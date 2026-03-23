47% di sconto e prezzo crollato sul tapis roulant salvaspazio con app

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Compatto e pieghevole con app interattive e assistenza in Italia: il tapis roulant YM è ora in forte sconto. Scopri perché conviene.

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Cerchi un tapis roulant salvaspazio per allenarti in casa senza rinunce? L’offerta Amazon sul YM NEXT 2000 è davvero interessante: parliamo di un -47% che rende l’acquisto particolarmente conveniente. Compatto e facile da riporre, si sposta senza sforzo e si infila anche sotto il letto. Durante l’uso è silenzioso, stabile e pronto per sessioni di camminata e corsa leggere, con un setup semplice e immediato. Il plus è la connessione Bluetooth alle app interattive per rendere l’allenamento più motivante. Scopri l’offerta qui: vai alla pagina prodotto.

YM NEXT 2000

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YM NEXT 2000: prezzo, offerta e sconto Amazon

In questo momento il YM NEXT 2000 è proposto a 199,99€ con uno sconto del 47%. Tradotto: un prezzo aggressivo per la categoria dei tapis roulant compatti e pieghevoli, con un risparmio di circa 177€ rispetto al listino stimato. Un’opportunità ideale se vuoi allestire una piccola palestra domestica senza occupare troppo spazio e senza sacrificare funzioni utili come la connettività alle app. Per scoprire tutti i dettagli della promo e la disponibilità aggiornata: vai all’offerta su Amazon.

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YM NEXT 2000: le caratteristiche tecniche

Il YM NEXT 2000 punta tutto su praticità e comfort. È ultra compatto e pieghevole: da chiuso misura solo 13 cm di spessore, perfetto per riporlo negli spazi stretti. L’ampia superficie di corsa da 42×103 cm garantisce una falcata comoda, mentre il pannello multistrato a 5 strati con rivestimento PRO-GRIP assorbe gli urti e offre ottima aderenza. Il motore da 1,5 CV (picco 3,5 CV) consente di arrivare fino a 14 km/h con un funzionamento silenzioso.

Il display permette di tenere sotto controllo velocità, tempo, distanza e calorie, e trovi 4 programmi di allenamento preimpostati. Non mancano i sensori cardio e la connettività Bluetooth per usare app compatibili come Kinomap, Zwift, Bitgym e Fithome, così da seguire percorsi virtuali e piani personalizzati. La portata arriva fino a 110 kg, con dimensioni ben bilanciate per l’uso domestico. Completa il quadro la garanzia di 2 anni e l’assistenza italiana 7 giorni su 7, un valore aggiunto importante in questa fascia.

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