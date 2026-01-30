Zoe Saldaña infiammerà i cinema d'Italia: sarà un'avvenente psichiatra Zoe Saldaña torna al cinema indipendente nei panni di una psichiatra in Riverrun, accanto a Charlotte Gainsbourg e Vicky Krieps.

Zoe Saldaña si prepara a sorprenderci ancora una volta con un ruolo lontano dai blockbuster che l’hanno resa una star globale. L’attrice di Avatar è protagonista di Riverrun, nuovo film indipendente diretto dall’artista e documentarista francese Philippe Parreno. Accanto a Saldaña, un cast d’eccezione che include Charlotte Gainsbourg e Vicky Krieps, per un’opera che promette di unire introspezione psicologica e sperimentazione artistica.

Riverrun: Zoe Saldaña torna con un ruolo intenso

Riverrun segna un ritorno significativo al cinema indipendente per Zoe Saldaña, reduce dal successo di Avatar: Fire and Ash e da una stagione di premi molto discussa grazie alla sua partecipazione in Emilia Pérez di Jacques Audiard. Nel film interpreta la dottoressa Cruz, una psichiatra enigmatica e determinata, chiamata a seguire un caso complesso che va oltre i confini della medicina tradizionale. La storia ruota attorno a Lucy, musicista interpretata da Charlotte Gainsbourg, che inizia a perdere progressivamente il controllo del proprio corpo e della propria voce. Un malessere inspiegabile che la dottoressa Cruz decide di affrontare inviandola in una clinica specializzata in Spagna.

Qui Lucy intraprenderà un percorso terapeutico che si trasformerà lentamente in qualcosa di molto più profondo e destabilizzante. Il film, girato lontano dai riflettori, punta su atmosfere sospese e su una narrazione emotiva che mette al centro identità, fragilità e trasformazione. Un terreno perfetto per una Saldaña inedita, chiamata a misurarsi con un personaggio complesso, lontano dagli action movie e dalle saghe fantascientifiche.

Un cast d’autore e una produzione internazionale di prestigio

Accanto a Saldaña e Gainsbourg troviamo Vicky Krieps, che interpreta Tony, una figura chiave incontrata da Lucy all’interno della clinica. L’attrice arriva da un 2025 particolarmente intenso, con ben cinque film all’attivo e una candidatura agli European Film Awards per Love Me Tender. A completare il cast c’è Angela Molina, nel ruolo di un’infermiera, presenza silenziosa ma fondamentale nel percorso della protagonista.

Per Philippe Parreno, Riverrun rappresenta il debutto nella fiction dopo una carriera acclamata nel documentario e nell’arte contemporanea. Tra i suoi lavori più noti c’è Zidane, A 21st Century Portrait, presentato a Cannes e candidato ai César. Non è la prima collaborazione con Charlotte Gainsbourg, che in passato ha già prestato la sua voce a diverse installazioni dell’artista. Alla fotografia c’è Maceo Bishop, mentre il comparto sonoro è affidato al premio Oscar Nicolas Becker, affiancato da Lex Dromgoole. Un team creativo che lascia intuire un’esperienza cinematografica potente e fuori dagli schemi.

