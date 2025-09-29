37% sul mini proiettore 4K HAPPRUN: Full HD e BT 5.1 a meno di 60€

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se cerchi un proiettore compatto e versatile per portare il grande schermo ovunque, il HAPPRUN Mini Proiettore 4K (versione 2025 aggiornato) si distingue per dotazione completa e facilità d’uso.

I suoi punti forti sono la risoluzione nativa Full HD 1080P (1920×1080), l’audio Hi‑Fi integrato, la connettività Bluetooth 5.1 per collegare cuffie o casse wireless e un’immagine fino a 200 pollici, ideale per film, sport e gaming. In questo momento è in offerta su Amazon a 56,99€ con sconto del 37% sul prezzo consigliato e puoi approfittarne tramite questo link diretto.

HAPPRUN Mini Proiettore 4K: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il HAPPRUN Mini Proiettore 4K è proposto in promozione a 56,99€, con sconto del 37% sul prezzo consigliato e un ulteriore 20% di risparmio al check-out.

Un risparmio significativo rispetto al prezzo pieno, rendendo l’acquisto particolarmente interessante per chi desidera un videoproiettore Full HD con funzioni multimediali complete. La pagina prodotto include il link di acquisto diretto per accedere rapidamente all’offerta e verificare disponibilità e varianti.

HAPPRUN Mini Proiettore 4K: le caratteristiche tecniche

La resa visiva è affidata a un pannello con risoluzione nativa 1920×1080, con tecnologia schermo LCD e display LED, per immagini nitide e ben definite nelle scene ricche di dettagli. La luminosità dichiarata è di 9500 Lux con contrasto 10000:1, una base solida per contenuti d’intrattenimento e presentazioni.

Il proiettore supporta formati 16:9 e 4:3, con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e diagonale fino a 200 pollici, così da adattarsi a stanze e scenari d’uso differenti, dal salotto al giardino. La sezione audio integra altoparlanti Hi‑Fi, mentre la connettività Bluetooth 5.1 consente di collegare senza fili cuffie o speaker esterni per un’esperienza più immersiva.

La dotazione di porte comprende HDMI, USB e uscita audio 3,5 mm, con compatibilità estesa a laptop, PS5, console, smartphone e tablet. Per lo streaming, è compatibile con Fire TV Stick, Chromecast e Roku (TV stick non incluso) così da accedere a Netflix, Prime Video e YouTube direttamente sul grande schermo.

Con smartphone e tablet è possibile l’uso via adattatore HDMI (non incluso): per iOS è richiesto l’adattatore Lightning‑HDMI originale, mentre per Android è indicato un cavo MHL o un Chromecast per il mirroring wireless.

La flessibilità d’installazione è un altro plus: puoi montarlo a soffitto, appoggiarlo su tavolo o su treppiede per proiezioni all’aperto; nelle specifiche è indicato il tipo installazione: A parete, a conferma della sua versatilità.

Tra le specifiche figurano fattore di forma portatile, livello di rumorosità 40 dB, wattaggio 70 W e voltaggio 110 V. Completano la confezione cavo HDMI, cavo di alimentazione, kit di pulizia, manuale d’uso e telecomando, per iniziare subito senza acquisti aggiuntivi.

Il modello è indicato come H1 e pesa circa 1,2 kg, con dimensioni pari a 3,66 x 3,18 x 8,89 cm, facili da gestire e trasportare. In sintesi, tra Full HD 1080P, Bluetooth 5.1, compatibilità con stick TV e un’immagine fino a 200", questo videoproiettore portatile offre un set di funzionalità completo in rapporto al prezzo in offerta.

