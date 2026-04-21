Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ecco quali sono le figure che hanno fatto la differenza nel mondo tech secondo il TIME che ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti del 2026

ANSA

TIME100 è la lista stilata dal TIME che include “pionieri, leader, titani, artisti, innovatori e icone” andando a definire quelle che sono le 100 persone più influenti del 2026, secondo la redazione del magazine.

L’elenco in questione comprende diverse figure che hanno dato un contributo importante alla società e che si sono distinte in vari modi. Inevitabilmente, tale elenco comprende anche figure legate al mondo tecnologico.

Qui di seguito ne abbiamo selezionate 10 che possono essere considerate come persone molto influenti e che sono riuscite, in modo o nell’altro, a fare la differenza per quanto riguarda la loro attività nel mondo tech.

Le persone che hanno fatto la differenza

TIME100 è una lista che comprende 100 persone che hanno ricoperto e continuano a ricoprire un ruolo di grande rilevanza nella società di oggi. Molte di queste figure hanno avuto un impatto sull’industria tech, promuovendo lo sviluppo e diventando un vero e proprio simbolo dell’intero settore. Ecco le figure che abbiamo selezioanto, per il loro legame con il mondo tecnologico, tra i 100 nominati da TIME.

Sundar Pichai

C.C. Wei

Dario Amodei e Daniela Amodei

Lip-Bu Tan

Michael Dell

Neal Mohan

MrBeast

Gwynne Shotwell

Reid Wiseman

L’AI al centro dei riflettori

Tra i protagonisti della lista TIME100 c’è Sundar Pichai, CEO di Google dal 2015 e protagonista del mondo tech grazie soprattutto alla scelta di puntare in modo deciso sull’intelligenza artificiale, portando Google a sviluppare numerosi servizi AI e a contrastare OpenAI e il suo ChatGPT con Gemini.

Un altro protagonista del mondo tech è C.C. Wei. Anche se non molto noto ai non addetti ai lavori, il manager ha un ruolo chiave per l’industria: si tratta del CEO di TSMC, l’azienda che con i suoi processi produttivi rappresenta un riferimento assoluto per tutte le big tech, da Apple a NVIDIA, e ricopre un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Seguendo lo stesso filone, nella lista TIME100 c’è spazio per Dario Amodei e Daniela Amodei, rispettivamente CEO e presidente di Anthropic, un’altra azienda di riferimento del settore dell’AI, grazie a Claude. I due fratelli hanno sfidato l’amministrazione americana e il Pentagono, ponendo dei limiti all’utilizzo dell’AI e ottenendo una ribalta mediatica davvero significativa.

Gli altri protagonisti del settore tech

Un ruolo chiave nell’industria tech lo ha ricoperto Lip-Bu Tan, protagonista del rilancio di Intel, passata per un drastico taglio dei costi ma anche per l’introduzione di nuove tecnologie, come il processo produttivo 18A, che potranno rappresentare un punto di svolta per il colosso americano. Aggiungiamo anche Michael Dell, fondatore di Dell, che insieme alla moglie Susan Dell ha dato vita alla Michael & Susan Dell Foundation, che si distingue per le sue attività filantropiche.

Tra le figure principali del mondo tecnologico segnaliamo anche Neal Mohan, selezionato da TIME per il suo ruolo nella crescita di YouTube, di cui è CEO dal 2023. Il manager ha dato un contributo enorme alla trasformazione della piattaforma che, soprattutto negli Stati Uniti, è oggi un riferimento assoluto dell’intrattenimento garantendo anche l’accesso a contenuti normalmente riservati alla TV. Tra i selezionati non può mancare MrBeast, protagonista proprio sulla piattaforma con il canale con il maggior numero di iscritti e autore di diverse attività (anche a scopo benefico) che lo hanno reso una figura di riferimento.

Da segnalare anche il ruolo di Gwynne Shotwell, presidente e COO di SpaceX, azienda sempre più importante per quanto riguarda l’esplorazione spaziale ma protagonista anche sulla Terra, con l’acquisizione di xAI. In tema di esplorazione spaziale, citiamo anche Reid Wiseman, comandante della missione Artemis II che ha segnato un passo fondamentale per il programma Artemis che riporterà l’essere umano sulla Luna.