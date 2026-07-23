La morte di Fakir a Bologna e la condanna del gioielliere Mario Roggero: nuove testimonianze e risolvi inattesi stasera in tv a Zona Bianca
Torna una nuova puntata del programma condotto da Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4. Da Garlasco all’emergenza climatica in Italia, ecco di cosa si parlerà in dettaglio.
Zona Bianca torna stasera, giovedì 23 luglio 2026, in prima serata su Rete 4 con una puntata fortemente legata alla cronaca degli ultimi giorni. Tra Bologna, Piemonte e il tema, sempre più urgente, del clima estremo nel nostro Paese. Il talk di Giuseppe Brindisi, uno dei volti di punta dell’informazione Mediaset, conferma così la sua vocazione di ‘osservatorio’ sui casi che accendono il dibattito pubblico: dalla morte di Abderrahim Fakir agli scontri in piazza Maggiore, dalle polemiche sulla condanna del gioielliere Mario Roggero fino agli effetti concreti del cambiamento climatico sul territorio italiano. Ecco tutti i dettagli e le anticipazioni di stasera.
Anticipazioni su Zona Bianca di stasera: dal caso di Fakir a Bologna al gioielliere Mario Roggero
La puntata di Zona Bianca del 23 luglio si aprirà con ampio spazio dedicato a Bologna, dove la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento delle forze dell’ordine ha scatenato proteste, cortei e una discussione accesa sulla gestione dell’ordine pubblico. Zona Bianca proporrà servizi, collegamenti e testimonianze per ricostruire nel dettaglio l’episodio e dare voce alle diverse posizioni.
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Sempre su Bologna, il programma affronterà anche gli scontri esplosi in piazza Maggiore, dove cittadini e forze di polizia si sono fronteggiati in momenti di grande tensione. Il nodo non è solo la cronaca di quanto accaduto, ma il rapporto più ampio tra cittadini, istituzioni e polizia, in un contesto in cui la gestione delle piazze è diventata da giorni uno dei temi centrali del dibattito politico.
Un altro capitolo importante della serata sarà quello dedicato a Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Zona Bianca stasera tornerà sul caso per analizzare le polemiche divampate dopo la condanna, le posizioni di chi parla di legittima difesa e chi invece richiama l’importanza del rispetto delle sentenze.
Il Caso Garlasco e l’emergenza climatica
Non mancherà poi un approfondimento sul caso Garlasco, uno dei delitti più discussi degli ultimi mesi, tornato al centro delle cronache per nuove analisi e per le recenti dichiarazioni di magistrati e consulenti.
Infine, il programma di Brindisi dedicherà uno spezzone ad hoc ai danni provocati dal cambiamento climatico, tra eventi straordinari e caldo estremo che stanno mettendo in ginocchio città, campagne e interi sistemi sanitari.
Dove e quando vedere la puntata di Zona Bianca di stasera
Zona Bianca andrà in onda questa sera, su Rete 4, a partire dalle 21:30 circa. Chi preferisce la visione in streaming potrà invece seguire Giuseppe Brindisi e i suoi ospiti su Mediaset Infinity, la piattaforma online dei canali Mediaset, che offre sia il live streaming della puntata che la possibilità di rivederla on demand dopo la messa in onda, all’interno della sezione dedicata al programma.
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