco nelle funzioni essenziali, questa promo è esattamente ciò che fa per te.

OUKITEL Smartwatch: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il display IPS da 1,83 pollici con definizione HD, ampio e chiaro per visualizzare dati e notifiche al volo. Grazie a microfono e altoparlante integrati, puoi rispondere e effettuare chiamate via Bluetooth direttamente dal polso. Lato fitness, ci sono 100+ modalità sportive per seguire allenamenti indoor e outdoor, con tracciamento di passi, calorie e distanza a supporto della routine quotidiana.

Per la salute, il wearable integra cardiofrequenzimetro 24/7, SpO2 e monitoraggio del sonno. La certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, mentre il controllo musica e lo scatto foto da remoto aggiungono praticità. La batteria da 300 mAh offre fino a 15 giorni di utilizzo medio e si ricarica in circa 2 ore tramite cavo magnetico. È compatibile con Android e iOS e pesa appena 36 g, risultando confortevole per l’uso quotidiano.

In confezione trovi smartwatch, cinturino, cavo di ricarica e manuale. Un set completo per iniziare subito, con funzioni smart curate e un rapporto qualità/prezzo particolarmente favorevole grazie alla promo in corso.

