Zoe Saldaña infiammerà i cinema d'Italia: sarà un'avvenente psichiatra
Zoe Saldaña torna al cinema indipendente nei panni di una psichiatra in Riverrun, accanto a Charlotte Gainsbourg e Vicky Krieps.
Zoe Saldaña si prepara a sorprenderci ancora una volta con un ruolo lontano dai blockbuster che l’hanno resa una star globale. L’attrice di Avatar è protagonista di Riverrun, nuovo film indipendente diretto dall’artista e documentarista francese Philippe Parreno. Accanto a Saldaña, un cast d’eccezione che include Charlotte Gainsbourg e Vicky Krieps, per un’opera che promette di unire introspezione psicologica e sperimentazione artistica.
Riverrun: Zoe Saldaña torna con un ruolo intenso
Riverrun segna un ritorno significativo al cinema indipendente per Zoe Saldaña, reduce dal successo di Avatar: Fire and Ash e da una stagione di premi molto discussa grazie alla sua partecipazione in Emilia Pérez di Jacques Audiard. Nel film interpreta la dottoressa Cruz, una psichiatra enigmatica e determinata, chiamata a seguire un caso complesso che va oltre i confini della medicina tradizionale. La storia ruota attorno a Lucy, musicista interpretata da Charlotte Gainsbourg, che inizia a perdere progressivamente il controllo del proprio corpo e della propria voce. Un malessere inspiegabile che la dottoressa Cruz decide di affrontare inviandola in una clinica specializzata in Spagna.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Qui Lucy intraprenderà un percorso terapeutico che si trasformerà lentamente in qualcosa di molto più profondo e destabilizzante. Il film, girato lontano dai riflettori, punta su atmosfere sospese e su una narrazione emotiva che mette al centro identità, fragilità e trasformazione. Un terreno perfetto per una Saldaña inedita, chiamata a misurarsi con un personaggio complesso, lontano dagli action movie e dalle saghe fantascientifiche.
Un cast d’autore e una produzione internazionale di prestigio
Accanto a Saldaña e Gainsbourg troviamo Vicky Krieps, che interpreta Tony, una figura chiave incontrata da Lucy all’interno della clinica. L’attrice arriva da un 2025 particolarmente intenso, con ben cinque film all’attivo e una candidatura agli European Film Awards per Love Me Tender. A completare il cast c’è Angela Molina, nel ruolo di un’infermiera, presenza silenziosa ma fondamentale nel percorso della protagonista.
Per Philippe Parreno, Riverrun rappresenta il debutto nella fiction dopo una carriera acclamata nel documentario e nell’arte contemporanea. Tra i suoi lavori più noti c’è Zidane, A 21st Century Portrait, presentato a Cannes e candidato ai César. Non è la prima collaborazione con Charlotte Gainsbourg, che in passato ha già prestato la sua voce a diverse installazioni dell’artista. Alla fotografia c’è Maceo Bishop, mentre il comparto sonoro è affidato al premio Oscar Nicolas Becker, affiancato da Lex Dromgoole. Un team creativo che lascia intuire un’esperienza cinematografica potente e fuori dagli schemi.
Potrebbe interessarti anche
Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto
Il terzo capitolo della saga cinematografica non smette di stupire e regala un nuovo...
Matthew McConaughey è mozzafiato in questi 5 film da ri(scoprire) assolutamente: uno non lo avete ancora visto
Da Come farsi lasciare in 10 giorni a Prima o poi mi sposo, passando per l’atteso Po...
Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché
Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga d...
I film in onda in TV stasera, venerdì 23 gennaio 2026: Ferrari, ecco chi è il rivale più pericoloso
Nel giorno della presentazione della nuova "rossa" di Formula 1, va in onda Lamborgh...
Avatar 3 - Fuoco e cenere, Libere Recensioni: e se James Cameron non avesse più nulla da dire?
Il terzo capitolo della saga degli alieni blu di James Cameron arriva nelle sale: ec...
Enrico Montesano, stasera in TV il suo film diventato leggenda: un gioiello veramente imperdibile
Scoprite i migliori film in onda nella serata di mercoledì 31 dicembre 2025: dal cul...
Avengers: Doomsday, i peggiori buchi di trama di Endgame che andranno risolti e il trailer sugli X-Men
Avengers: Endgame è senza dubbio uno dei picchi dei Marvel Cinematic Universe ma si ...
Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano
Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i...