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Zucchero, il tour 25 anni dopo Baila (Sexy Thing) e polemica: “Nessuno si espone”, con chi ce l'ha

Nuova versione rimasterizzata di “Baila (Sexy Thing)” e sei concerti negli stadi italiani: Zucchero celebra 25 anni di un successo senza tempo.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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ufficio stampa

A 25 anni dalla sua uscita, "Baila (Sexy Thing)" torna protagonista con una nuova veste e una serie di concerti imperdibili. Zucchero celebra uno dei brani più iconici della sua carriera con "Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight", un tour estivo negli stadi italiani che promette emozioni e spettacolo. L’artista emiliano riporta sul palco tutta la sua energia, accompagnato da una superband internazionale e da un repertorio che ha segnato intere generazioni. Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione rimasterizzata della hit, proposta in italiano, inglese e spagnolo.
Un doppio regalo per i fan: nuova musica e grandi concerti sotto le stelle.

Zucchero, tour evento per i 25 anni di "Baila (Sexy Thing)"

Dopo il successo del tour europeo, Zucchero è pronto ad accendere gli stadi italiani con sei appuntamenti live che si preannunciano spettacolari. Ogni data sarà una vera e propria festa collettiva, tra luci, musica dal vivo e migliaia di fan pronti a cantare all’unisono.

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Sul palco, insieme all’artista, una band composta da musicisti di altissimo livello, per uno show potente e coinvolgente, interamente suonato dal vivo. La scaletta attraverserà i grandi successi della sua carriera, con "Baila (Sexy Thing)" come cuore pulsante di un viaggio musicale lungo oltre vent’anni.

Ecco le date del tour negli stadi italiani:

  • 4 luglio – Udine, Bluenergy Stadium – Stadio Friuli
  • 6 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara
  • 8 luglio – Pescara, Stadio Adriatico
  • 11 luglio – Perugia, Arena Santa Giuliana
  • 14 luglio – Messina, Stadio Franco Scoglio
  • 16 luglio – Lucca, Mura Storiche

Ad anticipare il tour internazionale, il 15 maggio, la data zero al PalaUnical di Mantova è già sold out, confermando l’enorme attesa per questo ritorno live.

La nuova versione di "Baila" e le riflessioni di Zucchero

Parallelamente ai concerti, arriva anche la nuova versione rimasterizzata di "Baila (Sexy Thing)", brano uscito nel 2001 e diventato rapidamente un successo globale. Una canzone che, curiosamente, era rimasta nel cassetto per anni prima di essere completata in pochi minuti e trasformarsi in una hit senza tempo. Nel corso della presentazione del tour, Zucchero ha condiviso anche riflessioni più profonde sul mondo della musica e sul contesto internazionale, sottolineando come molti artisti evitino di esporsi su temi delicati:

"Non capisco questa paura nei confronti di Netanyahu. Nessuno si muove per un evento mondiale contro la guerra. C’è chi non si espone per evitare che un tour venga cancellato".

Parole che accendono il dibattito e mostrano un lato più impegnato dell’artista, da sempre attento a ciò che accade nel mondo. Tra musica e riflessione, il tour "Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight" si preannuncia quindi non solo come uno spettacolo, ma anche come un momento di condivisione e consapevolezza.

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