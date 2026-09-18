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Le zanzare guidano la classifica dei pericoli per l’uomo, seguite dagli esseri umani stessi, responsabili insieme di centinaia di migliaia di morti.

Serpenti, cani, lumache d’acqua dolce e insetti vettori diffondono malattie letali o veleni devastanti soprattutto nelle aree più povere del mondo.

Elefanti, coccodrilli, meduse, ippopotami, squali e orsi causano meno vittime, ma mostrano quanto contino habitat, contatti e difesa territoriale.

Comprendere quali siano realmente gli animali pericolosi per l’uomo richiede un’analisi rigorosa dei dati epidemiologici e delle stime fornite dalle principali organizzazioni internazionali, come l’OMS e l’IHME. La pericolosità del regno animale non è legata alla forza bruta o alla stazza, ma alla capacità di agire come vettori di malattie o di infliggere morsi e punture velenose. Ecco in dettaglio le 20 specie che causano la maggiore mortalità animale e umana a livello globale.

Zanzare

Le zanzare occupano saldamente il primo posto della classifica, causando circa 760.000 decessi umani all’anno a livello globale.

Questi piccoli insetti non uccidono attraverso un’aggressione diretta, ma agiscono come letali vettori di malattieinfettive, inoculando patogeni nel sangue.

La malaria, trasmessa dalle femmine del genere Anopheles, è la causa principale con quasi 670.000 vittime, a cui si aggiungono la febbre dengue, l’encefalite giapponese e la febbre gialla.

Esseri umani

L’uomo figura al secondo posto tra le specie più pericolose per i propri simili, registrando circa 600.000 decessi all’anno dovuti a violenza diretta.

Questa cifra comprende le vittime di violenza interpersonale od omicidi, i decessi legati a guerre, conflitti armati e terrorismo, fino agli interventi operati dalle forze di polizia.

Restano invece esclusi da questa specifica rilevazione i suicidi, gli incidenti stradali e le morti causate da negligenza indiretta.

Serpenti

I morsi di serpente provocano la morte di circa 100.000 persone ogni anno, rappresentando una delle emergenze sanitarie più sottovalutate.

L’iniezione del veleno può causare paralisi muscolare, insufficienza respiratoria immediata, danni ai tessuti, arresto cardiaco o gravi emorragie interne.

La stragrande maggioranza delle vittime si concentra nelle aree rurali dei paesi a basso reddito, dove la distanza dai presidi medici rende difficile la somministrazione tempestiva dell’antiveleno.

Cani

I cani causano circa 40.000 vittime umane all’anno, una stima che presenta comunque un notevole margine di incertezza statistica.

La quasi totalità dei decessi non è dovuta alle lesioni fisiche o alle lacerazioni provocate dai morsi, ma alla trasmissione del virus della rabbia.

Secondo i dati ufficiali, i morsi di cane sono responsabili del 99% dei casi umani di questa malattia, che risulta quasi sempre mortale una volta comparsi i sintomi.

Lumache d’acqua dolce

Questi piccoli molluschi d’acqua dolce sono responsabili di circa 14.000 decessi all’anno tra la popolazione umana.

Le lumache ospitano e rilasciano nell’acqua le larve di parassiti che penetrano la cute umana, causando una malattia nota come schistosomiasi.

L’infezione cronica danneggia gravemente gli organi interni, in particolare il fegato, l’intestino e i reni, portando a complicazioni letali sul lungo periodo se non trattata.

Cimici assassine

Le cimici assassine (Triatominae) provocano la morte di circa 8.000 persone ogni anno, principalmente nel continente americano.

Questi insetti ematofagi trasmettono il parassita Trypanosoma cruzi, agente eziologico della malattia di Chagas, depositando le feci infette vicino alle punture.

La patologia evolve spesso in forma cronica incontrollata, provocando gravi cardiomiopatie e dilatazioni irreversibili dell’apparato digerente che conducono al decesso.

Moscerini della sabbia

I flebotomi, comunemente noti come moscerini della sabbia, causano circa 5.000 morti all’anno trasmettendo la leishmaniosi viscerale.

Questo piccolo insetto inocula parassiti unicellulari che attaccano il sistema immunitario, gli organi ematopoietici, il midollo osseo, la milza e il fegato.

Se la patologia non viene diagnosticata e curata tempestivamente con farmaci specifici, presenta un tasso di mortalità che supera il 95% dei casi.

Ascaridi

L’Ascaris lumbricoides è un verme parassita intestinale che causa l’ascaridiasi, una malattia responsabile di circa 4.000 decessi all’anno.

L’infezione avviene principalmente attraverso il consumo di acqua o cibo contaminati da uova microscopiche del parassita.

Nei casi più gravi, l’accumulo di questi vermi nell’apparato digerente provoca ostruzioni intestinali meccaniche, peritoniti e sepsi diffuse che risultano fatali soprattutto nei bambini.

Scorpioni

Le punture di scorpione sono responsabili di circa 3.000 morti all’anno su scala globale, sebbene le stime siano incomplete.

Il veleno inoculato da alcune specie particolarmente tossiche contiene potenti neurotossine in grado di alterare il sistema nervoso umano.

Gli effetti clinici più gravi includono edemi polmonari acuti, aritmie cardiache, convulsioni e collassi cardiocircolatori, con i rischi maggiori concentrati nelle regioni aride del pianeta.

Tenie

La Taenia solium e le specie correlate provocano la morte di circa 2.000 persone ogni anno attraverso la manifestazione della cisticercosi.

L’infezione si sviluppa quando l’uomo ingerisce le uova del parassita, permettendo alle larve di migrare nei muscoli e nel cervello.

La neurocisticercosi, la forma cerebrale più grave, causa convulsioni intollerabili, idrocefalo e danni neurologici permanenti che possono condurre al decesso del paziente.

Mosche Tse-tse

La mosca Tse-tse causa circa 1.500 decessi all’anno nel continente africano agendo da vettore del parassita Trypanosoma.

Questo insetto trasmette la tripanosomiasi umana africana, comunemente nota come malattia del sonno, un’infezione progressiva e debilitante.

Il parassita supera la barriera ematoencefalica attaccando il sistema nervoso centrale, alterando il ciclo sonno-veglia e causando coma profondo e morte.

Elefanti

I giganteschi elefanti causano la morte di circa 1.000 persone all’anno, principalmente a causa dei crescenti conflitti per il territorio.

In paesi come l’India e lo Sri Lanka, l’espansione agricola riduce l’habitat naturale, spingendo questi pachidermi verso villaggi e coltivazioni.

Gli attacchi mortali avvengono per calpestamento o carica diretta, coinvolgendo spesso contadini che cercano di proteggere i propri raccolti.

Api, vespe e calabroni

Questo gruppo di insetti imenotteri provoca oltre 500 decessi accertati all’anno, diffusi sia nei paesi sviluppati che in quelli rurali.

A differenza di altre specie, la morte non avviene per la tossicità diretta del veleno inoculato con il pungiglione.

La quasi totalità dei decessi è causata da una reazione allergica sistemica acuta, lo shock anafilattico, che provoca il blocco immediato delle vie aeree.

Grandi felini

I grandi felini, in particolare tigri, leoni e leopardi, sono responsabili complessivamente di circa 300 vittime umane all’anno.

Le tigri causano circa 100 morti concentrate in India e Nepal, mentre i leoni ne provocano altrettante nelle regioni africane.

Altri decessi sono attribuiti ai leopardi in aree ad alta densità abitativa, dove gli animali predano esseri umani per scarsità di prede naturali.

Coccodrilli

I coccodrilli causano più di 150 decessi registrati all’anno, ma la cifra reale potrebbe essere significativamente più alta.

Questi rettili d’acqua dolce sono predatori d’agguato ed estrema potenza, capaci di afferrare le vittime sulle sponde dei fiumi e trascinarle in acqua.

La causa principale della morte è l’annegamento unito alle gravi lesioni traumatiche subite durante il cosiddetto “ritmo della morte”.

Meduse

Le meduse causano circa 100 morti all’anno, con una quota rilevante di decessi concentrata nei mari delle Filippine e dell’Indo-Pacifico.

Le specie più pericolose appartengono alla classe dei Cubozoi, note come meduse scatola o vespe di mare, dotate di un veleno potentissimo.

Il contatto con i loro tentacoli provoca un dolore straziante, paralisi muscolare, insufficienza respiratoria e arresto cardiaco in pochissimi minuti.

Ippopotami

Gli ippopotami provocano circa 50 vittime all’anno nei corsi d’acqua e nei bacini lacustri del continente africano.

Nonostante l’aspetto imponente e la dieta erbivora, sono animali estremamente territoriali, imprevedibili e dotati di una forza di morso devastante.

La maggior parte degli incidenti mortali avviene quando l’ippopotamo capovolge piccole imbarcazioni o travolge le persone che si avvicinano troppo alla riva.

Ragni

I morsi di ragno causano circa 50 decessi all’anno in tutto il mondo, confermando come il pericolo reale sia molto inferiore alle fobie popolari.

La mortalità si concentra in specifiche regioni geografiche come il Messico e coinvolge specie dal veleno neurotossico o necrotizzante.

L’ampia disponibilità di sieri antiveleno efficaci e l’assistenza medica moderna mantengono fortunatamente questo numero di vittime molto basso.

Orsi

Le varie specie di orso, bruni, bradi, neri e polari, causano complessivamente circa 20 decessi all’anno su scala globale.

La maggior parte degli attacchi mortali è attribuibile agli orsi bruni e agli orsi bradi presenti nel territorio indiano.

Le aggressioni avvengono quasi sempre in contesti di difesa della prole, protezione delle carcasse di cibo o per incontri ravvicinati ed improvvisi lungo i sentieri.

Squali e lupi grigi

Gli squali provocano in media 6 decessi all’anno secondo l’International Shark Attack File, a causa di attacchi esplorativi improvvisi in mare aperto.

I lupi grigi si attestano su circa 5 vittime annuali, la cui maggioranza assoluta è provocata dalla trasmissione della rabbia in soggetti infetti.

Entrambe le specie dimostrano come gli attacchi diretti per predazione nei confronti dell’uomo siano eventi estremamente rari ed eccezionali