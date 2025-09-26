Libero
43% di sconto per questo tablet Android 16 da 11", con tastiera e accessori inclusi

43% di sconto per questo tablet Android 16 da 11", con tastiera e accessori inclusi

Studiare, lavorare o guardare contenuti in streaming diventa più semplice quando il tablet arriva già con tutto ciò che serve. Questo modello da 11 pollici della DOOGEE viene fornito con tastiera, penna, mouse e custodia, così è subito pronto all’uso per la produttività e il tempo libero.

Se cerchi un tablet completo a prezzo aggressivo, il DOOGEE U11 è un vero best buy: un 11 pollici con Android 16, chipset Unisoc T7200 Octa‑Core, memoria 16GB (4GB + 12GB espansi) + 128GB con espansione fino a 2TB, display HD da 11" a 90Hz e batteria da 8580mAh.

In confezione c’è un ricco kit "all‑in‑one" con tastiera Bluetooth, penna, mouse, custodia e pellicola: difficile chiedere di più a questo prezzo. Al momento è in offerta con sconto del 43% e un prezzo di 119,98€.

DOOGEE U11 Android 16 Tablet 11 Pollici, 16GB+128GB/2TB TF Tablet con Tastiera, 90Hz, 8580mAh, 7.9mm Thin, Unisoc T7200 Octa Core/13MP/Widevine L1/Face ID, Tablets con Penna & Mouse & Case - Grigio

DOOGEE U11 Android 16 Tablet 11 Pollici, 16GB+128GB/2TB TF Tablet con Tastiera, 90Hz, 8580mAh, 7.9mm Thin, Unisoc T7200 Octa Core/13MP/Widevine L1/Face ID, Tablets con Penna & Mouse & Case - Grigio

119,98 €209,99 € -90,01 € (43%)

DOOGEE U11: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta Amazon porta il DOOGEE U11 a 119,98€ con un ribasso del 43%. Oltre al prezzo già molto competitivo, il valore cresce grazie al bundle di accessori inclusi (tastiera, penna, mouse, custodia, pellicola e caricabatterie), che lo rende subito pronto per studio, lavoro e intrattenimento.

È segnalato anche un regalo a tempo limitato: fino a 20€ di sconto sul supporto per il tablet, con disponibilità indicata come "solo 10 in stock".

DOOGEE U11: le caratteristiche tecniche

Il DOOGEE U11 adotta Android 16 con gestione avanzata dei permessi e il processore Unisoc T7200 Octa‑Core, adatto a multitasking, streaming e gaming leggero. Lo schermo IPS da 11 pollici con risoluzione 1280×800 riduce la luce blu e supporta 90Hz per una maggiore fluidità.

La memoria è generosa: 16GB RAM (4GB fisici + 12GB virtuali) e 128GB di archiviazione, espandibile fino a 2TB via scheda TF. Per i contenuti in streaming, la certificazione Widevine L1 abilita la visione in HD sulle piattaforme compatibili.

Sul fronte sicurezza e praticità trovi Face ID, dual Wi‑Fi 2,4/5GHz, OTG, porta Type‑C e jack audio da 3,5 mm. La batteria da 8580mAh promette lunga autonomia, mentre il corpo in metallo è leggero e sottile, facile da portare ovunque. Completa la dotazione il comparto fotografico con 13MP sul retro e 5MP frontale per videochiamate nitide e scatti rapidi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

