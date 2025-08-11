Libero
GUIDE ALL’ACQUISTO

5 accessori per proteggere lo smartphone mentre sei in vacanza

Cinque accessori pratici e funzionali da usare in viaggio, ma anche nella vita di tutti i giorni, per proteggere lo smartphone da cadute, furti, smarrimenti e danni

Pubblicato:

Foto di Chiara Beretta

Chiara Beretta

Giornalista

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

5 accessori per proteggere lo smartphone mentre sei in vacanza Shutterstock

Che ci piaccia o no, oggi lo smartphone è praticamente un’estensione della nostra mano. Anche quando siamo in vacanza, lo teniamo sempre in vista: non in cerca di distrazioni e intrattenimento, in questo caso, ma perché ci è davvero utile. Lo usiamo per controllare gli orari dei mezzi, pagare al volo, tradurre indicazioni scritte in una lingua straniera, orientarci con le mappe, mostrare un biglietto digitale – oltre che per tenerci in contatto con amici e famigliari, ovviamente. Avere lo smartphone sempre in mano, però, lo espone al rischio di furti, cadute e smarrimenti. Come evitarlo? Con accessori pratici e intelligenti che aiutano a tenerlo sempre al sicuro, ma anche a portata di mano.

Cordino per smartphone, un accessorio semplice e smart

Il cordino per smartphone è una soluzione semplicissima, ma anche pratica e sicura, per chi vuole avere il telefono sempre a portata di mano senza rischiare di perderlo o farlo cadere. In commercio se ne trovano diverse versioni integrate alla cover, che vanno quindi scelte in base al modello di smartphone che si possiede. Questo cordino è invece universale, compatibile con una vasta gamma di custodie e di dispositivi iPhone, Samsung e Xiaomi. Realizzato in materiale resistente e confortevole, è regolabile in lunghezza: può quindi essere indossato al collo o a tracolla. Il suo design lo rende discreto e facile da usare, adatto al viaggio così come alla vita di tutti i giorni.

Cordino per Cellulare da Polso

Cordino per Cellulare da Polso

14,99 €

Cordino e cavo di ricarica, il prodotto 2 in 1 che salva la giornata

Un accessorio per tenere lo smartphone al collo o a tracolla, ma anche un cavo per la ricarica. È il cordino multifunzione per smartphone, una soluzione innovativa 2 in 1 perfetta per chi desidera combinare praticità, mobilità e ricarica rapida in un unico prodotto. Il cordino, infatti, nasconde al suo interno un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60W, che è ottimo per alimentare dispositivi compatibili anche mentre si è in movimento. Realizzato in nylon morbido e resistente, ha lunghezza regolabile fino a 120 cm ed è compatibile con la maggior parte delle custodie a copertura totale.

Cordino per cellulare universale

Cordino per cellulare universale

11,99 €21,99 € -10,00 € (45%)

Cinturino antifurto per cellulare, ideale contro scippi e cadute accidentali

Se invece che tenere lo smartphone al collo o a tracolla si preferisce averlo in tasca, ma comunque tutelandosi dal rischio di caduta, smarrimento e furto, allora l’accessorio giusto è il cinturino a molla antifurto. Dotato di moschettone regolabile, da una parte si inserisce nella cover dello smartphone e dall’altra si aggancia saldamente a cinture o passanti dei pantaloni. La lunghezza del cordino consente di usare comodamente il telefono quando serve, ma di non farlo arrivare a terra in caso di caduta. È ideale per escursioni, viaggi e attività all’aperto. Pratico e leggero, ha struttura elastica e resistente in TPU morbido, ed è compatibile con la maggior parte delle custodie.

Cinturino a Molla Antifurto per Cellulare

Cinturino a Molla Antifurto per Cellulare

10,60 €10,99 € -0,39 € (4%)

Borsa da viaggio per avere sempre sottomano tutto ciò che serve

La borsa a tracolla antifurto è la compagna ideale per chi cerca praticità, sicurezza e multifunzionalità. Questo accessorio compatto e ben organizzato permette infatti di tenere a portata di mano non solo lo smartphone, ma anche altri piccoli oggetti indispensabili come portafoglio e passaporto. Esattamente ciò che in viaggio non bisogna smarrire! A differenza di uno zaino o di una normale tracolla, questa borsa è disegnata in modo tale da restare sempre posizionata nella parte anteriore del corpo. Realizzata in nylon di alta qualità, la borsa unisex è resistente a graffi, usura e pioggia, con cerniere rinforzate. Il design ergonomico permette una distribuzione uniforme del peso e un’aderenza perfetta al corpo, adattandosi sia alla spalla destra che alla sinistra. Misura 24 x 30 cm.

Borsa da Viaggio Antifurto

Borsa da Viaggio Antifurto

15,11 €15,99 € -0,88 € (6%)

Vacanze al mare? Ecco la custodia che protegge lo smartphone dall’acqua

Questa borsa impermeabile compatta e dalle dimensioni contenute è la soluzione migliore per chi desidera tenere al sicuro lo smartphone durante le attività al mare e in acqua. Grazie alle tre cerniere sigillate e alla chiusura in velcro, questo accessorio in PVC resistente promette una protezione totale fino a 10 metri di profondità per un’ora: una caratteristica che rende questo prodotto adatto a chi fa nuoto, surf, canottaggio o anche semplici escursioni. Il design spazioso (22 x 16 cm) consente di portare con sé, oltre al telefono, anche altri oggetti essenziali, come contanti, documenti, chiavi e passaporto. La cintura regolabile si adatta comodamente a diverse taglie e permette di indossare la borsa in vita, a tracolla o sul petto. La versione trasparente, inoltre, permette l’uso del touchscreen senza dover aprire la custodia.

Borsa Impermeabile IPX8

Borsa Impermeabile IPX8

11,99 €

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Money

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963