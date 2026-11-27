Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un hacker è entrato nell'account GitHub di un dipendente e ha rubato nomi ed email dei clienti: casseforti e chiavi non sono state toccate

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È giunta la conferma ufficiale: 1Password ha subito un attacco hacker. Parliamo di uno dei più grandi gestori di password al mondo, il che ha generato un bel po’ di preoccupazione online. La società ha confermato il tutto, spiegando nel dettaglio quali dati dei clienti sono stati compromessi.

Iniziamo col dire che la situazione non è grave come si potrebbe pensare e che le password sono rimaste al sicuro. Tutto ciò, però, rappresenta un importante tassello che si aggiunge al mosaico allarmante di queste settimane.

La buona notizia è che le password custodite nelle casseforti digitali degli utenti, le chiavi di crittografia e le chiavi segrete non sono state compromesse. L’azienda ha reso pubblico l’incidente il 25 novembre, sei giorni dopo. Vediamo cosa è successo, quali dati sono stati rubati, perché le password restano protette e cosa devono fare gli utenti.

Attacco a 1Password: cos’è successo

È stata proprio 1Password a ricostruire l’accaduto. Un malintenzionato ha ottenuto l’accesso all’account GitHub aziendale di un dipendente. Il tutto è avvenuto lo scorso 19 novembre 2026.

Tutto ciò ha permesso di accedere ad alcuni sistemi interni dell’azienda, scaricando dati amministrativi relativi a una porzione dei clienti, come nomi e indirizzi email. L’azienda non ha però svelato l’entità dell’attacco, evitando di indicare quanti clienti siano stati coinvolti.

Quali dati sono stati rubati

Tra le informazioni sottratte, secondo 1Password, ci sono:

nomi e indirizzi email dei clienti;

identificativi degli account e degli utenti;

data di creazione dell’account e dell’ultimo accesso;

chiavi pubbliche, che per loro natura non sono informazioni sensibili;

parametri del protocollo Secure Remote Password (Srp), usato per l’autenticazione;

alcuni token contenuti nelle email di invito, configurazione e recupero dell’account;

metadati interni e identificativi di versione.

Si tratta di dati che, da soli, non permettono di entrare in un account 1Password, ma che possono essere sfruttati per truffe mirate, come email di phishing apparentemente credibili inviate ai clienti coinvolti.

Perché le password sono al sicuro

Sospiro di sollievo per le password, rimaste al sicuro. A ciò si aggiungono anche note e documenti salvati, ovvero tutto il tesoro privato che è all’interno delle casseforti digitali degli utenti. Lo stesso vale per:

chiavi di crittografia;

password degli account;

Secret Key;

chiavi di recupero.

Il motivo non è casuale, ma si lega all’architettura del servizio. I dati delle casseforti sono infatti cifrati con chiavi che restano nelle mani degli utenti. La stessa 1Password non potrebbe leggerli. Anche avendo accesso ai sistemi dell’azienda, quindi, l’attaccante non poteva decifrare le password salvate.

Bisogna cambiare password? Cosa fare per difendersi

Secondo l’azienda, la maggior parte degli utenti non deve fare nulla e non è necessario cambiare password. Non sono emerse prove di accessi non autorizzati agli account. Secondo quanto riportato da Forbes, 1Password offrirà inoltre un servizio gratuito di protezione dell’identità ai clienti coinvolti.

Il rischio principale, però, è il phishing. Chi usa 1Password dovrebbe prestare attenzione a email, SMS o telefonate che sembrano arrivare dall’azienda. Nelle prossime settimane si prevedono molte comunicazioni di questo genere.

I malintenzionati chiederanno i dati di accesso in vario modo, anche sfruttando la notizia dell’attacco. La regola è semplice: la password dell’account e la Secret Key vanno inserite solo nell’app o nel sito ufficiale e non vanno mai comunicate via email, messaggio o telefono.