45% di sconto sull’idropulsore portatile alleato per l’igiene orale

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Portatile, 310 ml, 5 modalità e 4 ugelli: l’idropulsore TUREWELL è in sconto su Amazon. Impermeabile IPX7 e lunga autonomia.

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Cerchi un dispositivo pratico ed efficace per migliorare l’igiene orale quotidiana? TUREWELL Idropulsore Dentale oggi è proposto con un saldo del 45% su Amazon. È pensato per una pulizia profonda e mirata, arrivando dove spazzolino e metodi tradizionali fanno più fatica, con un getto deciso ma controllabile e una dotazione completa. L’uso senza fili ne semplifica l’impiego, e la sensazione generale è di un prodotto rapido, comodo e dal buon rapporto qualità‑prezzo, adatto sia a casa sia in viaggio. Scopri l’offerta con il link diretto.

TUREWELL Idropulsore Dentale

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TUREWELL Idropulsore Dentale: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il TUREWELL Idropulsore Dentale è disponibile a 21,99€ con sconto del 45%. Tradotto in cifre, significa un risparmio di 17,99€ rispetto al prezzo di partenza. Un’occasione interessante per portarsi a casa un irrigatore orale portatile e completo a un costo davvero accessibile.

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TUREWELL Idropulsore Dentale

TUREWELL Idropulsore Dentale: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è una tecnologia a pulsazione potenziata: il getto d’acqua raggiunge 1400–1800 impulsi/min con una pressione di 30–120 PSI, efficace nel rimuovere residui alimentari e nel raggiungere zone difficili. Il capiente serbatoio da 310 ml riduce i rabbocchi e si pulisce con facilità.

Spiccano le 5 modalità (Normale, Plus, Delicata, Fai da te, Spot): puoi personalizzare l’intensità e controllare il ritmo del getto in modo flessibile, con funzione di memoria per ripartire dall’ultima impostazione. La dotazione prevede 4 ugelli rotanti a 360° (2 classici, 1 ortodontico, 1 raschialingua) per adattarsi alle diverse esigenze quotidiane.

Progettato per l’uso quotidiano e gli spostamenti, è portatile e IPX7 impermeabile, così da offrire sicurezza e praticità anche in bagno. La batteria integrata assicura fino a 45 giorni di utilizzo con una ricarica di circa 4 ore e il cavo USB incluso amplia le opzioni di alimentazione (power bank, laptop e altro). In confezione trovi l’idropulsore, le testine di ricambio, il manuale e il cavo, per iniziare subito.

Se desideri un alleato concreto per una pulizia profonda e mirata, questo modello TUREWELL si distingue per versatilità, autonomia e completezza della dotazione.

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