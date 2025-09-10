Garlasco, il latitante pronto a collaborare sul caso Poggi: il mistero della Bozzola e l’udienza slittata. Le ultime news in tv Arrestato ieri, Flavius Savu non si opporrà all’estradizione in Italia e collaborerà con la Procura di Pavia: gli ultimi sviluppi delle indagini a Zona Bianca

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Colpo di scena all’orizzonte nelle indagini sul delitto di Garlasco? Nella giornata di ieri è stato arrestato in Svizzera Flavius Savu, condannato a 5 anni per estorsione ai danni dei religiosi del santuario della Bozzola. L’ormai ex latitante rumeno non si opporrà all’estradizione in Italia e collaborerà con la Procura di Pavia sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, che lui stesso aveva collegato agli scandali del santuario mariano. L’udienza fissata per il 24 ottobre, intanto, sembra destinata a slittare. Stasera si parlerà del delitto di Garlasco e di tutti gli ultimi sviluppi anche a Zona Bianca, condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, il latitante Flavius Savu collaborerà con la Procura: il suo ruolo

Ieri martedì 9 settembre 2025 il latitante romeno 43enne Flavius Savu è stato arrestato a Zurigo, in Svizzera. Condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione ai danni dell’ex rettore del santuario della Bozzola, don Gregorio Vitali, Savu aveva confermato alcune voci che collegavano l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali avvenuti tra le mura del santuario mariano, nei pressi di Garlasco. Mentre proseguono le indagini dopo la riapertura del caso (si attendono ancora gli accertamenti biologici sulle ormai famigerate tracce di Dna trovate sulle unghie del pollice destro di Chiara Poggi), dunque, potrebbe spuntare una nuova figura chiave. Dopo l’arresto, infatti, Flavius Savu ha fatto sapere tramite il suo legale Roberto Grittini che non si opporrà all’estradizione in Italia e che intende collaborare con la Procura di Pavia sul caso Poggi. Resta da valutare il ‘peso’ delle sue informazioni, dal momento che in passato non fu in grado di fare nomi o dimostrare un effettivo collegamento tra quanto successo al santuario della Bozzola e in via Pascoli. E a proposito della villetta di Garlasco, oggi a Milano un nuovo incidente probatorio si sta concentrando sulle impronte latenti rinvenute nella spazzatura dove, almeno finora, sono state trovate solo tracce del Dna di Alberto Stasi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco a Zona Bianca: le anticipazioni

Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Zona Bianca, dove verranno discussi tutti gli ultimi sviluppi del caso. Nella prima serata di Rete 4 condotta da Giuseppe Brindisi si analizzerà dunque il nuovo incidente probatorio della Procura di Milano, ma non solo. Spazio anche al conflitto russo-ucraino dopo gli attacchi di Donetsk (con Donald Trump pronto a parlare direttamente con Vladimir Putin) e alle conseguenze disastrose dell’overtourism in Italia tra minacce ambientali e prezzi alle stelle.

Quando e dove vedere Zona Bianca in tv e streaming (mercoledì 10 settembre 2025)

Condotto da Giuseppe Brindisi, Zona Bianca va in onda stasera in tv. Appuntamento su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione.

Potrebbe interessarti anche