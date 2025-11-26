Zootropolis 2, la produttrice premio Oscar: "La verità sull'uso dell'IA nel film". Poi easter egg incredibili Abbiamo assistito all'incontro con il cast vocale italiano e con la produttrice Yvett Merino, traendo diverse informazioni interessanti: ecco quali

Nelle sale sta è arrivato l’atteso Zootropolis 2, sequel della pellicola Disney premio Oscar come miglior film d’animazione del 2017, in cartellone dal 26 novembre. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa con il cast dei doppiatori italiani e con la produttrice di Zootropolis 2, anche lei vincitrice dell’Oscar per Encanto nel 2022, Yvett Merino. Oltre a lei Ilaria Latini, voce di Judy Hopps, Alessandro Quarta, interprete di Nick Wilde e Max Angioni, Michela Giraud e Matteo Martari, rispettivamente Gary Dè Snake, Nibbles MapleStick e il sindaco Brian Winddancer. Tra le varie dichiarazioni raccolte, Yvett Merino ha dato risposte piuttosto chiare sull’impiego dell’IA, l’Intelligenza Artificiale, nel processo produttivo di Zootropolis 2, fugando ogni dubbio.

Yvett Merino e il cast italiano di Zootropolis: la verità sull’IA nel film

Nei circa 45 minuti di conferenza stampa tra gli addetti ai lavori delle varie testate e il cast e la produttrice di Zootropolis 2, sono state poste svariate domande interessanti. A Ilaria e Alessandro, per esempio, com’è stato riprendere due personaggi (Judy e Nick) che avevano temporaneamente salutato circa 8 anni fa. "La cosa più difficile per me è uscire da Judy, più che rientrarvi. Ma poter tornare a doppiarla è stato come tornare a casa", ha confidato la doppiatrice. Per Alessandro Quarta è stato "come ritrovare un vecchio amico, qualcuno di caro che ho ritrovato con grande piacere". Max Angioni, Michela Giraud e Matteo Martari, invece, hanno raccontato ciò che hanno trovato più difficile in sala di doppiaggio. "È stato più difficile dire le battute normali, rispetto a fare le voci e i versi", ha raccontato ridendo Max. Per Michela la cosa più complessa è stata "uscire dal romano, manche anche il momento dell’abbraccio, quando ho dovuto dare una nota tenera". "La parte più difficile è stata il sync, un esercizio complicatissimo, ma è stato tutto molto affascinante", ha chiosato Matteo.

Affascinante la risposta di Yvett Merino a una domanda dal pubblico relativa all’utilizzo dell’IA in Zootropolis 2, in un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale sta prendendo sempre più piede e la diatriba sulla "moralità" del suo impiego è sempre più accesa. "Zootropolis 2 è stato realizzato da un team di 700 persone, che hanno lavorato personalmente su ogni singolo frame. Questi film non possono essere fatti senza queste persone, che mettono tutto il loro cuore e la loro arte nel lavoro che fanno". Una risposta decisa e che non lascia adito a dubbi.

Un mare di easter egg in una pellicola dal forte messaggio

Come per il primo capitolo, anche Zootropolis 2 si fa latore di importanti messaggi sociali, veicolati attraverso l’efficace strumento della risata. "Nel film il tema della famiglia, una famiglia che scegliamo noi, è molto importante, come quello delle minoranze che vengono ghettizzate e allontanate. Un tema attuale ma perchè è tristemente di attualità da sempre. Ci sono anche riferimenti alla psicoterapia e alle difficoltà delle coppie", ha ricordato la produttrice premio Oscar. Non a caso, come voce italiana della Dottoressa Fuzzby, la terapista da cui vengono mandati Judy e Nick a inizio film, è stata scelta Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice.

Similmente a quanto visto nel film precedente, anche questo trae ispirazione dai Buddy movie a tema poliziesco, per stessa ammissione del team creativo, e non manca una generosa dose di easter egg e piccole sorprese lasciate in giro da chi vi ha lavorato. "Ce ne sono alcuni davvero grandi e posti dai registi come strumenti utili per la trama", ha raccontato Yvett, "ma non sappiamo quanti siano in realtà, perchè abbiamo lasciato libertà ai creativi di aggiungerne dove volessero durante la lavorazione".

Dove vedere Zootropolis in streaming

Se siete curiosi di andare a vedere Zootropolis 2 al cinema (la durata è di 108 minuto, quindi 1 ora e 48 min), ma non avete mai visto il primo film, lo trovate in streaming nel catalogo di Disney Plus.

