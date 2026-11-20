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Mettere una banconota da 5 euro nella cover dello smartphone attirerebbe fortuna e prosperità. Ecco come funziona il curioso rituale che si sta diffondendo sui social.

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Sui social si diffonde il rituale di conservare una banconota da 5 euro nella cover dello smartphone per richiamare fortuna e prosperità.

La pratica si ispira alla money manifestation e dovrebbe ricordare gli obiettivi economici, ma non esistono prove che attiri denaro.

Al di là della superstizione, la banconota può servire per piccole emergenze o diventare un promemoria quotidiano per risparmiare.

Una banconota da 5 euro nascosta nella cover dello smartphone può davvero attirare fortuna e prosperità economica? È difficile credere che un gesto così semplice possa avere qualche effetto sulle nostre finanze, eppure è proprio questa la curiosa credenza alla base di un nuovo trend che si sta diffondendo sui social.

Il procedimento è molto semplice: basta inserire una banconota tra lo smartphone e la cover, preferibilmente trasparente, per averla sempre con sé. Secondo questa credenza, tenere del denaro vicino al telefono aiuterebbe ad attirarne altro.

Come spesso accade sui social, quando una particolare abitudine comincia a diffondersi, sempre più persone decidono di imitarla. Stavolta a incuriosire è un piccolo rituale scaramantico che promette fortuna economica, anche se è difficile immaginare che possa funzionare davvero. Ma da dove arriva questa idea?

Perché mettere 5 euro nella cover del telefono dovrebbe attirare fortuna?

Alla base del trend c’è il concetto di money manifestation, una pratica secondo cui concentrarsi simbolicamente sul denaro potrebbe favorire il raggiungimento dei propri obiettivi economici.

La banconota da 5 euro diventerebbe così una sorta di richiamo alla prosperità. La scelta di conservarla proprio nella cover dello smartphone sarebbe legata al fatto che il telefono ci accompagna praticamente ovunque.

Lo utilizziamo anche per lavorare e gestire i nostri soldi, per esempio attraverso le applicazioni bancarie. Secondo chi segue questa credenza, avere una banconota sempre a portata di mano aiuterebbe a ricordare i propri obiettivi economici.

C’è anche chi associa questo piccolo rituale alla speranza di ricevere nuove opportunità professionali. Non esiste, naturalmente, alcuna prova scientifica che una banconota possa attirare denaro o fortuna. Si tratta di una credenza scaramantica, da prendere per quello che è.

Come funziona il rituale dei 5 euro nella cover dello smartphone

Per provare il rituale basta prendere una banconota da 5 euro e sistemarla tra il retro dello smartphone e la custodia protettiva.

Le modalità cambiano a seconda delle versioni che circolano sui social. Alcuni suggeriscono di piegare la banconota a forma di triangolo, mentre altri preferiscono lasciarla distesa. Con una cover trasparente, inoltre, i 5 euro rimangono visibili.

In alcune varianti compare anche una foglia di alloro, tradizionalmente associata alla prosperità e al successo. Anche questa credenza popolare ha trovato spazio sui social, soprattutto su TikTok.

Chi vuole provare dovrebbe comunque fare attenzione a non forzare la custodia, evitando di esercitare una pressione eccessiva sul telefono.

Un portafortuna social che può diventare anche utile

Lasciando da parte le credenze scaramantiche, sulla cui efficacia è più che lecito dubitare, questo trend può avere anche un risvolto pratico.

Tenere 5 euro nella cover significa avere sempre a disposizione una piccola somma per le emergenze. Può tornare utile quando si esce senza portafoglio oppure ci si trova nell’impossibilità di pagare con carta.

Per qualcuno, invece, quella banconota può diventare un promemoria per ricordarsi di risparmiare. Averla ogni giorno sotto gli occhi potrebbe aiutare a non perdere di vista i propri obiettivi economici.

Che possa portare davvero fortuna è un’altra questione, sulla quale rimaniamo decisamente scettici. Del resto, il bello di questi trend è anche osservare come un gesto così banale riesca a incuriosire tante persone, fino a diventare una piccola moda sui social.