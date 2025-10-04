Cinque test scientifici rivelano se il tuo è un cane più intelligente della media e come valorizzarne le capacità con attività quotidiane

Cinque test scientifici possono rivelare se il tuo cane è più intelligente della media. La ricerca sulla cognizione canina ha messo a punto prove concrete che misurano memoria, capacità di risolvere problemi e intelligenza sociale, senza bisogno di trucchi o spettacolarizzazioni.

Non sono sfide da social né gare di razza: sono piccoli esperimenti di attenzione e comunicazione da fare a casa con qualche premio e un po’ di pazienza. Bastano il tuo sguardo, qualche indizio e un ostacolo studiato per far emergere il modo di ragionare del tuo compagno di vita — e scoprire se, in certe aree, si comporta davvero da cane sopra la media.

Come si capisce quanto è intelligente un cane?

Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul Daily Mail, gli scienziati che studiano la cognizione canina stanno comprendendo sempre di più che l’intelligenza del cane non è un concetto unico, ma un insieme di abilità che riguardano la memoria, la capacità di risolvere problemi e la sensibilità ai segnali sociali degli esseri umani.

Non si tratta quindi di stilare una classifica dei "più bravi", ma di osservare come ciascun animale utilizza le proprie risorse mentali in situazioni concrete. Ricerche come quelle condotte al Dog Cognition Centre dell’University of Portsmouth hanno mostrato che i cani possono eccellere in campi diversi: alcuni sono più veloci a memorizzare, altri più abili a leggere lo sguardo umano, altri ancora più intuitivi di fronte a un ostacolo. È in questa varietà che si misura il livello di intelligenza.

I test da fare anche a casa

Ma tornando ai test, quali sono quelli che gli scienziati utilizzano per valutare l’intelligenza dei nostri animali? Sorprendentemente, non sono esercizi complessi e nemmeno esperimenti da laboratorio inaccessibili: al contrario, si tratta di piccole prove che si possono fare anche in casa, in cui vengono coniugati gioco e osservazione. Ognuna esplora un’abilità diversa, dalla memoria alla logica fino alla capacità di comunicare con l’uomo.

Il problem-solving test

Si nasconde un boccone in un punto non immediatamente accessibile e si osserva quanto tempo impiega il cane a trovarlo. È una prova classica di problem solving, simile a quelle usate negli studi di psicologia animale, che permette di valutare quanto rapidamente l’animale sappia cercare strategie alternative per raggiungere un obiettivo.

Il test del premio nascosto

Si ripete più volte la stessa azione: il cane esce dalla stanza, il proprietario nasconde il cibo sempre nello stesso posto e poi lo lascia rientrare. Dopo alcuni tentativi, i cani con una buona memoria cominciano a dirigersi subito verso il punto giusto. Questo semplice gioco rivela la capacità di apprendere regole e ricordarle.

Il test dei bicchieri

È la versione canina del gioco delle tre carte. Si mostra al cane un boccone sotto uno dei due bicchieri, si mescolano le posizioni e poi si lascia che scelga. Quando l’animale segue il gesto o lo sguardo del proprietario per arrivare al bicchiere giusto, dimostra competenze di cognizione sociale.

Il test della fiducia

Prevede di proporre un compito impossibile, ad esempio mettere del cibo in un contenitore che non può essere aperto. Ciò che conta non è se il cane insista nel tentativo, ma la velocità con cui si rivolge al proprietario per chiedere aiuto: questa tendenza è legata alla cooperazione e alla predisposizione all’addestramento.

La prova della barriera

Si colloca del cibo dietro un ostacolo trasparente o a forma di V, in modo che sia visibile ma non immediatamente raggiungibile. All’inizio molti cani provano a prenderlo frontalmente, poi capiscono che devono aggirare l’ostacolo. Il tempo impiegato mostra capacità di ragionamento spaziale e controllo degli impulsi, parametri che i ricercatori utilizzano per misurare la cognizione canina.

Come valorizzare un cane più intelligente della media?

Se un cane mostra capacità sopra la media, la cosa più importante è offrirgli stimoli costanti e adeguati. Un animale con elevate doti cognitive rischia di annoiarsi facilmente se non ha occasioni di esercitare la propria mente: da qui possono nascere comportamenti indesiderati. Gli etologi sottolineano che l’arricchimento ambientale e il gioco con il proprietario sono strumenti fondamentali per mantenere in equilibrio il benessere del cane.

Dunque, attività come i giochi di ricerca olfattiva, i percorsi di agility o i puzzle interattivi che nascondono premi permettono di sfruttare al meglio le abilità cognitive, rinforzando allo stesso tempo la relazione con l’essere umano. Non si tratta di allenare un genio, ma di garantire a un cane dotato un contesto in cui le sue competenze possano emergere in maniera positiva, trasformando la curiosità e la prontezza mentale in risorse utili per la vita quotidiana.