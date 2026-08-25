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10 motivi per cui l'oceano è ancora un enorme mistero (e pericolo)

Sotto la superficie si nascondono montagne, cascate, laghi ipersalati e abissi quasi inesplorati: un ambiente che mette alla prova anche la tecnologia.

5 min di lettura

Foto di Valentina Loretelli

Valentina Loretelli

Tech Editor

Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Abisso oceanico 123RF
  • L’oceano resta uno dei luoghi più difficili da studiare, tra buio, pressione estrema e una geografia sommersa ancora in gran parte ignota.
  • Tra montagne nascoste, cascate sottomarine, laghi ipersalati e milioni di relitti, i fondali custodiscono un patrimonio enorme e quasi inaccessibile.
  • Anche dove non arriva la luce sopravvivono forme di vita adattate a condizioni estreme, segno di un ambiente complesso ancora da esplorare.

Sotto la superficie dell’oceano si nascondono montagne, cascate, laghi ipersalati e abissi quasi inesplorati: un ambiente che mette alla prova anche la tecnologia. Buio, pressione e profondità rendono ancora oggi difficile osservare e comprendere una parte enorme del nostro pianeta, trasformando l’esplorazione oceanica in una delle sfide scientifiche più complesse.

Una quantità di sale fuori scala

Negli oceani c’è abbastanza sale da ricoprire tutta la terraferma con uno strato spesso circa 150 metri, quanto un edificio di una quarantina di piani. È un dato che rende immediatamente percepibile la scala del problema: studiare l’oceano significa confrontarsi con un ambiente di dimensioni sconfinate, difficili perfino da visualizzare.

La montagna più alta parte sott’acqua

Il Mauna Kea, misurato dalla base sommersa alla vetta, supera i 10 chilometri. Gran parte della sua struttura resta nascosta sotto la superficie. Il dato cambia la prospettiva abituale sulle montagne e ricorda che i fondali oceanici hanno un rilievo complesso, capace di ospitare forme geologiche gigantesche.

Milioni di relitti restano sul fondo

Si stima che circa 3 milioni di relitti giacciano sul fondo degli oceani. Oro, statue e persino città sommerse: ne emerge l’immagine di un enorme archivio materiale ancora in gran parte irraggiungibile, disperso in un territorio che non può essere osservato con la stessa facilità della superficie terrestre.

La cascata più grande è invisibile

Nello Stretto di Danimarca si trova una gigantesca cascata sottomarina. L’acqua scende lungo un dislivello nell’ordine di 3,5 chilometri, con una portata immensa. Dall’alto, però, non si vede nulla di simile a una cascata terrestre: uno dei fenomeni più spettacolari del pianeta avviene interamente sotto il mare.

A mille metri il Sole scompare

La luce penetra soltanto nella parte superiore dell’oceano. Intorno ai 1.000 metri si entra nel buio, e alcune creature che vivono a quelle profondità non hanno mai visto il Sole. Per osservare gli abissi marini, quindi, la vista umana non basta: ogni rilevazione deve fare i conti con l’assenza di luce naturale.

Gran parte dell’oceano non è mappata

Più dell’80% dell’oceano viene ancora indicato come non mappato, non osservato o non esplorato. La mappatura è già di per sé una sfida: prima ancora di capire che cosa accade in profondità, occorre conoscere la forma di un territorio sommerso vastissimo e spesso inaccessibile all’osservazione diretta.

Mappare non significa aver esplorato

Sapere che un fondale esiste non equivale ad averlo visto o studiato da vicino. La stessa stima dell’80% mette insieme tre limiti diversi: mappare, osservare ed esplorare. È qui che il mistero dell’oceano diventa soprattutto tecnologico, perché la conoscenza dipende dalla possibilità concreta di raccogliere informazioni in ambienti estremi.

Esistono laghi dentro l’oceano

Sul fondale possono formarsi bacini di acqua ipersalata, abbastanza densi da restare separati dall’acqua circostante. Sembrano quasi laghi dentro il mare. Per alcuni animali entrarvi può essere letale in pochissimo tempo, dettaglio che mostra quanto condizioni chimiche molto diverse possano convivere nello stesso ambiente sottomarino.

La Fossa delle Marianne mette tutto sotto pressione

Sul fondo della Fossa delle Marianne la pressione raggiunge livelli estremi. Paragonarla a decine di aerei serve solo a rendere l’idea, ma il punto scientificamente interessante è un altro: qualsiasi presenza umana o strumentale deve resistere a condizioni che diventano sempre più severe con la profondità.

C’è vita dove non arriva la luce

Il buio assoluto non coincide con l’assenza di vita. Le creature marine abitano anche zone che non ricevono luce solare. È forse la sintesi migliore del problema: sotto la superficie esistono ambienti biologici reali che possiamo conoscere soltanto superando, uno dopo l’altro, i limiti imposti da buio, profondità e pressione.

FAQ

Perché l'oceano è così difficile da esplorare?

Buio, pressione e profondità rendono complicate osservazione e raccolta dati. Anche la tecnologia incontra limiti severi negli abissi, dove conoscere il fondo marino richiede strumenti molto avanzati.

Quanto oceano è ancora sconosciuto?

Oltre l'80% dell'oceano risulta ancora non mappato, non osservato o non esplorato. Significa che la maggior parte dei fondali resta fuori dalla nostra conoscenza diretta.

È vero che sotto il mare ci sono montagne enormi?

Sì, il Mauna Kea supera i 10 chilometri se misurato dalla base sommersa alla vetta. Sotto la superficie esistono rilievi giganteschi e molto più complessi di quanto sembri.

Cosa si trova sul fondo degli oceani?

Si stimano circa 3 milioni di relitti, oltre a resti preziosi, statue e perfino città sommerse. Il fondale è un archivio enorme, ancora in gran parte irraggiungibile.

C'è vita anche nelle zone senza luce?

Sì, molte creature vivono negli abissi dove il Sole non arriva. Alcuni bacini ipersalati e la Fossa delle Marianne mostrano ambienti estremi, ma non privi di vita.

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