70% di sconto su questo notebook potente: il risparmio è incredibile

Offerta da non lasciarsi scappare per chi cerca un portatile versatile a prezzo aggressivo: il FUNYET AM01 oggi è proposto con uno sconto del 70%. Il taglio di prezzo rende la proposta particolarmente interessante e, stando alle impressioni d’uso, spiccano design curato e buona prontezza nelle attività quotidiane. C’è anche chi lo utilizza per montaggio video con risultati convincenti, mentre l’autonomia si colloca indicativamente tra 5 e 7 ore. Qualche appunto riguarda l’alimentatore essenziale e l’assenza di uno slot SD.

Il FUNYET AM01 scende oggi a 509,99€ grazie a uno sconto del 70%. In pratica, il taglio applicato consente di risparmiare circa 1.190 euro, un vantaggio notevole per chi desidera un notebook completo per lavoro, studio e intrattenimento. Un’occasione che spicca nella sua fascia per rapporto tra dotazione e prezzo finale.

FUNYET AM01: le caratteristiche tecniche

Il notebook propone un display 15,6" FHD (1920×1080) e una piattaforma basata su Ryzen 5 7430U (fino a 4,3 GHz), affiancata da 16 GB di memoria DDR4 e da un veloce SSD da 1 TB. La grafica è di tipo integrato, adeguata per produttività e intrattenimento, con un equilibrio che privilegia fluidità e reattività nelle attività quotidiane.

La dotazione include Windows 11 Pro, tastiera retroilluminata con tastierino numerico, lettore di impronte digitali e audio HD. Sul fronte connettività troviamo Wi‑Fi, Bluetooth 5.0 e uscita HDMI, così da collegare monitor esterni e periferiche senza rinunce.

Completano il quadro una batteria da 6000 mAh e un peso di circa 2,4 kg, elementi che lo rendono adatto all’uso quotidiano tra scrivania e mobilità leggera. In sintesi, un set di caratteristiche in linea con le esigenze di chi cerca un portatile pronto all’uso, con ampio spazio d’archiviazione e funzionalità moderne.

