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Zeudi Di Palma oggi: tra successo social, polemiche e amore con Scarlett, la nuova vita dopo il GF Vip

Dalla vittoria a Miss Italia al boom mediatico del GF Vip: Zeudi Di Palma oggi divide, conquista e costruisce un impero social (con Scarlett al suo fianco)

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Da reginetta di bellezza a fenomeno mediatico globale: Zeudi Di Palma è oggi uno dei volti più discussi e seguiti del panorama italiano. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2025, la sua popolarità è esplosa, trasformandola in un vero caso social. Tra fanbase fedelissima, polemiche e nuovi progetti, la sua figura continua a catalizzare l’attenzione. A rendere ancora più intrigante il momento che sta vivendo, anche la sua vita privata, con una nuova relazione che sta facendo parlare. E ora, l’attesa è tutta per la sua intervista a Belve di questa sera, pronta a raccontarsi senza filtri.

Dalle origini a Scampia al successo tra Miss Italia e GF Vip

Il percorso di Zeudi Di Palma è una storia di riscatto che parte da Scampia e arriva fino alla ribalta nazionale. Studentessa di sociologia e appassionata di calcio, conquista il pubblico vincendo Miss Italia 2021, ma è con il Grande Fratello Vip 2025 che la sua notorietà cresce in modo esponenziale.

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All’interno della Casa si distingue come una delle concorrenti più iconiche e divisive: diretta, determinata, capace di polarizzare il pubblico. Da un lato chi ne apprezza la schiettezza, dall’altro chi ne critica i modi a tratti spigolosi. Ma proprio questa autenticità contribuisce a renderla un personaggio centrale dell’edizione. Da quel momento, Zeudi non è più solo un volto televisivo, ma diventa un vero e proprio fenomeno culturale, con una fanbase estremamente attiva e organizzata.

Fan, polemiche e amore: l’impero social e la relazione con Scarlett

Oggi Zeudi Di Palma è al centro di un vero e proprio "impero digitale". I suoi follower sono migliaia e il legame con i fan è tanto forte quanto discusso. La sua community, infatti, si è distinta per gesti fuori dal comune: raccolte fondi e regali di lusso che hanno acceso un ampio dibattito. Si parla di oltre 56mila euro raccolti da sostenitori, in gran parte provenienti dall’estero, come gesto simbolico dopo la mancata vittoria al GF Vip. Non solo: tra le iniziative più discusse anche una colletta per acquistare un kit professionale da tatuatrice. Episodi che hanno sollevato interrogativi sul confine tra supporto e idolatria.

Di fronte alle polemiche, Zeudi ha mantenuto una posizione defilata, dichiarando di non essere direttamente coinvolta nella gestione di queste iniziative e rimandando ogni chiarimento alla sua manager. Parallelamente, cresce l’attenzione sulla sua vita sentimentale. Al suo fianco oggi ci sarebbe Scarlett, figura già nota e molto seguita, con cui avrebbe costruito una relazione che sta attirando curiosità e consenso. Un legame che contribuisce ad alimentare ulteriormente l’interesse mediatico intorno a lei. In questo scenario, l’ospitata a Belve rappresenta un passaggio chiave: l’occasione per raccontare la verità dietro il personaggio, tra successo, critiche e nuove consapevolezze.

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