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Zeudi Di Palma si è fidanzata, l'annuncio con la nuova compagna

Zeudi Di Palma ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato ai suoi follower la nuova relazione con Scarlett, sui social il primo bacio con la fidanzata.

Thomas Cardinali

Thomas Cardinali

Giornalista

Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Zeudi Di Palma - Grande Fratello 18
Mediaset Infinity

Zeudi Di Palma esce allo scoperto e lo fa senza mezze misure, affidando ai social l’annuncio della sua nuova relazione. L’ex vincitrice di Miss Italia e concorrente del Grande Fratello ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower un post insieme alla compagna, ufficializzando così una storia che fino a oggi era rimasta lontana dai riflettori e circondata da indiscrezioni mai confermate.

Negli ultimi mesi, infatti, attorno alla sua vita privata si erano rincorse numerose voci su presunte frequentazioni. Ipotesi, rumors e ricostruzioni che Di Palma non aveva mai voluto alimentare, preferendo mantenere una linea di discrezione sulla propria sfera sentimentale. Un atteggiamento che, però, aveva finito per alimentare ulteriormente la curiosità del pubblico, soprattutto tra i fan più affezionati.

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L’attenzione nei suoi confronti, del resto, era cresciuta in modo significativo già durante la sua partecipazione al Grande Fratello, quando il legame con Helena Prestes aveva catturato l’interesse degli spettatori. Un rapporto che aveva dato vita anche a una fanbase molto attiva sui social, capace di commentare e analizzare ogni dettaglio della sua vita, contribuendo a creare un clima di costante osservazione attorno all’ex Miss Italia.

In questo contesto, non sono mancate neppure le polemiche, con alcuni utenti arrivati a ipotizzare che Di Palma potesse nascondere una relazione per non deludere i sostenitori più accaniti. Voci mai confermate, che ora vengono di fatto superate dalla scelta di rendere pubblica la nuova storia.

Zeudi Di Palma la nuova fidanzata è Scarlett

Accanto a lei c’è Scarlett, figura tutt’altro che sconosciuta. Modella e podcaster, è tra le voci di "Lesbian Supper Club", progetto online in cui vengono affrontati temi legati alla cultura queer e al femminismo, insieme ad altre protagoniste del settore. La relazione con una partner non italiana ha subito acceso la curiosità dei follower, anche per gli aspetti più quotidiani della coppia, come la lingua utilizzata nella vita di tutti i giorni.

Una scelta, quella di uscire allo scoperto, che segna un cambio di passo nella gestione della propria immagine pubblica. Di Palma, che in più occasioni aveva parlato apertamente della propria bisessualità, sembra oggi voler rivendicare con ancora maggiore chiarezza la propria libertà personale, senza lasciare spazio a interpretazioni o supposizioni.

Non a caso, in passato aveva descritto con precisione il suo ideale di partner: una donna "risolta", mentalmente stabile, capace di trasmettere energia positiva e con una visione chiara del proprio futuro. Un profilo che oggi, alla luce della relazione appena ufficializzata, sembra trovare una concreta corrispondenza nella realtà.

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