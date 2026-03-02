Libero
OFFERTE

59% di sconto sul robot aspirapolvere smart: risparmia più di 100€

OKP K5 silenzioso con app e comandi vocali: fino a 120 minuti e design sottile, ideale per peli di animali e tappeti. Offerta attiva su Amazon.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

59% di sconto sul robot aspirapolvere smart: risparmia più di 100€ Amazon

Cerchi un robot aspirapolvere pratico e affidabile per la pulizia quotidiana? L’OKP K5 è oggi protagonista di una super promo con sconto del 59%. È l’occasione giusta per portarsi a casa un aiuto concreto: semplice da avviare anche senza app, si muove con disinvoltura tra le stanze, raggiunge bene bordi e battiscopa e si destreggia tra piccoli ostacoli. La rumorosità contenuta lo rende discreto nella vita di tutti i giorni, mentre la gestione via WiFi/App e i comandi vocali aggiungono comodità. Un alleato ideale nelle case con animali e bambini, capace di tenere a bada briciole, polvere e peli. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Nell’uso quotidiano si apprezza per la sua costanza, la capacità di passare anche sotto i mobili grazie al design sottile e il comportamento "testardo" nel completare la pulizia. L’app è essenziale ma utile per programmare i passaggi e intervenire quando serve, mentre l’integrazione con Alexa e Google Assistant permette di avviare o fermare la sessione con la voce. Un acquisto che punta sull’equilibrio tra semplicità, autonomia e praticità.

OKP K5

OKP K5

108,57 €

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

OKP K5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’OKP K5 è in offerta a 89,98€ con sconto del 59%. Considerando la percentuale applicata, il risparmio è di circa 129 euro, un taglio netto che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Una finestra promozionale da cogliere al volo se desideri un robot efficiente, facile da usare e completo di controllo via app e voce, ad un prezzo davvero accessibile.

Il prezzo è attivo al momento della pubblicazione: verifica sempre i dettagli aggiornati direttamente sulla pagina Amazon dell’offerta per eventuali variazioni.

OKP K5

OKP K5

108,57 €

OKP K5: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’OKP K5 è una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa, ideale per peli di animali, briciole e polvere su pavimenti duri e tappeti. Dispone di 4 modalità di pulizia (Auto, Spot, Edge, Zigzag) per adattarsi alle diverse esigenze. Tramite l’app OKP puoi programmare i cicli, regolare le modalità e controllare la direzione; è compatibile con Alexa e Google Assistant per la gestione vocale su rete 2,4 GHz.

La batteria da 2000mAh garantisce fino a 120 minuti di autonomia per circa 120 m², con auto-ricarica al termine del lavoro o quando la carica è bassa. Il sistema intelligente di evitamento ostacoli Freemove 3.0 aiuta a schivare pareti, scale e oggetti, mentre il profilo sottile consente di passare agevolmente sotto letti e divani. Il serbatoio ha capacità di 500 ml; sono presenti spegnimento automatico e 3 velocità. Le dimensioni sono 27,94 x 27,94 x 6,99 cm con peso di 3,1 kg: compatto e semplice da riporre, pensato per una manutenzione domestica pratica e quotidiana.

OKP K5

OKP K5

108,57 €

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Gatti Seregno

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963