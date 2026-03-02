59% di sconto sul robot aspirapolvere smart: risparmia più di 100€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OKP K5 silenzioso con app e comandi vocali: fino a 120 minuti e design sottile, ideale per peli di animali e tappeti. Offerta attiva su Amazon.

Amazon

Cerchi un robot aspirapolvere pratico e affidabile per la pulizia quotidiana? L’OKP K5 è oggi protagonista di una super promo con sconto del 59%. È l’occasione giusta per portarsi a casa un aiuto concreto: semplice da avviare anche senza app, si muove con disinvoltura tra le stanze, raggiunge bene bordi e battiscopa e si destreggia tra piccoli ostacoli. La rumorosità contenuta lo rende discreto nella vita di tutti i giorni, mentre la gestione via WiFi/App e i comandi vocali aggiungono comodità. Un alleato ideale nelle case con animali e bambini, capace di tenere a bada briciole, polvere e peli. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Nell’uso quotidiano si apprezza per la sua costanza, la capacità di passare anche sotto i mobili grazie al design sottile e il comportamento "testardo" nel completare la pulizia. L’app è essenziale ma utile per programmare i passaggi e intervenire quando serve, mentre l’integrazione con Alexa e Google Assistant permette di avviare o fermare la sessione con la voce. Un acquisto che punta sull’equilibrio tra semplicità, autonomia e praticità.

OKP K5

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

OKP K5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’OKP K5 è in offerta a 89,98€ con sconto del 59%. Considerando la percentuale applicata, il risparmio è di circa 129 euro, un taglio netto che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Una finestra promozionale da cogliere al volo se desideri un robot efficiente, facile da usare e completo di controllo via app e voce, ad un prezzo davvero accessibile.

Il prezzo è attivo al momento della pubblicazione: verifica sempre i dettagli aggiornati direttamente sulla pagina Amazon dell’offerta per eventuali variazioni.

OKP K5

OKP K5: le caratteristiche tecniche

Il cuore dell’OKP K5 è una potenza di aspirazione fino a 2500 Pa, ideale per peli di animali, briciole e polvere su pavimenti duri e tappeti. Dispone di 4 modalità di pulizia (Auto, Spot, Edge, Zigzag) per adattarsi alle diverse esigenze. Tramite l’app OKP puoi programmare i cicli, regolare le modalità e controllare la direzione; è compatibile con Alexa e Google Assistant per la gestione vocale su rete 2,4 GHz.

La batteria da 2000mAh garantisce fino a 120 minuti di autonomia per circa 120 m², con auto-ricarica al termine del lavoro o quando la carica è bassa. Il sistema intelligente di evitamento ostacoli Freemove 3.0 aiuta a schivare pareti, scale e oggetti, mentre il profilo sottile consente di passare agevolmente sotto letti e divani. Il serbatoio ha capacità di 500 ml; sono presenti spegnimento automatico e 3 velocità. Le dimensioni sono 27,94 x 27,94 x 6,99 cm con peso di 3,1 kg: compatto e semplice da riporre, pensato per una manutenzione domestica pratica e quotidiana.

OKP K5