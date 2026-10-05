Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Tante le cose buone che può fare, altrettante quelle cattive che può combinare. L’intelligenza artificiale non è solo una panacea per l’industria e i servizi: se utilizzata nel peggiore dei modi, infatti, non si discosta poi molto da una bomba termonucleare.

Ci sono infatti almeno cinque possibili scenari in cui l’IA, con tutto il suo potere di calcolo, rischia di trasformarsi in un cavaliere dell’Apocalisse (e già abbiamo i primi indizi). Vediamo quali sono.

L’IA può diventare una creatrice di virus

Lo abbiamo visto tempo fa in un laboratorio di ricerca. In breve, l’IA ha permesso a questo team di ricerca di elaborare da zero formule di virus del tutto inediti. Grazie alla sua potenza di calcolo, infinitamente superiore a quella umana, la tecnologia ha accelerato l’analisi fino a teorizzare nuovi ceppi.



Fin qui problemi non ce ne sarebbero, ma mettiamo caso che si passi dalla pura ricerca teorica alla bioingegnerizzazione sul campo, arrivando a creare ceppi farmacoresistenti, magari capaci di “attivarsi” a seguito di un attacco farmacologico e rilasciare il proprio potenziale.

Vere e proprie macchine da guerra ideali, che potrebbero però sfuggire al controllo non troppo difficilmente; e innescare un’apocalisse globale in pieno stile L’ombra dello scorpione di Stephen King.

Agenti AI e chatbot possono portarci verso una guerra nucleare

Rimanendo in ambito militare, l’impiego dell’intelligenza artificiale nei conflitti più recenti è ormai un dato di fatto.

Questo, però, è soltanto un assaggio del suo potenziale. Se spinta al massimo, l’IA potrebbe trasformarsi in un vero flagello dell’umanità. Addirittura, secondo il think tank statunitense sulla difesa RAND Corporation, l’uso dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni militari potrebbe innescare una guerra nucleare entro il 2040.

E chiunque legga romanzi di fantascienza o guardi serie TV come Fallout sa bene che, di fronte a un conflitto nucleare, non ci sono vincitori ma solo perdenti. Soprattutto se poi la guerra dovesse scoppiare per un errore dell’agente di turno.

L’intelligenza artificiale può rompere l’Internet

Oltre agli scenari catastrofici da letteratura di genere, guardando agli aspetti più quotidiani, con il passare del tempo aumenta il rischio che l’IA possa privarci di un bene fondamentale.

Parliamo di Internet, che di questo passo non verrà distrutto da una tempesta solare o da un attacco informatico ai server centrali. Ma dall’AI slop, che minerà definitivamente la sua funzione primaria di fonte affidabile di informazione.

Tutti questi contenuti multimediali e deepfake di dubbia o controversa utilità, inondano la rete sempre più con lo scopo di riempire gli spazi e anche fare disinformazione, portando la gente a credere a qualsiasi falsità e a dubitare della verità stessa.

Se dovesse continuare questa ondata, Internet rischia di scomparire come spazio universale di conoscenza, lasciando posto a giardini digitali chiusi e protetti (dark social, server Discord, forum privati e moderati), dove la ricerca non sarà orientata alla Verità, ma alla propria (leggasi confirmation bias).

L’IA distruttrice della sicurezza e della privacy

Qui lo scenario è duplice ma complementare. Da un lato, l’intelligenza artificiale potrebbe affinare capacità analitiche tali da individuare istantaneamente falle e vulnerabilità anche nei sistemi istituzionali più protetti.

Con queste capacità, la tecnologia potrebbe violare intere infrastrutture provocando danni enormi: furto o manipolazione di dati riservati, accesso a protocolli critici o interruzione dei servizi. Svuotare un conto corrente o disattivare una rete elettrica diventerebbe indifferente, una volta ottenuto l’accesso.

Dall’altro lato, la stessa minaccia riguarda la sfera privata: l’IA può diventare il re degli hacker e contemporaneamente il pilastro della sorveglianza digitale capillare. E ciò accade già con i sistemi di videosorveglianza, infatti c’è da chiedersi se le contromisure anti-IA attuali riusciranno a reggere nel tempo.

Il chatbot come dottore del futuro (e non solo)

L’ultimo scenario rischioso per l’umanità vede l’IA porsi sullo stesso piano dell’essere umano. Non in termini empatici o sociali, ambito su cui pure diverse realtà stanno investendo, ma come sostituto pratico grazie alla sua enorme potenza di calcolo, rimpiazzando così chiunque: medici, ingegneri, programmatori, militari…

Diventare un surrogato dell’umanità a cui affidare le decisioni chiave per il futuro è forse lo scenario più vicino nel tempo e, al contempo, il più pericoloso. Pensate alle conseguenze di un chatbot diagnostico che identifica un disturbo cardiaco reale ma vi associa una patologia inesistente; di un ingegnere IA che certifica la stabilità di un ponte difettoso; o di un generale virtuale che suggerisce l’uso di determinate armi garantendo l’assenza di danni collaterali sulla base dei propri calcoli.

Tutti scenari in cui l’IA è priva di revisioni, supervisioni e verifiche. Perché alla fine le si concede il beneficio della fiducia, uno dei pilastri della società civile. Concederla a uno strumento non più controllabile né verificabile equivale ora come ora a lanciarsi nel vuoto.