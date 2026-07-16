Zona Bianca anticipazioni stasera 16 luglio: il dibattito parlamentare e l'arrivo del caldo record. Tutti gli argomenti trattati Torna una nuova puntata di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi e in onda su Rete 4. Ecco tutte le anticipazioni

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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Arriva un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Giuseppe Brindisi e in onda su Rete 4 in prima serata. Ancora una volta il format pone al centro dell’argomentazione l’attualità politica e sociale del Paese italiano, affrontando gli eventi più caldi avvenuti in questo periodo storico.

Anticipazioni su Zona Bianca di stasera: il dibattito parlamentare e il caldo record

Come scritto su Il Corriere di Siena, anche questa puntata è divisa in due parti, ognuna delle quali racconta una tematica precisa. La prima è ad esempio del tutto dedicata al dibattito parlamentale e, in questo caso, Brindisi si concentrerà sulle recenti e crescenti tensioni nate sulla discussione inerente la riforma della legge elettorale, oltre che sul voto. In studio – e in collegamento – arriveranno quindi diversi ospiti, chiamati soprattutto ad analizzare le strategie dei leader di partito, oltre che quello che potrebbe accadere. La politica interna italiana potrebbe infatti vedere una grande trasformazione nei prossimi mesi.

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Dopodiché, i telespettatori assisteranno all’informazione sull’emergenza climatica che sta colpendo il Paese in questa calda stagione estiva. Ci sarà infatti un viaggio – inchiesta che riguarderà appunto un’ondata di calore senza precedenti, che sta portando in tutta la penisola delle temperature record e che sta portando non poche difficoltà nelle varie regioni. Al fine di spiegare il fenomeno di quest’anno, gli ospiti chiariranno le cause scientifiche di questo caldo così forte, specialmente le conseguenze tragiche che vanno a riversare sulla salute degli italiani, ma anche sull’agricoltura e sulla rete energetica nazionale.

Dove va in onda Zona Bianca

Tutti gli appuntamenti con Zona Bianca, lo storico programma Mediaset condotto da Giuseppe Brindisi, possono essere recuperati grazie alla possibilità di guardarli on-demand sul portale Mediaset Infinity. La diretta televisiva va invece in onda su Rete 4 in prima serata.

Davide Maggio ha inoltre segnalato l’arrivo su Rete 4 di Brindisi in qualità di sostituto di Roberto Giacobbo. Zona Bianca è quindi stato trasferito al mercoledì, proprio per fuggire al confronto con i Mondiali. Una mossa che garantisce una piena di fiducia di Mediaset nei confronti del prodotto, dato che continua a ottenere alti livelli di share e a raggiungere un vasto pubblico. Il programma Freedom di Giacobbo sarebbe invece stato rinviato dai vertici Mediaset per via del flop di ascolti fatti durante la prima puntata.

Il format ha infatti raggiunto – solo – 418.000 spettatori e il 3.2% di share. Per questo motivo, la squadra di Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto di tagliare la trasmissione firmata da Roberto Giacobbo e di sostituirla con il fortunato Zona Bianca. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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