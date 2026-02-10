Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

Alzi la mano chi non ha mai provato la frustrazione di trovarsi a un concerto, allo stadio o a un grande evento e scoprire che la connessione mobile è praticamente inutilizzabile.

Migliaia di persone concentrate in pochi metri quadrati, tutte intente a condividere foto, pubblicare stories, inviare messaggi. Il risultato è sempre lo stesso: rete congestionata, caricamenti infiniti, chiamate che cadono.

È un problema che accompagna l’era degli smartphone fin dalla loro nascita. Ogni operatore ha provato a risolverlo potenziando le antenne, aggiungendo celle temporanee durante i grandi eventi, ottimizzando le reti. Ma la matematica è implacabile: quando la domanda supera abbondantemente l’offerta di banda disponibile, qualcosa deve cedere.

La tecnologia 5G ha portato capacità di rete superiori rispetto al 4G, ma anche questo non basta quando decine di migliaia di persone si trovano concentrate nello stesso punto. Serviva un approccio diverso.

TIM ha presentato una soluzione chiamata 5G Priority, testata ufficialmente per la prima volta durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Non si tratta di magia o di banda illimitata, ma di un sistema che garantisce a chi paga un supplemento di avere accesso prioritario alle risorse di rete anche quando tutto intorno è saturo.

La difficoltà di comunicare ai grandi eventi

Immaginate di essere tra gli 80mila spettatori che hanno assistito alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo stadio di San Siro. Tutti con lo smartphone in mano, tutti che provano a condividere il momento sui social, tutti che cercano di chiamare amici e parenti per raccontare l’emozione.

In condizioni normali, la rete mobile crollerebbe. Ma chi si è trovato all’evento ha potuto beneficiare gratuitamente del servizio TIM 5G Priority, offerto dall’operatore come anteprima dei nuovi standard di copertura implementati per l’occasione. Una dimostrazione sul campo di cosa significa avere priorità quando la rete è satura.

L’abbiamo testato personalmente durante eventi reali, concerti e manifestazioni sportive. I risultati confermano quanto promesso: quando la rete è congestionata, chi ha Priority passa avanti. Ma come funziona esattamente questa tecnologia? E soprattutto, conviene davvero attivarla?

Come funziona la priorità di rete

Il concetto alla base di 5G Priority è relativamente semplice da capire, anche se tecnicamente complesso da implementare. Le reti mobili funzionano assegnando risorse limitate a un numero teoricamente illimitato di utenti. Quando troppi dispositivi richiedono banda contemporaneamente, il sistema deve decidere chi servire e in che ordine.

Normalmente gli operatori gestiscono queste situazioni con algoritmi che cercano di distribuire equamente le risorse disponibili. Tutti ricevono un po’ di banda, ma se la congestione è elevata, quel “po'” diventa così poco da rendere la connessione praticamente inutilizzabile.

TIM 5G Priority ribalta questa logica: chi sottoscrive il servizio ottiene accesso privilegiato alle risorse di rete. In pratica, quando il sistema deve decidere a chi destinare banda disponibile, gli utenti Priority passano davanti a tutti gli altri. Questo non significa che chi non ha Priority viene completamente escluso, ma che riceve quello che rimane dopo aver servito gli utenti prioritari.

Il meccanismo si attiva automaticamente quando la rete rileva congestione. In condizioni normali, con antenne non sature, tutti gli utenti navigano normalmente senza differenze percepibili. Solo quando la domanda supera l’offerta, la priorità fa la differenza.

La tecnologia alla base si chiama QCI (Quality of Service Class Identifier), uno standard delle reti LTE e 5G che permette di classificare il traffico dati assegnando priorità diverse. TIM ha implementato questo sistema creando una classe dedicata agli abbonati Priority, garantendo loro un QCI superiore rispetto agli utenti standard.

L’esperienza sul campo durante gli eventi

La teoria è una cosa, la pratica è un’altra. Abbiamo testato TIM 5G Priority in diverse situazioni reali: concerti con decine di migliaia di persone, partite di calcio in stadi sold out, manifestazioni pubbliche in centro città.

Il confronto più evidente lo si ha proprio nei momenti clou degli eventi. Pensiamo alla fine di un concerto: tutti accendono contemporaneamente lo smartphone per chiamare qualcuno, controllare i mezzi di trasporto, condividere le ultime foto. Oppure al gol decisivo di una partita: migliaia di persone cercano di pubblicare il video del momento nello stesso istante.

Con una SIM standard, in queste situazioni la connessione diventa talmente lenta da risultare inutilizzabile. Caricare una storia Instagram può richiedere minuti, quando va bene. Le chiamate VoIP cadono, le pagine web non si aprono, persino i messaggi WhatsApp faticano a partire.

Attivando 5G Priority, la situazione cambia radicalmente. I video si caricano in tempi ragionevoli, le pagine si aprono, le chiamate funzionano. Non si tratta di velocità record, ma di prestazioni accettabili là dove normalmente si avrebbe solo frustrazione.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, TIM ha offerto gratuitamente il servizio a tutti gli utenti presenti all’evento. L’iniziativa serviva come anteprima dei nuovi standard di copertura 5G implementati appositamente per i Giochi, con lo Stadio San Siro dotato di infrastruttura di rete potenziata e ottimizzata.

I risultati hanno confermato quanto sperimentato nei test precedenti: anche con centinaia di migliaia di persone concentrate lungo un percorso limitato, chi beneficiava di Priority manteneva connessione utilizzabile.

Va detto che l’esperienza non è perfetta al 100%. Quando la congestione raggiunge livelli estremi, anche gli utenti prioritari possono sperimentare rallentamenti. Ma la differenza rispetto a chi non ha il servizio resta evidente e misurabile.

Quando conviene davvero attivarla

TIM 5G Priority non è un servizio pensato per tutti. Chi vive in zone poco affollate, lavora da casa e frequenta raramente eventi con grandi concentrazioni di persone probabilmente non ne ricaverebbe alcun beneficio tangibile.

Il target ideale comprende chi partecipa regolarmente a concerti, eventi sportivi, manifestazioni pubbliche. Oppure chi lavora in contesti dove la connessione affidabile diventa essenziale anche in situazioni di affollamento: giornalisti, fotografi, content creator che coprono eventi dal vivo.

Anche per chi viaggia molto può fare differenza. Aeroporti, stazioni ferroviarie nelle ore di punta, centri commerciali nei weekend: tutti contesti dove la rete tende a saturarsi facilmente. Avere priorità significa poter continuare a lavorare, prenotare, comunicare senza dipendere dal WiFi pubblico.

Il costo del servizio va valutato in relazione alla frequenza con cui ci si trova in queste situazioni. TIM offre 5G Priority al Giubileo a Roma veniva proposto a 1.99 euro, sommabili al costo dell’abbonamento base.

La convenienza diventa evidente quando si considera quanto tempo e frustrazione si risparmia. Perdere mezz’ora a cercare di caricare un video importante, non riuscire a chiamare qualcuno nel momento del bisogno, vedere sfumare opportunità di lavoro perché la connessione non funziona: situazioni che chi frequenta eventi affollati conosce bene.

Aspetti tecnici e compatibilità

Per utilizzare 5G Priority servono tre requisiti fondamentali: uno smartphone compatibile con il 5G, una SIM TIM 5G, e la copertura 5G nella zona dove ci si trova. Senza uno di questi elementi, il servizio non può funzionare.

La compatibilità hardware non rappresenta più un problema: praticamente tutti gli smartphone usciti negli ultimi tre anni supportano il 5G. Anche nella fascia media di mercato, la tecnologia è ormai standard. Chi possiede un telefono più datato dovrà necessariamente aggiornarlo per accedere al servizio.

La copertura 5G di TIM ha raggiunto la maggior parte delle città italiane e continua a espandersi. I grandi eventi vengono solitamente organizzati in location già coperte dalla rete di nuova generazione, quindi questo aspetto rappresenta raramente un limite.

L’attivazione del servizio avviene tramite app MyTIM o area clienti web. Una volta sottoscritto, Priority si attiva automaticamente ogni volta che la rete rileva congestione. L’utente non deve fare nulla di particolare: semplicemente continua a usare lo smartphone normalmente, beneficiando della priorità quando serve.

Un aspetto interessante riguarda la trasparenza del sistema. TIM non comunica esplicitamente quando la priorità è attiva. L’utente si accorge della differenza solo perché la connessione funziona mentre intorno tutti si lamentano della rete bloccata. Questo approccio evita confusione, ma lascia qualche dubbio a chi vorrebbe verificare oggettivamente il funzionamento del servizio.

MisterGadget.Tech Shutterstock

Le alternative degli altri operatori

TIM non è l’unico operatore italiano a proporre servizi di priorità di rete, anche se al momento rappresenta l’offerta più strutturata per il mercato consumer.

Vodafone ha inserito in alcune delle sue tariffe premium la funzionalità di priorità di rete, sebbene con caratteristiche e condizioni diverse rispetto alla proposta TIM. L’operatore rosso non ha creato un servizio standalone dedicato, ma ha integrato la priorità come benefit aggiuntivo in determinati piani tariffari rivolti alla clientela business e ai professionisti.

Anche WindTre offre soluzioni dedicate ai professionisti con partita IVA, che includono garanzie di qualità del servizio superiori rispetto alle offerte consumer standard. La rete 5G dell’operatore arancione viene ottimizzata per garantire prestazioni migliori a chi necessita di connettività affidabile per lavoro.

Tuttavia, nessuno degli altri operatori ha finora lanciato una campagna comunicativa così chiara e diretta come quella di TIM sul tema della priorità durante gli eventi affollati. L’esperienza olimpica ha rappresentato un banco di prova unico che ha dato a TIM un vantaggio competitivo in termini di visibilità e credibilità del servizio.

La concorrenza osserva con attenzione. Se il mercato dimostrerà interesse sufficiente per questo tipo di servizi, è probabile che anche altri operatori svilupperanno offerte dedicate più esplicite e accessibili al grande pubblico.

Il futuro della connettività agli eventi

TIM 5G Priority rappresenta solo il primo passo verso una gestione più sofisticata delle reti mobili durante gli eventi. La tecnologia evolverà, permettendo livelli di prioritizzazione ancora più granulari e personalizzati in base alle esigenze specifiche.

Si possono immaginare scenari dove diversi livelli di Priority offrono garanzie differenziate, oppure dove la priorità si attiva automaticamente solo in determinate situazioni scelte dall’utente. La direzione è chiara: trasformare la connettività da risorsa condivisa in modo indifferenziato a servizio personalizzabile in base alle necessità individuali.

L’infrastruttura implementata per le Olimpiadi a San Siro costituisce un modello replicabile in altri stadi, arene e venue che ospitano grandi eventi. I miglioramenti apportati alla rete in occasione dei Giochi non sono temporanei: resteranno attivi anche successivamente, beneficiando chiunque frequenti quegli spazi.

L’adozione di massa modificherebbe però l’efficacia stessa del servizio: se troppi utenti avessero Priority, il vantaggio si ridurrebbe progressivamente fino ad annullarsi. Gli operatori dovranno trovare un equilibrio tra diffusione del servizio e mantenimento dei benefici promessi, probabilmente attraverso una struttura a livelli con costi crescenti per garanzie superiori.

Finalmente il 5G italiano offre qualche soddisfazione

TIM 5G Priority funziona. Non è una soluzione magica che garantisce velocità record in ogni situazione, ma offre un vantaggio concreto e misurabile quando la rete è congestionata. Chi frequenta regolarmente eventi affollati troverà nel servizio un alleato prezioso, mentre per chi vive e lavora in contesti meno densi il beneficio risulterà trascurabile.

Il costo andrà valutato, quando sarà chiaro, in relazione alla propria frequenza di esposizione a situazioni critiche. Per un giornalista che copre eventi, un content creator che lavora dal vivo, o semplicemente per chi partecipa spesso a concerti e manifestazioni sportive, l’investimento si ripaga rapidamente in termini di tempo risparmiato e opportunità colte.

La tecnologia testata gratuitamente durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha dimostrato solidità e affidabilità, sfruttando i nuovi standard di copertura 5G implementati a San Siro. L’iniziativa ha permesso a migliaia di persone di sperimentare direttamente i benefici della priorità di rete, trasformando un evento che sarebbe stato un incubo per la connettività in una vetrina tecnologica funzionante.

Anche gli altri operatori stanno muovendo passi in questa direzione, con Vodafone e WindTre che offrono soluzioni dedicate principalmente al mondo business e professionale. Ha senso pagare di più per il 5G Priority? Dipende dalle proprie esigenze, ma il vantaggio non è da poco: la garanzia di rimanere connessi anche quando tutti gli altri restano offline.