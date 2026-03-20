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La prossima generazione delle reti mobili promette velocità impensabili e servizi sempre più avanzati. Ma il vero nodo non sarà tecnologico, bensì decisionale: con il 6G, l’intelligenza artificiale entrerà in modo strutturale nella gestione delle reti. E questo cambierà il rapporto tra utenti, operatori e qualità della connessione più di quanto immaginiamo oggi.

Autonomia della rete mobile

Con il 6G si passerà da infrastrutture gestite da tecnici a sistemi in gran parte automatizzati.

L’intelligenza artificiale sarà utilizzata per ottimizzare il traffico, prevedere i picchi di utilizzo e allocare risorse in tempo reale. In teoria, tutto questo porterebbe connessioni più veloci e stabili.

In pratica, però, significa anche che molte decisioni verranno prese da algoritmi. Non si tratterà più solo di garantire copertura o velocità, ma di stabilire chi ha la priorità in determinati momenti e in determinate aree.

Un passaggio che introduce una variabile nuova: la logica con cui queste scelte vengono fatte.

Priorità a rischio

Già oggi, quando si attiva un abbonamento fibra o si sceglie una rete domestica, l’utente si affida a parametri abbastanza chiari: prezzo, velocità dichiarata, tecnologia disponibile come FTTH o altre soluzioni.

Con il 6G, questo schema rischia di cambiare. Le prestazioni potrebbero non dipendere più solo dall’infrastruttura, ma da come l’intelligenza artificiale gestisce il traffico. Alcuni servizi potrebbero essere privilegiati rispetto ad altri, magari senza che l’utente ne sia pienamente consapevole.

È un tema che ricorda, in parte, le attuali difficoltà nel comprendere le differenze tra le tecnologie della fibra di casa. Già oggi orientarsi tra sigle e offerte non è immediato, domani potrebbe esserlo ancora meno, perché la qualità della connessione dipenderà da fattori meno visibili.

Trasparenza: la vera sfida

Negli ultimi anni, anche nel mondo delle telecomunicazioni fisse, si è cercato di aumentare la trasparenza. Le nuove regole sugli abbonamenti fibra, per esempio, impongono agli operatori di informare gli utenti sulla migliore tecnologia disponibile prima della firma del contratto.

Un passo nella giusta direzione, ma che ha mostrato tutti i suoi limiti: strumenti come le mappe tecniche o le informazioni sulle reti risultano spesso difficili da interpretare per chi non è del settore.

Con il 6G il problema rischia di amplificarsi. Spiegare a un utente perché la sua connessione funziona meglio o peggio in un dato momento, se la gestione è affidata a un sistema di intelligenza artificiale, sarà ancora più complesso.

Più potere agli operatori?

Un altro aspetto da considerare riguarda il ruolo degli operatori. Se oggi un utente può almeno confrontare diverse offerte di fibra di casa e scegliere in base alla tecnologia, in un contesto guidato dall’intelligenza artificiale il margine di controllo potrebbe ridursi.

Gli operatori avranno strumenti sempre più sofisticati per gestire le reti, ma anche per differenziare i servizi. Questo potrebbe tradursi in nuove forme di offerta, con livelli di qualità variabili non solo in base al contratto, ma anche al comportamento dell’utente o al tipo di traffico generato.

Il rischio non è necessariamente un peggioramento del servizio, ma una maggiore complessità nel comprenderlo e nel valutarlo.

Come orientarsi

Il punto non è fermare l’innovazione. Come dimostra l’evoluzione della fibra, investire in infrastrutture avanzate porta benefici concreti anche in termini economici e sociali. Il problema è accompagnare questo progresso con strumenti chiari per gli utenti.

Se già oggi scegliere un abbonamento fibra richiede attenzione e un minimo di alfabetizzazione digitale, con il 6G servirà uno sforzo in più. Non tanto per capire la tecnologia in sé, quanto per orientarsi tra decisioni prese da sistemi intelligenti ma non sempre trasparenti.

Il vero problema del 6G, quindi, non sarà la velocità o la copertura. Sarà capire chi decide davvero come funziona la nostra connessione. E soprattutto, se avremo ancora gli strumenti per accorgercene.