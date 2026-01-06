Libero
OFFERTE

70% di sconto su questo notebook potente: il risparmio è incredibile

Portatile 15,6" FHD con 16 GB, 1 TB SSD, tastiera retroilluminata e impronta digitale: oggi protagonista di uno sconto importante su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

70% di sconto su questo notebook potente: il risparmio è incredibile Amazon

Offerta da non lasciarsi scappare per chi cerca un portatile versatile a prezzo aggressivo: il FUNYET AM01 oggi è proposto con uno sconto del 70%. Il taglio di prezzo rende la proposta particolarmente interessante e, stando alle impressioni d’uso, spiccano design curato e buona prontezza nelle attività quotidiane. C’è anche chi lo utilizza per montaggio video con risultati convincenti, mentre l’autonomia si colloca indicativamente tra 5 e 7 ore. Qualche appunto riguarda l’alimentatore essenziale e l’assenza di uno slot SD.

Per maggiori dettagli o per acquistarlo, ecco il link diretto all’offerta.

FUNYET AM01

FUNYET AM01

509,99 €1.699,99 € -1.190,00 € (70%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

FUNYET AM01: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il FUNYET AM01 scende oggi a 509,99€ grazie a uno sconto del 70%. In pratica, il taglio applicato consente di risparmiare circa 1.190 euro, un vantaggio notevole per chi desidera un notebook completo per lavoro, studio e intrattenimento. Un’occasione che spicca nella sua fascia per rapporto tra dotazione e prezzo finale.

La pagina prodotto è raggiungibile a questo link, dove è possibile verificare disponibilità e tempi di consegna.

FUNYET AM01

FUNYET AM01

509,99 €1.699,99 € -1.190,00 € (70%)

FUNYET AM01: le caratteristiche tecniche

Il notebook propone un display 15,6" FHD (1920×1080) e una piattaforma basata su Ryzen 5 7430U (fino a 4,3 GHz), affiancata da 16 GB di memoria DDR4 e da un veloce SSD da 1 TB. La grafica è di tipo integrato, adeguata per produttività e intrattenimento, con un equilibrio che privilegia fluidità e reattività nelle attività quotidiane.

La dotazione include Windows 11 Pro, tastiera retroilluminata con tastierino numerico, lettore di impronte digitali e audio HD. Sul fronte connettività troviamo Wi‑Fi, Bluetooth 5.0 e uscita HDMI, così da collegare monitor esterni e periferiche senza rinunce.

Completano il quadro una batteria da 6000 mAh e un peso di circa 2,4 kg, elementi che lo rendono adatto all’uso quotidiano tra scrivania e mobilità leggera. In sintesi, un set di caratteristiche in linea con le esigenze di chi cerca un portatile pronto all’uso, con ampio spazio d’archiviazione e funzionalità moderne.

FUNYET AM01

FUNYET AM01

509,99 €1.699,99 € -1.190,00 € (70%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963