Che ci piaccia o no, oggi lo smartphone è praticamente un’estensione della nostra mano. Anche quando siamo in vacanza, lo teniamo sempre in vista: non in cerca di distrazioni e intrattenimento, in questo caso, ma perché ci è davvero utile. Lo usiamo per controllare gli orari dei mezzi, pagare al volo, tradurre indicazioni scritte in una lingua straniera, orientarci con le mappe, mostrare un biglietto digitale – oltre che per tenerci in contatto con amici e famigliari, ovviamente. Avere lo smartphone sempre in mano, però, lo espone al rischio di furti, cadute e smarrimenti. Come evitarlo? Con accessori pratici e intelligenti che aiutano a tenerlo sempre al sicuro, ma anche a portata di mano.

Cordino per smartphone, un accessorio semplice e smart

Il cordino per smartphone è una soluzione semplicissima, ma anche pratica e sicura, per chi vuole avere il telefono sempre a portata di mano senza rischiare di perderlo o farlo cadere. In commercio se ne trovano diverse versioni integrate alla cover, che vanno quindi scelte in base al modello di smartphone che si possiede. Questo cordino è invece universale, compatibile con una vasta gamma di custodie e di dispositivi iPhone, Samsung e Xiaomi. Realizzato in materiale resistente e confortevole, è regolabile in lunghezza: può quindi essere indossato al collo o a tracolla. Il suo design lo rende discreto e facile da usare, adatto al viaggio così come alla vita di tutti i giorni.

Cordino per Cellulare da Polso

Cordino e cavo di ricarica, il prodotto 2 in 1 che salva la giornata

Un accessorio per tenere lo smartphone al collo o a tracolla, ma anche un cavo per la ricarica. È il cordino multifunzione per smartphone, una soluzione innovativa 2 in 1 perfetta per chi desidera combinare praticità, mobilità e ricarica rapida in un unico prodotto. Il cordino, infatti, nasconde al suo interno un cavo di ricarica USB-C a USB-C da 60W, che è ottimo per alimentare dispositivi compatibili anche mentre si è in movimento. Realizzato in nylon morbido e resistente, ha lunghezza regolabile fino a 120 cm ed è compatibile con la maggior parte delle custodie a copertura totale.

Cordino per cellulare universale

Cinturino antifurto per cellulare, ideale contro scippi e cadute accidentali

Se invece che tenere lo smartphone al collo o a tracolla si preferisce averlo in tasca, ma comunque tutelandosi dal rischio di caduta, smarrimento e furto, allora l’accessorio giusto è il cinturino a molla antifurto. Dotato di moschettone regolabile, da una parte si inserisce nella cover dello smartphone e dall’altra si aggancia saldamente a cinture o passanti dei pantaloni. La lunghezza del cordino consente di usare comodamente il telefono quando serve, ma di non farlo arrivare a terra in caso di caduta. È ideale per escursioni, viaggi e attività all’aperto. Pratico e leggero, ha struttura elastica e resistente in TPU morbido, ed è compatibile con la maggior parte delle custodie.

Cinturino a Molla Antifurto per Cellulare

Borsa da viaggio per avere sempre sottomano tutto ciò che serve

La borsa a tracolla antifurto è la compagna ideale per chi cerca praticità, sicurezza e multifunzionalità. Questo accessorio compatto e ben organizzato permette infatti di tenere a portata di mano non solo lo smartphone, ma anche altri piccoli oggetti indispensabili come portafoglio e passaporto. Esattamente ciò che in viaggio non bisogna smarrire! A differenza di uno zaino o di una normale tracolla, questa borsa è disegnata in modo tale da restare sempre posizionata nella parte anteriore del corpo. Realizzata in nylon di alta qualità, la borsa unisex è resistente a graffi, usura e pioggia, con cerniere rinforzate. Il design ergonomico permette una distribuzione uniforme del peso e un’aderenza perfetta al corpo, adattandosi sia alla spalla destra che alla sinistra. Misura 24 x 30 cm.

Borsa da Viaggio Antifurto

Vacanze al mare? Ecco la custodia che protegge lo smartphone dall’acqua

Questa borsa impermeabile compatta e dalle dimensioni contenute è la soluzione migliore per chi desidera tenere al sicuro lo smartphone durante le attività al mare e in acqua. Grazie alle tre cerniere sigillate e alla chiusura in velcro, questo accessorio in PVC resistente promette una protezione totale fino a 10 metri di profondità per un’ora: una caratteristica che rende questo prodotto adatto a chi fa nuoto, surf, canottaggio o anche semplici escursioni. Il design spazioso (22 x 16 cm) consente di portare con sé, oltre al telefono, anche altri oggetti essenziali, come contanti, documenti, chiavi e passaporto. La cintura regolabile si adatta comodamente a diverse taglie e permette di indossare la borsa in vita, a tracolla o sul petto. La versione trasparente, inoltre, permette l’uso del touchscreen senza dover aprire la custodia.

Borsa Impermeabile IPX8